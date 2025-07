„Băi natângule și nătărăule” / Cristian Tudor Popescu, critici dure la adresa lui Dragoș Anastasiu: „A vrut să stabilească un regim de complicitate” (VIDEO)

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a comentat pe larg, într-o intervenție pentru B1 TV, conferința de presă susținută de Dragoș Anastasiu, în care și-a anunțat demisia din funcția de vicepremier.

Cristian Tudor Popescu, critici dure la adresa lui Dragoș Anastasiu

Potrivit Lui Cristian Tudor Popescu, atât Nicușor Dan, cât și premierul Ilie Bolojan trebuie să iasă public și să explice prezența lui Dragoș Anastasiu în Guvern, având în vedere că este imposibil să nu fi știut despre șpaga pe care acesta a dat-o unui funcționar ANAF timp de opt ani:

“Din ce am înțeles eu din ce a spus acest domn astăzi, atât premierul Bolojan, cât și președintele Dan știau de existența acestui dosar. Dar nu trebuia să spună acest domn Anastasiu lucrul ăsta. A nu ști premierul și președintele de acest dosar al lui Anastasiu este o imposibilitate sau înseamnă că închidem statul, începem o reformă prin a concedia toate serviciile secrete, toate instituțiile de informații ale statului, organele din Guvern. Nu se poate așa ceva! Este imposibil ca atât domnul Bolojan al cărui consilier a fost, câtă vreme domnul Bolojan a fost președinte interimar, cât și președintele Dan, care l-a păstrat o lună consilier prezidențial pe acest domn, să nu știe despre acest dosar. Or ei nu au spus nimic. Domnul Bolojan – tăcere totală, domnul Nicușor Dan – e o problemă mare! După părerea mea, sunt datori cu explicații către noi, către cetățeni”.

Cristian Tudor Popescu a criticat dur prestația publică a lui Dragoș Anastasiu, catalogând drept dezgustătoare încercările de autovictimizare ale lui Anastasiu. De asemenea, Cristian Tudor Popescu spune că Anastasiu a ratat multiple ocazii să fie onest și transparent.

“Ar fi interesant să numărăm câte ocazii a ratat domnul acesta să ne spună basmele, poveștile, autocompătimirile sale dezgustătoare, după părerea mea, pe care ni le-a livrat astăzi. Chestiunea șpăgii pe care a dat-o acest domn la ANAF unei peroane care a fost condamnată pentru asta, e în pușcărie și în momentul de față, acest lucru a început în anul 2009. A durat 8 ani de zile până în 2017. În 2017, ne spune domnul Anastasiu că s-a prezentat la DNA împreună cu partenerul și au denunțat acest șantaj”.

CTP, despre încercarea lui Anastasiu de a respinge statutul de denunțător

Totodată, Cristian Tudor Popescu a criticat faptul că Anastasiu a insistat să spună că nu a fost denunțător, ci doar martor, deși a mers personal la DNA împreună cu partenerul său de afaceri. CTP consideră această insistență o bătaie de joc la adresa opiniei publice.

“Domnul Anastasiu încearcă aici cu o disperare penibilă să spună că el nu a fost denunțător, a fost martor. Adică se duce cu partenerul lui de afaceri, ei fiind plătitori de șpagă, amândoi, se duc acolo și semnează numai partenerul denunțul respectiv. Domnul acesta Anastasiu o ține gaia-mațu de trei zile, de patru zile că el nu e denunțător și să găsească DNA-ul înscrisul semnat de el. În mod evident el s-a dus acolo împreună cu partenerul la DNA. Ce importanță are că a semnat respectivul partener și nu a semnat el. Și-a bătut joc de noi trei zile.

După 8 ani, până în 2017, după alți 8 ani, până în 2025, când este numit consilier al lui Bolojan ca președinte interimar, alte luni de zile trec, nu spune absolut nimic din aceste povești pe care ni le-a spus astăzi, aceste relatări. Apoi ajunge la Nicușor Dan, apoi ajunge vicepremier al Guvernului. Deja nu mai era consilier. Consilierul dă niște sfaturi, niște opinii de care demnitarul ține sau nu seama, nu răspunde consilierul. Aici a devenit vicepremier în Executiv, persoană cu capacitate de decizie, care poate influența politica guvernamentală. Nici atunci când a devenit vicepremier, domnula cesta nu ne-a spus un cuvânt despre cest șobolan mort din sertarul său. Nici joi, acum. Au mai trecut patru zile, în care acest domn în loc să iasă și să povestească toate lucrurile astea și să-și dea demisia pe loc, au mai trecut patru zile în care a încercat cu ghearele și cu dinții să se țină de scaunul ăsta pretinzând că el nu e denunțător, că e om cinstit. A mai consumat 45 de minute astăzi, ne-a mai consumat din viețile noastre care și așa sub specia eternității sunt mizerabil de scurte, ne-a mai consumat 45 de minute sub egida Guvernului României ca să ce? În loc să iasă și să spună doar atât: îmi dau demisia, bună ziua!”.

CTP, despre „șpaga de supraviețuire” vs. „șpaga de îmbogățire”

Cristian Tudor Popescu a precizat că mesajul pe care a dorit să îl transmită Anastasiu este că „toți antreprenorii plăteau șpagă” – ceea ce duce la o formă de normalizare a corupției. Practic, potrivit lui CTP, Anastasiu a vrut să stabilească un regim de complicitate:

“Pretinde că el nu a fost denunțător, a tot pus lucrul ăsta.Ce spune cu asta? Spune că dacă era după el șpaga trebuia să continue până în ziua de azi. Dacă nu era arestată cucuoana respectivă din partea lui Anastasiu, el nu a denunțat, a denunțat partenerul lui. Așa e viața, ce să facem, erau vremuri grele, ne spune domnul Anastasiu. A transmis mesajul: toți suntem corupți! Deci nimeni nu este corupt! Toți antreprenorii făceau asta, ce am făcut noi, plăteau taxă deprotecție! Am mai auzit asta spusă! Dan Voiculescu spunea: înainte de ’89 toți românii au colaborat cu Securitatea. Asta pentru că el a colaborat cu Securitatea și dorea în felul acesta să își găsească o scuză prin faptul că tpți românii au colaborat cu Securitatea. Nu toți românii au colaborat cu Securitatea. Ca să fiu mai sugestiv ca imagine e vorba de o anecdotă a lui Nea Marin, al lui Amza Pellea, care își pătează paltonul cu niște zaibăr și zoce: Băi Veto, bagă ti paltonul ăsta, adă o damigeană de zaibăr și bagă-l pe tot în zaibăr să nus e maic unoască pata care e acolo!”.

De asemenea, Cristian Tudor Popescu a desființat și încercarea lui Anastasiu de a împărți șpaga în “șpagă de supraviețuire” și “șpagă de îmbogățire”:

“A vrut să stabilească un regim de complicitate: domnule, toți suntem, ce să facem, viața e grea! Am plătit șpagă de supraviețuire! Domnul profesor doctor în șpagă, domnul Anastasiu ne-a predat astăzi o lecție despre nuanțele șpăgii. Există șpagă de supraviețuire și există șpagă de îmbogățire! Băi natângule și nătărăule, că nu pot să îi spun altfel! Am auzit că e un om de afaceri performant. Dacă tu plătești șpaga aia de 150.000 de euro cuiva la ANAF ca să îți meargă ție ce? Să îți meargă mult mai mult din afacerea respectivă care nu știm cum se desfășura din moment ce ANAF-ul te ferea la controale potrivit șpăgii pe care ai plătit-o. Cât ai realizat beneficii din treaba asta, la 150.000 șpagă? Și spui că era șpagă de supraviețuire, nu d eîmbogățire. Are senzația că discută cu pitecantropi acest domn zis ‘bișnițman’”.

Potrivit lui CTP, Anastasiu trebuia să își dea demisia în momentul în care a afirmat că declarația de avere făcută publică e o tâmpenie:

“El era consilierul lui Nicușor Dan. Președintele Dan a ieșit și a spus: nu sunt de acord cu această Hotărâre CCR, îmi voi face publică declarația de avere și a și făcut acest lucru. Consilierul lui, îi spunea șefului lui, șefului statului că e o tâmpenie! Și nu și-a dat demisia, și nici nu a fost demis atunci”.