Ninge în mai multe zone din România. Un episod de iarnă a lovit țara noastră chiar la final de aprilie, iar în mai multe zone montane ninge la această oră. Temperaturile au scăzut brusc în toată țara, iar vântul accentuează senzația de frig.

Unde ninge acum în România

La această oră, ninsorile sunt prezente în special în zonele montane din centrul țării, inclusiv pe Valea Prahovei. În județul Brașov, pe DN 73, în zona comunei Fundata, ninge viscolit, iar carosabilul este deja acoperit de un strat de zăpadă. De asemenea, ninge în zonele alpine din județele Brașov și Covasna, unde utilajele de deszăpezire au fost scoase pe traseu.

avertizează șoferii să circule cu prudență:

„Iarna s-a întors în zona montană din centrul țării! În acest moment ninge în zonele alpine din județele Brașov și Covasna iar utilajele de deszăpezire sunt pe traseu. Circulați cu prudență”.

Ninge în mai multe zone din România. Ce temperaturi sunt la munte

La altitudini mari, condițiile sunt de iarnă autentică. Din cauza vântului, temperaturile resimțite coboară până la -12 grade Celsius.

Valorile înregistrate joi dimineață arată cât de rece este:

-9 grade Călimani

-8 grade Omu

-8 grade Ceahlău

-8 grade Iezer

-7 grade Vlădeasa

-6 grade Lăcăuți

-5 grade Bâlea Lac