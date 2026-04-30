Unde ninge acum în România: Utilajele de deszăpezire au fost scoase pe traseu în mai multe zone din țară

Ana Maria
30 apr. 2026, 10:57
Sursa foto: Captura video facebook / @Reporter Neptun TV
Ninge în mai multe zone din România. Un episod de iarnă a lovit țara noastră chiar la final de aprilie, iar în mai multe zone montane ninge la această oră. Temperaturile au scăzut brusc în toată țara, iar vântul accentuează senzația de frig.

Unde ninge acum în România

La această oră, ninsorile sunt prezente în special în zonele montane din centrul țării, inclusiv pe Valea Prahovei. În județul Brașov, pe DN 73, în zona comunei Fundata, ninge viscolit, iar carosabilul este deja acoperit de un strat de zăpadă. De asemenea, ninge în zonele alpine din județele Brașov și Covasna, unde utilajele de deszăpezire au fost scoase pe traseu.

CNAIR avertizează șoferii să circule cu prudență:

„Iarna s-a întors în zona montană din centrul țării! În acest moment ninge în zonele alpine din județele Brașov și Covasna iar utilajele de deszăpezire sunt pe traseu. Circulați cu prudență”.

Ninge în mai multe zone din România. Ce temperaturi sunt la munte

La altitudini mari, condițiile sunt de iarnă autentică. Din cauza vântului, temperaturile resimțite coboară până la -12 grade Celsius.

Valorile înregistrate joi dimineață arată cât de rece este:

-9 grade Călimani
-8 grade Omu
-8 grade Ceahlău
-8 grade Iezer
-7 grade Vlădeasa
-6 grade Lăcăuți
-5 grade Bâlea Lac

Ninge în mai multe zone din România. Cum este vremea în restul țării

În jumătatea sudică a țării plouă, iar vântul se intensifică în vest, sud și sud-est, potrivit Antena 3 CNN. Temperaturile maxime sunt scăzute pentru această perioadă: 7 grade în Muntenia și până la 16 grade în Banat. În București, vremea este rece și instabilă, cu ploi și rafale de vânt, iar maxima zilei nu trece de 8 grade Celsius.

În orașe precum Cluj-Napoca și Miercurea Ciuc, dimineața s-au înregistrat doar 1 grad Celsius.

Cum va fi vremea de 1 Mai pe litoral

Minivacanța de 1 Mai începe cu temperaturi scăzute și pe litoral. Maximele nu vor depăși 10-11 grade, iar ploile își vor face simțită prezența. În Mamaia și Eforie Nord se vor înregistra aproximativ 11 grade, iar în Costinești și Vama Veche temperaturile vor fi chiar mai scăzute, de 9-10 grade.

Se mai încălzește vremea în weekend?

După acest episod rece, vremea va începe să se îmbunătățească treptat. De vineri, temperaturile vor crește ușor, ajungând spre 17 grade. Finalul de săptămână aduce valori mai apropiate de normal, cu maxime între 19 și 22 de grade în mai multe regiuni ale țării.

