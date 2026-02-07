Daniel Băluță (PSD), primarul Sectorului 4, i-a reproșat lui Ciprian Ciucu (PNL), primarul general al Capitalei, că nu face nimic pentru bucureșteni și doar , „sufocat de lacrimi și suspine”. Băluță a transmis că el va continua să se ocupe de proiectele de investiții și l-a îndemnat pe Ciucu , în loc să se tot plângă și să arunce vina pe PSD.

„Din respect pentru mama, soția și fiica dumnealui, nu voi comenta afirmațiile defăimătoare la adresa mea, afirmații caracteristice unui om slab și fără caracter”, a mai transmis primarul Sectorului 4.

Replica lui Daniel Băluță vine după ce Ciprian Ciucu a declarat, într-o emisiune pe Prima TV, că PSD una spune la televizor și alta în coaliție și că social-democrații din Consiliul General îi blochează proiectele fără argumente, pur și simplu pentru că așa vor.

Băluță, mesaj pentru Ciucu: Apucați-vă, odată și odată, de treabă!

„Astăzi, domnul Ciucu, care, în ultimele două luni, s-a dovedit a fi nu doar un amator lipsit de soluții, care nu a făcut altceva decât să îi inducă în eroare pe bucureșteni în legătură cu profesionalismul său, a trecut la un alt nivel… cel al mitocăniei.

Frustrat de lipsa completă de soluții, sufocat de lacrimi și suspine, domnul Ciucu s-a gândit că este bine să treacă la bullying.

Ca orice userist care se respectă, arată cu degetul (𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑐𝑎̆ 𝑎𝑙𝑡𝑐𝑒𝑣𝑎 𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑧𝑎̆ 𝑐𝑎̆ 𝑛𝑢 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑖̂𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑎̆ 𝑓𝑎𝑐𝑎̆) către PSD, partidul alături de care a câștigat alegerile în Sectorul 6 și alături de care are majoritate politică în Sectorul 6.

Vreau doar să îi asigur pe bucureșteni, fără echivoc, că nu voi ceda!

Voi continua să lupt pentru a face dreptate!

Voi face tot ceea ce este omenește posibil ca nimeni să nu plătească pentru apă caldă și căldură dacă acestea nu sunt livrate la standarde contractuale.

Voi continua să-i apăr pe cei vulnerabili, tineri, oameni activi și vârstnici, și, 𝐃𝐀, domnule Ciucu, voi continua să construiesc metrou, să dezvolt infrastructura rutieră, medicală și educațională.

Domnule Ciucu, dacă puteți (și, sincer, pare că nu puteți), încercați să faceți același lucru, să dovediți că sunteți așa cum v-ați prezentat în campanie.

Pentru “prestația” de astăzi, vă pot spune doar atât, domnule Ciucu: 𝒔𝒖𝒏𝒕𝒆𝒕̦𝒊 𝒖𝒏 𝒐𝒎 𝒇𝒂̆𝒓𝒂̆ 𝒄𝒂𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓!

Domnule Ciucu, apucați-vă, odată și odată, de treabă!

Lăsați la o parte scuzele, cereți ajutor pentru lucruri serioase și fiți convins că îl veți primi!

Prin țevi nu circulă nici politica și nici lacrimile dumneavoastră de crocodil.

Aveți apucături de baron, domnule Ciucu!

Și nu orice baron. Baronul Münchhausen!

Închei prin a vă ura succes și minte limpede!”, a transmis Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4, pe Facebook.

Ce declarase Ciprian Ciucu, primarul general

Reacția sa vine după ce Ciprian Ciucu a afirmat despre PSD-iști că „una agreezi cu ei la masă şi alta vezi seara la televizor. Într-un fel se comportă în coaliţie, la masă, şi altfel se comportă în spaţiul public”.

Ciucu a mai declarat că nu vrea „să ardă punțile” cu PSD-iștii, ci caută să colaboreze cu ei deoarece are nevoie de majoritate în Consiliul General pentru a-și trece proiectele, „pentru bine bucureştenilor”.

„De aceea m-am obţinut foarte mult să fac declaraţii de genul acela pe care le-a făcut Daniel Băluţă. Am zis, ok, hai să-i mai dau o şansă, omul vine după nişte alegeri în care a pierdut, probabil că este frustrat şi am zis hai să mă comport cu mânuşi ceea ce am fi făcut. (…)

Dacă nu am majoritate, o să fie greu să guvernezi un oraş fără majoritate, pentru că îţi va bloca absolut tot, inclusiv proiecte cu impact mic. De exemplu, am propus să închidem patru instituţii care doar consumă, nu fac nimic, consumă”, a explicat Ciprian Ciucu la Prima TV, potrivit

Ciucu a dat apoi exemplu faptul că PSD s-a opus închiderii unor instituții care doar consumă bani: „Dacă nu am majoritate, o să fie greu să guvernezi un oraş fără majoritate, pentru că îţi va bloca absolut tot, inclusiv proiecte cu impact mic. De exemplu, am propus să închidem patru instituţii care doar consumă, nu fac nimic, consumă. (…) Toate făcute de Gabriela Firea. Şi păstrate de atunci care nu mai au angajaţi, care doar consumă chirii, şapte milioane pe an”.

„Nu au dat niciun fel de explicaţie, pur şi simplu au trântit. Au trântit şi ideea de a organiza în România un foarte important forum european pe ideea de oraşe moderne, smart city, o finanţare pe care o asigura Comisia Europeană sub auspicile DG-Regio de la Comisia Europeană. Şi aici pe bune, adică incredibil! Şi au oprit şi nişte audituri, nişte evaluări de care aveam nevoie la STB şi la Termo-Energetica ca să văd pe ce se duc banii, pentru că avem nişte găuri negre fabuloase la aceste două companii”, a mai declarat primarul general Capitalei, Ciprian Ciucu.