Daniel Băluță (PSD), primarul Sectorului 4, l-a acuzat pe Ciprian Ciucu (PNL), primarul general al Capitalei, că n-are soluții pentru problemele orașului și doar se plânge pe Facebook. „Dacă nu are soluții, există oricând opțiunea depunerii mandatului”, a susținut Băluță. Cei doi au fost contracandidați în recentele alegeri pentru Primăria Municipiului București (PMB).

Ciucu: PMB nu are bani nici să treacă strada

Ciprian Ciucu pe Facebook că „în acest început de an, PMB nu are bani nici să treacă strada”. El a susținut că PMB a primit 317 milioane de lei pentru luna aceasta, a detaliat cum a împărțit banii și a spus ce va face pe viitor.

„Vor urma reforme, restructurări, comasări, tăieri de cheltuieli. Voi face ce este omenește posibil să eficientizez cheltuielile proprii și ale subordonatelor. Îmi voi lua toate înjurăturile necesare, pe care alți primari, din ultimii 20 de ani le-au evitat cu grație. Voi face ce e corect și nu voi aștepta doar să vina banii de la guvern.

În luna martie voi veni deja cu un prim pachet de reforme, pe care îl voi explica temeinic.

Dar din simulările pe care deja le-am făcut, NU va fi de ajuns! Oricât am tăia și restructura și eficientiza nu vom putea acoperi datoriile generate de subvențiile la STB și Termoenergetica.

La Legea Bugetului din acest an este IMPERIOS ca Primăria Municipiului București să primească 70% din Bugetul orașului nostru (cotele defalcate) pentru a evita falimentul!

Voi propune tuturor partidelor din Consiliul General și din Parlament UN PACT astfel încât să avem o instituție, Primăria Capitalei, funcțională, responsabilă și capabilă să administreze și să dezvolte Bucureștiul!

Mă bazez pe sprijinul domnului președinte Nicușor Dan, care a declarat că nu va semna legea Bugetului dacă principiile REFERENDUMULUI nu sunt aplicate și pe sprijinul domnului Prim Ministru Ilie Bolojan pentru reformele structurale necesare.

Fac apel la PSD, USR și UDMR, partidele din Coaliția Guvernamentală, să susțină decizii responsabile cu privire la viitorul Bucureștiului”, a scris Ciprian Ciucu, pe Facebook.

Reacția lui Băluță după ce Ciucu s-a plâns că PMB n-are bani

Postarea lui Ciprian Ciucu a determinat reacția lui Daniel Băluță, contracandidatul său la alegerile trecute.

„Am spus-o încă din campanie: Bucureștiul este un oraș complex, care are nevoie urgentă de soluții și nu de explicații kilometrice care, în fapt, arată incapacitatea de a gestiona lucrurile.

Primarul General este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge, iar dacă nu are soluții, există oricând opțiunea depunerii mandatului.

Problemele orașului nu sunt o noutate. Actualul Primar General le cunoștea foarte bine încă din campanie. Ori, să vii acum, la început de an, cu mesaje alarmiste despre faliment, fără să prezinți soluții concrete și asumate, înseamnă fie că fugi de responsabilitate, fie că, în campanie, ai punctat doar politic, știind că, în esență, nu ai viziunea necesară pentru a soluționa lucrurile.

Este absolut inadmisibil ca, acum, la minus 15 grade afară, când de săptămâni bune mii de bucureșteni, oameni în vârstă sau tineri cu copii mici, stau în frig în apartamente și fără apă caldă, Primarul General să țină lecții de contabilitate pe Facebook și să ne spună că nu poate face nimic nici cu căldura, nici cu transportul, nici cu investițiile acestui oraș.

Prin urmare, dacă Primarul General este deja depășit de ceea ce cunoștea, să declare public că nu are soluții și să dăm oportunitatea orașului să aibă un administrator care să știe ce are de făcut.

Nu știu dacă bucureștenii mai așteaptă postări pe Facebook sau își doresc un administrator centrat pe soluții”, a transmis Daniel Băluță.