Bani în plus pentru cabinetele parlamentarilor. Cum justifică Daniel Fenechiu (PNL) decizia: S-a mers pe teoria că nu creștem salariile, dar creștem suma forfetară

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a declarat că în majorarea sumelor forfetare „s-a mers pe teoria „nu creștem salariile parlamentarilor, dar creștem suma forfetară”, ca să poată să majoreze salariile angajaților”.

Amintim că, recent, conducerea Parlamentului a decis majorarea cu până la 25%, de la 28.080 la peste 35.000 de lei, a sumei pe care deputații și senatorii o primesc lunar pentru a-și derula activitatea.

Asta în condițiile în care, arată o investigație Libertatea, senatorii oricum au încasat anul trecut peste 20 de milioane de lei în baza declarației pe proprie răspundere pentru suma forfetară, iar deputații – 49,3 milioane de lei. Cel mai lacom a fost președintele PNL, premierul Nicolae Ciucă. El a semnat anul trecut pentru maximumul posibil – 168.480 de lei.

Daniel Fenechiu (PNL), despre majorarea sumei forfetare

Întrebat de de ce a fost nevoie de majorarea sumei forfetare pentru cabinetele parlamentarilor, Daniel Fenechiu a răspuns: „Suma forfetară a fost calculată să răspundă la niște cerințe. (…) Ea a fost calculată la nivelul salariilor consilierilor, în raportul minim care exista la momentul respectiv la nivelul național, minimul respectiv a crescut de două ori, indemnizația parlamentară nu a crescut, că a fost o decizie parlamentară, iar suma forfetară nu permitea acolo unde parlamentarii au mai mulți salariați să crească salariile consilierilor la cabinete, în raport cu creșterile care au fost.

S-a mers pe teoria „nu creștem salariile parlamentarilor, dar creștem suma forfetară”, ca să poată să majoreze salariile angajaților, astfel încât să nu mai existe frustrarea legată de faptul că, dacă lucrezi pentru un parlamentar și nu o structură a Senatului, nu îți este compensată în niciun fel creșterea prețurilor, inflația și comparativ, creșterea salariilor celorlalte zone ale sistemului public. Nu a fost o decizie de care am știut, a fost o propunere care a venit în Biroul Permanent și am aflat de ea în momentul în care a venit în Biroul Permanent. Nu am participat la elaborare, nu o consider greșită, dar vă spun că nu am cunoscut de existența acestei propuneri până când nu a venit în Biroul Permanent”.

Senatorii și deputații au încasat anul trecut zeci de milioane de lei doar cu o semnătură

Parlamentarii primesc lunar în cont 28.080 de lei pentru cabinetele lor, așa numita sumă forfetară. Din martie, Jumătate din sumă poate fi utilizată doar în baza declarației pe proprie răspundere. Banii pot fi folosiți doar pentru protocol, birotică, carburant sau produse pentru curățenie, dar parlamentarii nu trebuie să aducă documente justificative.

Anul trecut, dintre liderii de partide, astfel senatorul Nicolae Ciucă, (PNL), senatorul Paul Stănescu (PSD) și senatoarea Alina Gorghiu (PNL).

La polul opus, senatorul USR Irineu Darău și deputatul USR Andrei Miftode nu au încasat niciun leu. Topul parlamentarilor care au încasat cei mai puțini bani din suma forfetară e dominat de aleși de la USR. Mai e unul de la UDMR, unul de la REPER și unul de la PSD.