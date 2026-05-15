(VIDEO) Marco Rubio laudă România. Secretarul de stat american apreciază sprijinul „rapid și decisiv” pentru operațiunile SUA din Orientul Mijlociu

Adrian A
15 mai 2026, 14:25
Sursă foto: Captură video FoxNews
Cuprins
  1. Rubio: „România este un partener veritabil”
  2. Baze militare, aeroporturi și avioane-cisternă pentru operațiunile SUA

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a transmis un mesaj puternic de susținere pentru România, pe care a descris-o drept un aliat de încredere al Washingtonului și un exemplu de partener util în cadrul NATO, într-un moment în care mai multe state europene au refuzat sprijin logistic pentru operațiunile americane împotriva Iranului.

Rubio: „România este un partener veritabil”

România se află printre aliații NATO care au sprijinit constant Statele Unite în contextul tensiunilor cu Iranul, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio, într-o serie de evaluări privind cooperarea militară transatlantică.

Oficialul american a evidențiat rolul mai multor state europene în facilitarea operațiunilor americane, inclusiv al României, pe care a inclus-o într-un grup de parteneri considerați de Washington drept „foarte utili Statelor Unite”.

„Ca să fim corecți, sunt țări din NATO care ne-au fost foarte utile. Dau un singur exemplu: Portugalia. Au fost și alte țări România, Bulgaria care au cooperat. Ei au spus DA înainte chiar să le spunem care era întrebarea. Polonia.”,  a declarat Marco Rubio într-un interviu pentru Fox News.

În timp ce România a oferit sprijin logistic, alte state NATO, precum Spania, au refuzat utilizarea bazelor lor pentru operațiunile americane, aduce aminte Rubio.

Secretarul de stat american a criticat aceste refuzuri și a explicat că exact aici se vede valoarea reală a Alianței.

„În schimb, altele, precum Spania, au avut o atitudine dezastruoasă, pur și simplu șocantă. De aceea cred că există întrebări legitime legate de NATO. Care mai este scopul unei alianțe al cărei beneficiu principal pentru noi îl reprezintă accesul la aceste baze militare, dacă într-un moment de conflict, cum a fost cazul tensiunilor cu Iranul, ni se poate refuza folosirea lor?

Atunci pentru ce mai suntem acolo? Doar ca să îi protejăm pe ei, fără ca interesele noastre naționale să fie sprijinite în schimb? Aceste întrebări trebuie discutate serios.”, a mai declarat Rubio.

Baze militare, aeroporturi și avioane-cisternă pentru operațiunile SUA

Una dintre cele mai importante contribuții ale României a fost facilitarea utilizării infrastructurii militare și logistice de pe teritoriul național, în special a bazei de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, una dintre cele mai importante platforme NATO din estul Europei.

Această bază permite operarea inclusiv a aeronavelor grele americane și găzduiește deja trupe ale armatei SUA. În martie, România a fost de acord să permită utilizarea bazelor sale pentru misiunile americane legate de Iran, inclusiv pentru desfășurarea de avioane-cisternă KC-135 și echipamente militare suplimentare.

