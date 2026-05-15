Hotelierii din orașele gazdă ale Cupei Mondiale din SUA se plâng că au rezervări mai mici pentru perioada turneului decât în perioadele similare din anii trecuți

Hotelierii din orașele gazdă ale Cupei Mondiale din SUA, inclusiv Kansas City, Houston, Miami și New York, raportează niveluri de rezervări mai mici față de aceeași perioadă a anului trecut. Asociația Americană a Hotelurilor și Pensiunilor (AHLA) a constatat că opt din 10 hoteluri din orașele gazdă înregistrează cerere mai scăzută.

Paradoxul care îi încurcă pe hotelierii din SUA

Proprietara hotelului Wanderstay Boutique Hotel din Houston, Deidre Mathis, a declarat că așteptările privind un „fenomen” al nu s-au materializat pentru afacerea sa.

Mathis a spus că hotelul, aflat la o milă pe jos de zona fanilor din Houston și la o distanță scurtă cu mașina de stadionul care găzduiește meciurile din oraș, este în prezent la 45% din capacitate pentru perioada turneului, comparativ cu 70% în aceeași perioadă a anului trecut.

Mathis a indicat mai mulți factori pentru recul: ea a menționat „climatul politic” în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, raidurile de imigrație efectuate de agenți ai Serviciului pentru Imigrație și Control Vamal (ICE) în orașe din țară și „creșterea costului vieții în urma războiului dintre SUA și Israel în Iran”.

„Ni s-a prezentat această așteptare că Cupa Mondială ar fi un mare fenomen; oamenii vorbeau despre asta de ani de zile. Așadar, când ne-am uitat în calendar și am văzut în februarie, martie și aprilie că încă nu eram complet ocupați pentru turneu – și nu suntem singurii din Houston, ci e peste tot – nu am mai înțeles nimic.”, spune Mathis, citată de .

Prețurile biletelor și vizele alungă fanii

Și alți manageri din orașele gazdă au raportat situații similare. Stephen Jenkins, managerul Fontaine Hotel din Kansas City, Missouri, a spus că hotelul este într-o situație neplăcută în ceea ce privește rezervările deși se aștepta la o creștere masivă a rezervărilor.

La rândul său, Manuel Deisen, general manager al InterContinental Buckhead Atlanta, a declarat că „volumul de solicitări și rezervări este mai scăzut comparativ cu perioadele normale.”

„Nu este chiar ceea ce speram”, a adăugat hotelierul.

Din partea fanilor, Hamish Husband, din Association of Tartan Army Clubs din Scoția, spune că trebuie să dea 10,000 de lire pentru a călători în SUA și pentru a merge la meciurile Scoției,

„Prețurile la bilete pe care FIFA le-a impus fanilor sunt scandaloase. Un bilet pentru meciul Scoția – Haiti la £1,000 este este scandalos.”, spune el

De partea cealaltă, FIFA a transmis printr-un purtător de cuvânt că cererea a fost „fără precedent” și că „entuziasmul continuă să crească pentru cel mai mare eveniment sportiv de pe planetă,” precizând totodată că unele bilete au fost vândute cu preţuri de la $60, iar biletele mai scumpe sunt concepute pentru a preveni specula pe piaţa revânzărilor.

Biletele pentru finala de la MetLife Stadium din New Jersey au fost oferite oficial la până la 32.970 de dolari, iar bilete de revânzare au fost listate la peste 2 milioane de dolari.

De asemenea, Casa Albă a înființat un taskforce pentru Cupa Mondială şi a scutit fanii din 50 de ţări de obligaţia unui depozit de 15,000 de dolari la cererile de viză, dacă pot demonstra că deţin bilete valide la meciuri.