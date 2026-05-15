B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Hotelierii din orașele gazdă ale Cupei Mondiale din SUA se plâng că au rezervări mai mici pentru perioada turneului decât în perioadele similare din anii trecuți

Hotelierii din orașele gazdă ale Cupei Mondiale din SUA se plâng că au rezervări mai mici pentru perioada turneului decât în perioadele similare din anii trecuți

Adrian A
15 mai 2026, 15:13
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Hotelierii din orașele gazdă ale Cupei Mondiale din SUA se plâng că au rezervări mai mici pentru perioada turneului decât în perioadele similare din anii trecuți
Sursă foto: nytimes.com
Cuprins
  1. Paradoxul care îi încurcă pe hotelierii din SUA
  2. Prețurile biletelor și vizele alungă fanii

Hotelierii din orașele gazdă ale Cupei Mondiale din SUA, inclusiv Kansas City, Houston, Miami și New York, raportează niveluri de rezervări mai mici față de aceeași perioadă a anului trecut. Asociația Americană a Hotelurilor și Pensiunilor (AHLA) a constatat că opt din 10 hoteluri din orașele gazdă înregistrează cerere mai scăzută.

Paradoxul care îi încurcă pe hotelierii din SUA

Proprietara hotelului Wanderstay Boutique Hotel din Houston, Deidre Mathis, a declarat că așteptările privind un „fenomen” al Cupei Mondiale nu s-au materializat pentru afacerea sa.

Mathis a spus că hotelul, aflat la o milă pe jos de zona fanilor din Houston și la o distanță scurtă cu mașina de stadionul care găzduiește meciurile din oraș, este în prezent la 45% din capacitate pentru perioada turneului, comparativ cu 70% în aceeași perioadă a anului trecut.

Mathis a indicat mai mulți factori pentru recul: ea a menționat „climatul politic” în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, raidurile de imigrație efectuate de agenți ai Serviciului pentru Imigrație și Control Vamal (ICE) în orașe din țară și „creșterea costului vieții în urma războiului dintre SUA și Israel în Iran”.

„Ni s-a prezentat această așteptare că Cupa Mondială ar fi un mare fenomen; oamenii vorbeau despre asta de ani de zile. Așadar, când ne-am uitat în calendar și am văzut în februarie, martie și aprilie că încă nu eram complet ocupați pentru turneu – și nu suntem singurii din Houston, ci e peste tot – nu am mai înțeles nimic.”, spune Mathis, citată de BBC.

Prețurile biletelor și vizele alungă fanii

Și alți manageri din orașele gazdă au raportat situații similare. Stephen Jenkins, managerul Fontaine Hotel din Kansas City, Missouri, a spus că hotelul este într-o situație neplăcută în ceea ce privește rezervările deși se aștepta la o creștere masivă a rezervărilor.

La rândul său, Manuel Deisen, general manager al InterContinental Buckhead Atlanta, a declarat că „volumul de solicitări și rezervări este mai scăzut comparativ cu perioadele normale.”

„Nu este chiar ceea ce speram”, a adăugat hotelierul.

Din partea fanilor, Hamish Husband, din Association of Tartan Army Clubs din Scoția, spune că trebuie să dea 10,000 de lire pentru a călători în SUA și pentru a merge la meciurile Scoției,

„Prețurile la bilete pe care FIFA le-a impus fanilor sunt scandaloase. Un bilet pentru meciul Scoția – Haiti la £1,000 este este scandalos.”, spune el

De partea cealaltă, FIFA a transmis printr-un purtător de cuvânt că cererea a fost „fără precedent” și că „entuziasmul continuă să crească pentru cel mai mare eveniment sportiv de pe planetă,” precizând totodată că unele bilete au fost vândute cu preţuri de la $60, iar biletele mai scumpe sunt concepute pentru a preveni specula pe piaţa revânzărilor.

Biletele pentru finala de la MetLife Stadium din New Jersey au fost oferite oficial la până la 32.970 de dolari, iar bilete de revânzare au fost listate la peste 2 milioane de dolari.

De asemenea, Casa Albă a înființat un taskforce pentru Cupa Mondială şi a scutit fanii din 50 de ţări de obligaţia unui depozit de 15,000 de dolari la cererile de viză, dacă pot demonstra că deţin bilete valide la meciuri.

Tags:
Citește și...
Federaţia Română de Gimnastică o suspendă temporar pe antrenoarea Camelia Voinea în scandalul hărțuirii sportivelor
Sport
Federaţia Română de Gimnastică o suspendă temporar pe antrenoarea Camelia Voinea în scandalul hărțuirii sportivelor
Pole position la protest. Stripteuzele din Montreal amenință cu greva în weekendul de Formula 1
Sport
Pole position la protest. Stripteuzele din Montreal amenință cu greva în weekendul de Formula 1
Salariile starurilor de la Cupa Mondială. Jucătorul care câștigă singur mai mult de 200 de milioane
Sport
Salariile starurilor de la Cupa Mondială. Jucătorul care câștigă singur mai mult de 200 de milioane
Finala Campionatului Mondial 2026 ar putea bate toate recordurile de durată. Cât costă cel mai ieftin bilet
Sport
Finala Campionatului Mondial 2026 ar putea bate toate recordurile de durată. Cât costă cel mai ieftin bilet
Event pentru Cristi Chivu și Inter Milano. Victorie în finala Cupei Italiei cu Lazio (2-0)
Sport
Event pentru Cristi Chivu și Inter Milano. Victorie în finala Cupei Italiei cu Lazio (2-0)
Finala Cupei României s-a tranșat la loviturile de departajare. Trofeul merge la Universitatea Craiova
Sport
Finala Cupei României s-a tranșat la loviturile de departajare. Trofeul merge la Universitatea Craiova
Carlo Ancelotti clarifică situația lui Neymar. În ce condiții va fi selectat pentru Cupa Mondială
Sport
Carlo Ancelotti clarifică situația lui Neymar. În ce condiții va fi selectat pentru Cupa Mondială
Real Madrid pregătește o reîmprospătare totală. Mourinho ar fi cerut trei transferuri înainte de revenire
Externe
Real Madrid pregătește o reîmprospătare totală. Mourinho ar fi cerut trei transferuri înainte de revenire
BREAKING NEWS: Sorana Cîrstea a ajuns în semifinale la turneul de la Roma. A bătut-o și pe Ostapenko
Sport
BREAKING NEWS: Sorana Cîrstea a ajuns în semifinale la turneul de la Roma. A bătut-o și pe Ostapenko
Cătălin Zmărăndescu, destăinuiri despre cel mai greu moment din viața sa: „Am fost la un pas să îmi iau viața de rușine”
Sport
Cătălin Zmărăndescu, destăinuiri despre cel mai greu moment din viața sa: „Am fost la un pas să îmi iau viața de rușine”
Ultima oră
15:04 -  Cazinoul din Constanța a găzduit premiile turismului. Cine a câștigat titlul de cel mai inspirat oraș din România
14:57 - Scenariu-surpriză pe scena politică din România. Varianta de premier luată în calcul de AUR
14:55 - Anca Serea, enervată de gestul unei șoferițe în trafic: „E o vorbă la noi în Moldova – ca boul la poartă nouă. Așa mă uitam și eu”. Întâmplarea a generat o dezbatere aprinsă
14:45 - Cinci italieni au murit în Maldive în timpul unor scufundări. Ce s-a întâmplat cu grupul de cercetători
14:27 - Ce crede Mihai Trăistariu despre șansele României la Eurovision: Întotdeauna scandalul vinde și vocea solistei e foarte bună (VIDEO)
14:25 - Cabral și Andreea Ibacka, decizie neașteptată după zvonurile despre divorț. Gestul care a stârnit reacții
14:25 - (VIDEO) Marco Rubio laudă România. Secretarul de stat american apreciază sprijinul „rapid și decisiv” pentru operațiunile SUA din Orientul Mijlociu
14:19 - (FOTO) Președintele Poloniei a adoptat simbolic un urs la Zărnești. Cine este Batyr, animalul care l-a cucerit pe liderul polonez
13:56 - Decizie definitivă în cazul Babele și Sfinxul. Ce județul a câștigat monumentele după 20 de ani
13:50 - Germania: Reguli noi pentru românii care trăiesc din ajutoare sociale. „Există un sentiment de nedreptate în rândul populației”