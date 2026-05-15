Kelemen Hunor, președintele UDMR, a afirmat că partidul său își dorește să fie la guvernare, dar nici perspectiva opoziției nu-l înspăimântă. „Pentru construcție, opoziția poate să fie o șansă nouă”, a punctat acesta. Declarațiile au fost făcute la Consiliul Reprezentanților Uniunii (CRU) al UDMR, unde Kelemen și-a prezentat raportul său politic.

Kelemen Hunor: Vrem la guvernare, dar nu ne sperie opoziția

„În perioada următoare, eu nu pot să vă promit astăzi că UDMR-ul în 2026, în lunile care urmează, va putea să participe la . Poate că vom intra în opoziție. Pe mine nu mă sperie așa ceva, consider că pentru construcție, opoziția poate să fie o șansă nouă.

Dar noi vrem să fim partea unui guvern care să fie în stare să facă ordine în țară, să dea soluții bune la problemele țării și la terminarea mandatului, la terminarea ciclului guvernamental, să putem spune că la ceea ce ne-am angajat în campania electorală în 2024 am reușit să ducem la bun sfârșit, chiar dacă nu integral, dar în mare măsură (…)

Continui să cred mai departe că puterea noastră se află în unitate și viitorul nostru în comunitate”, a declarat Kelemen Hunor, potrivit

Acesta a precizat apoi că obiectivele UDMR țin de un stat care să cheltuie mai puțin, dar care să ofere servicii mai bune cetățenilor.