Bolojan, reacție la acuzația că e prea dur: „Sunt conștient, dar înțelegeți că pierdem în fiecare an Autostrada Moldovei?!”. Critici dure la adresa PSD

Traian Avarvarei
15 mai 2026, 15:16
Premierul interimar Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Bolojan: PSD minte și fuge de răspundere
  2. Bolojan: S-a mers cu frâna de mână trasă
  3. Bolojan: Când niște guverne își dau foc la acoperișul casei aruncând cu bani, a venit un alt guvern care a început să stingă incendiul

Premierul demis Ilie Bolojan, liderul PNL, a insistat că partidul său nu va mai fi la guvernare cu PSD deoarece social-democrații mint și-și încalcă angajamentele. Bolojan a mai susținut că PSD ar trebui să dea guvernul acum, de vreme ce a demonstrat că are majoritate parlamentară cu AUR, dar n-o face pentru că fuge de răspundere. Ilie Bolojan a răspuns și acuzației că a fost prea dur în funcția sa.

Bolojan: PSD minte și fuge de răspundere

Întrebat ce va propune la negocierile de luni de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, Ilie Bolojan a răspuns: „Sunt 2 aspecte unde PNL a decis. Primul că nu vom fi în coaliție cu PSD, al doilea că dacă PSD e la guvernare atunci PNL e în opoziție. Alte aspecte privind guvernare sunt de discutat. Vom vedea care sunt propunerile care se vor degaja și cu ce decizii va veni președintele”.

„PSD care a declanșat această criză nu are nicio soluție. Trebuia să aibă decența să-și asume responsabilitatea, dar nu vor să facă asta. Fugind de răspundere, mințind în continuare și încălcând înțelegerile nu mai poți să guvernezi cu un partener care a încălcat toate regulile. Nu mai e cale de întors. Va trebuie să se găsească o formulă”, a insistat Bolojan, într-un interviu pentru HotNews.

Bolojan: S-a mers cu frâna de mână trasă

Cât despre greșelile pe care le-a făcut ca premier, Bolojan a spus: „Nu am fost în contact cu oamenii, nu am reușit să mă duc de multe ori în țară. Uneori e bine să fii conectat în permanență. Putem discuta de mult mai multe lucruri care puteau fi făcute mai bine. S-a mers cu frâna de mână trasă. Un lucru important care rămâne este că mulți români au văzut că se poate guverna altfel. Am căutat să guvernăm cu respect, fără aroganțe și ținând cont de situație care este”.

Bolojan: Când niște guverne își dau foc la acoperișul casei aruncând cu bani, a venit un alt guvern care a început să stingă incendiul

Întrebat cum vede reproșurile oamenilor că e prea dur, Ilie Bolojan a explicat: „Înțeleg această critică. Din nou, ani de zile oamenilor li s-a spus lucruri care nu puteai fi acoperite de realitate – dacă ne votați pe noi, voi cetățenii nu veți face nimic în plus. O formă de a luat din mâna cetățeanului răspunderea și de a o muta pervers la un guvern care nu este soluție a problemelor ci este cauza. Plătim doar anul acesta 60 de miliarde de lei dobânzi ceea ce înseamnă 3% din PIB, toate lucrurile de investiții din orașe și guverne în Anghel Saligny de 4 ani de zile sau Autostrada Moldovei. Asta pierdem în fiecare an și nu se vede”.

„Normal că atunci când le spui că nu se mai poate așa, o parte dintre cetățeni nu înțeleg. Când corectezi deficite enorme ale celor două partide PSD și PNL, atunci o corecție de deficit nu se poate face fără niște costuri. Când niște guverne își dau foc la acoperișul casei aruncând cu bani, a venit un alt guvern care a început să stingă incendiul și este guvernul al cărui premier eram eu”, a mai declarat premierul, pentru HotNews.

Ilie Bolojan, atac frontal la PSD: „Vor să fie în guvernare, dar nu în faţă, ci în spate, la şurubăreală"
