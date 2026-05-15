Ilie Bolojan o apără pe Oana Gheorghiu: „Nu consider că a făcut ceva imoral sau ilegal"

Ilie Bolojan o apără pe Oana Gheorghiu: „Nu consider că a făcut ceva imoral sau ilegal”

Ana Maria
15 mai 2026, 15:27
Sursa foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu
  Ilie Bolojan o apără pe Oana Gheorghiu. Cum explică demersul vicepremierului
  Ce spune premierul despre compania germană implicată
  De unde a pornit controversa

Ilie Bolojan o apără pe Oana Gheorghiu. Premierul a intervenit în controversa legată de e-mailurile trimise de vicepremierul Oana Gheorghiu către Autoritatea pentru Digitalizarea României și Serviciul de Telecomunicații Speciale, susținând că demersul acesteia nu ridică probleme de legalitate sau moralitate.

Șeful Executivului a explicat că este firesc ca reprezentanții Guvernului să poarte discuții cu mari companii interesate de oportunități în România, atât timp cât procesul este transparent și nu implică presiuni sau interese ascunse.

Ilie Bolojan o apără pe Oana Gheorghiu. Cum explică demersul vicepremierului

Într-un interviu acordat vineri pentru HotNews, premierul a spus că nu vede nimic problematic în faptul că vicepremierul a facilitat o discuție între instituții publice și un actor important din mediul de business european.

Nu consider că doamna Gheorghiu a făcut ceva imoral sau ilegal, întâlnindu-se cu o companie foarte importantă și comunicând cu cei care puteau fi interesați, aspecte care puteau fi luate în discuție pentru o posibilă colaborare, fără să pună nicio presiune și fără să ascundă întâlnirile sau fără să comunice ascuns. Trebuie să discutăm în mod deschis”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a făcut o paralelă cu perioada în care conducea Primăria Oradea, afirmând că dialogul cu investitorii este parte firească a unei funcții executive.

„Când ai o funcție de responsabilitate publică, nu ai cum să te gândești la dezvoltare, la locuri de muncă, la transfer de tehnologie, dacă nu te întâlnești cu cei care fac aceste lucruri”, a mai adăugat Bolojan.

Ce spune premierul despre compania germană implicată

Ilie Bolojan a subliniat că grupul Schwarz este unul dintre cei mai importanți jucători europeni, atât în zona comercială, cât și în domeniul tehnologiei, iar un posibil interes pentru România ar trebui analizat.

La nivelul unei țări, mi se pare normal să vezi care sunt companiile foarte importante. Acest grup este cam cel mai mare grup european, atât în materie de comerț, cat și în materie de IT. Când astfel de companii sunt interesate să investească în România, să facă o fabrică, nu mi se pare nimic anormal să verifici dacă ea e fezabilă”, a mai precizat Bolojan.

Totodată, premierul a punctat că situația ar fi fost cu adevărat problematică doar dacă ar fi existat interese nelegitime.

De unde a pornit controversa

Scandalul a izbucnit după apariția unor e-mailuri trimise de Oana Gheorghiu către ADR și STS, în care vicepremierul întreba dacă cele două instituții sunt interesate de servicii digitale oferite de compania germană Schwarz Digits.

Vicepremierul a explicat că a fost vorba despre un schimb de idei transparent și preliminar, fără nicio intenție de influențare.

„În locul unei discuții serioase despre întârzieri, blocaje și eșecuri administrative, asistăm la o încercare de autoprezentare în postura de victimă și la fabricarea unui pseudo-scandal”, a spus Oana Gheorghiu.

