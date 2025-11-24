Biroul Electoral al Municipiului București a stabilit prin tragere la sorți ordinea candidaților pe buletinul de vot pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie, când bucureștenii își vor alege noul primar general.

Care e ordinea candidaților pe buletinul de vot pentru alegerile de pe 7 decembrie, în Capitală

Ordinea este următoarea, potrivit Știripesurse:

Cătălin Drulă Daniel Băluță George Burcea Ciprian Ciucu Ana-Maria Ciceală Liviu Gheorghe Florea Gheorghe Macovei Oana Crețu Mihai Lasca Rareș Lazăr Anca Alexandrescu Dan Trifu Eugen Orlando Teodorovici Gheorghe Nețoiu Vlad Gheorghe Angela Negrotă Filip Titian

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc duminică, 7 decembrie.

Ce spun sondajele despre șansele candidaților

Potrivit unui sondaj realizat de Flashdata, dat publicității vineri, Ciprian Ciucu, actualul edil al Sectorului 6, se clasează pe primul loc în intențiile de vot, fiind urmat îndeaproape de Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Rezultatele sondajului îl plasează pe Ciprian Ciucu în frunte, cu 21,5% dintre opțiunile exprimate, în timp ce Daniel Băluță obține 20,5%. La mică distanță se situează candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 19%, urmat de Anca Alexandrescu, susținută de AUR, care adună 18,5%, informează .