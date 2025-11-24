Biroul Electoral al Municipiului București a stabilit prin tragere la sorți ordinea candidaților pe buletinul de vot pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie, când bucureștenii își vor alege noul primar general.
Ordinea este următoarea, potrivit Știripesurse:
Cătălin Drulă
Daniel Băluță
George Burcea
Ciprian Ciucu
Ana-Maria Ciceală
Liviu Gheorghe Florea
Gheorghe Macovei
Oana Crețu
Mihai Lasca
Rareș Lazăr
Anca Alexandrescu
Dan Trifu
Eugen Orlando Teodorovici
Gheorghe Nețoiu
Vlad Gheorghe
Angela Negrotă
Filip Titian
Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc duminică, 7 decembrie.
Potrivit unui sondaj realizat de Flashdata, dat publicității vineri, Ciprian Ciucu, actualul edil al Sectorului 6, se clasează pe primul loc în intențiile de vot, fiind urmat îndeaproape de Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.
Rezultatele sondajului îl plasează pe Ciprian Ciucu în frunte, cu 21,5% dintre opțiunile exprimate, în timp ce Daniel Băluță obține 20,5%. La mică distanță se situează candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 19%, urmat de Anca Alexandrescu, susținută de AUR, care adună 18,5%, informează Digi24.
Participanții chestionați au indicat un set clar de dificultăți cu care Capitala se confruntă zilnic. Conform sondajului, printre cele mai apăsătoare probleme se numără traficul intens (19%), corupția și lipsa transparenței (15%), costul ridicat al vieții (13%), dar și lipsa investițiilor în sănătate (11%). Alte puncte sensibile menționate sunt poluarea, lipsa locuințelor accesibile, transportul public ineficient și problemele legate de termoficare.
Și alte institute au prezentat, recent, date diferite privind competiția electorală. Un sondaj INSCOP, de exemplu, arată că 26,6% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD), 24,2% pe Ciprian Ciucu (PNL), iar 19,1% pe Anca Alexandrescu, în timp ce candidatul USR, Cătălin Drulă, este clasat pe locul al patrulea, cu 11,6%.
Un alt studiu, AtlasIntel, realizat pentru HotNews, confirmă aceeași configurație a candidaților, dar cu procente ușor diferite: Ciucu – 19,2%, Băluță – 18,6%, Drulă – 18,1%, Alexandrescu – 17,9%.