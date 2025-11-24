B1 Inregistrari!
A fost stabilită ordinea candidaților pe buletinul de vot la alegerile pentru Primăria București 2025. Cine va fi pe prima poziție

Ana Maria
24 nov. 2025, 18:35
A fost stabilită ordinea candidaților pe buletinul de vot la alegerile pentru Primăria București 2025. Cine va fi pe prima poziție
Cuprins
  1. Care e ordinea candidaților pe buletinul de vot pentru alegerile de pe 7 decembrie, în Capitală
  2. Ce spun sondajele despre șansele candidaților
  3. Ce rezultate au ieșit la alte sondaje

Biroul Electoral al Municipiului București a stabilit prin tragere la sorți ordinea candidaților pe buletinul de vot pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie, când bucureștenii își vor alege noul primar general.

Care e ordinea candidaților pe buletinul de vot pentru alegerile de pe 7 decembrie, în Capitală

Ordinea este următoarea, potrivit Știripesurse:

  1. Cătălin Drulă

  2. Daniel Băluță

  3. George Burcea

  4. Ciprian Ciucu

  5. Ana-Maria Ciceală

  6. Liviu Gheorghe Florea

  7. Gheorghe Macovei

  8. Oana Crețu

  9. Mihai Lasca

  10. Rareș Lazăr

  11. Anca Alexandrescu

  12. Dan Trifu

  13. Eugen Orlando Teodorovici

  14. Gheorghe Nețoiu

  15. Vlad Gheorghe

  16. Angela Negrotă

  17. Filip Titian

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc duminică, 7 decembrie.

Ce spun sondajele despre șansele candidaților

Potrivit unui sondaj realizat de Flashdata, dat publicității vineri, Ciprian Ciucu, actualul edil al Sectorului 6, se clasează pe primul loc în intențiile de vot, fiind urmat îndeaproape de Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Rezultatele sondajului îl plasează pe Ciprian Ciucu în frunte, cu 21,5% dintre opțiunile exprimate, în timp ce Daniel Băluță obține 20,5%. La mică distanță se situează candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 19%, urmat de Anca Alexandrescu, susținută de AUR, care adună 18,5%, informează Digi24.

Participanții chestionați au indicat un set clar de dificultăți cu care Capitala se confruntă zilnic. Conform sondajului, printre cele mai apăsătoare probleme se numără traficul intens (19%), corupția și lipsa transparenței (15%), costul ridicat al vieții (13%), dar și lipsa investițiilor în sănătate (11%). Alte puncte sensibile menționate sunt poluarea, lipsa locuințelor accesibile, transportul public ineficient și problemele legate de termoficare.

Ce rezultate au ieșit la alte sondaje

Și alte institute au prezentat, recent, date diferite privind competiția electorală. Un sondaj INSCOP, de exemplu, arată că 26,6% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD), 24,2% pe Ciprian Ciucu (PNL), iar 19,1% pe Anca Alexandrescu, în timp ce candidatul USR, Cătălin Drulă, este clasat pe locul al patrulea, cu 11,6%.

Un alt studiu, AtlasIntel, realizat pentru HotNews, confirmă aceeași configurație a candidaților, dar cu procente ușor diferite: Ciucu – 19,2%, Băluță – 18,6%, Drulă – 18,1%, Alexandrescu – 17,9%.

