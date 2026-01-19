B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » „De ce sunt oamenii seduși de discursul lui Călin Georgescu?”. Explicația lui Traian Băsescu

„De ce sunt oamenii seduși de discursul lui Călin Georgescu?”. Explicația lui Traian Băsescu

Traian Avarvarei
19 ian. 2026, 09:09
„De ce sunt oamenii seduși de discursul lui Călin Georgescu?”. Explicația lui Traian Băsescu
Fostul președinte Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video B1 TV
Cuprins
  1. Băsescu: Georgescu e și șarlatan, și talentat
  2. Băsescu: Georgescu, un șarlatan care l-a făcut până și pe Ponta să umble cu Biblia după el

Traian Băsescu a explicat de ce, în viziunea sa, Călin Georgescu are priză la o parte dintre români. Fostul președinte spune că Georgescu e un șarlatan talentat, iar oamenii „nu-l înțeleg”.

Băsescu: Georgescu e și șarlatan, și talentat

Întrebat, la Digi24, „de ce sunt oamenii seduși de discursul lui Călin Georgescu?”, fostul șef de stat a răspuns: „Pentru că nu-l înțeleg. Este un discurs fals. Dacă iei afirmațiile și încerci să le pui în practică, vei constata că nu se pot pune foarte multe lucruri în practică. E un discurs frumos și rotund”.

Întrebat, de asemenea, de ce nu procedează atunci toți politicienii la fel, Traian Băsescu a răspuns: „E o chestie de talent. Deci poți să fii un talentat ori șarlatan. El e și una și alta”.

Anul trecut, fostul președinte a dat de înțeles că Georgescu este omul rușilor.

Băsescu: Georgescu, un șarlatan care l-a făcut până și pe Ponta să umble cu Biblia după el

„Georgescu e un șarlatan și nimic altceva, un șarlatan carismatic, care a știut să-i păcălească și care l-a făcut până și pe Ponta să umble cu Biblia după el și când merge la baie. (…)

Cred că va trebui să existe un efort – nu vreau să exagerez – patriotic în mass-media românească să arate cine e Georgescu, să-i ia toate afirmațiile astea care n-au nimic în comun cu realitatea, să le explice oamenilor că sunt păcăliți. (…)

Trebuie să recunoaștem că incultura noastră ne face să fim păcăliți de asemenea specimente – Georgesacu sau Simion”, a mai declarat fostul președinte Traian Băsescu, anul trecut.

