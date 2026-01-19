Traian Băsescu a explicat de ce, în viziunea sa, Călin Georgescu are priză la o parte dintre români. Fostul președinte spune că Georgescu e un șarlatan talentat, iar oamenii „nu-l înțeleg”.

Băsescu: Georgescu e și șarlatan, și talentat

Întrebat, la , „de ce sunt oamenii seduși de discursul lui Călin Georgescu?”, fostul șef de stat a răspuns: „Pentru că nu-l înțeleg. Este un discurs fals. Dacă iei afirmațiile și încerci să le pui în practică, vei constata că nu se pot pune foarte multe lucruri în practică. E un discurs frumos și rotund”.

Întrebat, de asemenea, de ce nu procedează atunci toți politicienii la fel, Traian Băsescu a răspuns: „E o chestie de talent. Deci poți să fii un talentat ori șarlatan. El e și una și alta”.

Anul trecut, fostul președinte a dat de înțeles că

Băsescu: Georgescu, un șarlatan care l-a făcut până și pe Ponta să umble cu Biblia după el

„Georgescu e un șarlatan și nimic altceva, un șarlatan carismatic, care a știut să-i păcălească și care l-a făcut până și pe Ponta să umble cu Biblia după el și când merge la baie. (…)

Cred că va trebui să existe un efort – nu vreau să exagerez – patriotic în mass-media românească să arate cine e Georgescu, să-i ia toate afirmațiile astea care n-au nimic în comun cu realitatea, să le explice oamenilor că sunt păcăliți. (…)

Trebuie să recunoaștem că incultura noastră ne face să fim păcăliți de asemenea specimente – Georgesacu sau Simion”, fostul președinte Traian Băsescu, anul trecut.