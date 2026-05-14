Traian Băsescu a declarat că singura soluție pentru ieșirea din criza politică e ca PNL, chiar dacă Ilie Bolojan chiar a fost nedreptățit, să renunțe la orgolii și să desemneze un alt premier. Dar „trebuie să fie un premier liberal, nu unul PSD-ist cu carnet de liberal”, a punctat fostul președinte.

Băsescu: Coaliția dacă e moartă, trebuie reînviată

Traian Băsescu e de părere că soluția pentru ieșirea din criza guvernamentală e renunțarea la orgolii și : „Dacă e moartă, trebuie reînviată. Şi, sigur, sunt orgolii politice, dar dincolo de orgolii şi de interese politice avem o ţară care are nevoie să aibă documentele semnate până la 30 mai pentru cele 8,3 miliarde dotări pe SAFE şi încă 10 miliarde, până în august, care trebuie încasate din PNRR. Dacă oamenii ăştia lasă un guvern provizoriu până atunci, avem şanse să pierdem banii”.

„PSD-ul şi PNL-ul trebuie să înţeleagă că nu au soluţie şi dacă amândouă sunt responsabile de ce s-a întâmplat cu guvernul, de căderea guvernului, tot ambele partide vor fi responsabile că am pierdut banii”, a punctat fostul președinte, într-un interviu pentru

Băsescu, despre „Mesia Bolojan”

Fostul președinte a mai afirmat că, e adevărat, premierul demis Ilie Bolojan (PNL) a fost nedreptățit, dar asta nu înseamnă că orgoliul trebuie să primeze.

„După falsificarea alegerilor din 2024, au apărut aşa, nişte ”Mesia”. A fost Georgescu ”Mesia” până acum câteva luni, el era ”omul providenţial, trimis de Dumnezeu” să ne dea benzină cu un leu, apă, hrană şi ce mai era. S-a răsuflat ”Mesia” ăla și s-a inventat alt Mesia – ”Mesia Bolojan” – şi ăsta de neschimbat şi de neînlocuit. (…)

Eu nu spun că Bolojan trebuie acuzat, dar partidele nu pot să pună orgoliu pentru un om nedreptăţit, cum e Bolojan, deasupra interesului naţional. Deci liberalii trebuie să înţeleagă. Bolojan poate să îşi continue campania de pregătire a alegerilor prezidenţiale. (…) Da, presupun că va candida”, a mai declarat Traian Băsescu.

Băsescu: PNL să desemneze un premier liberal, nepesedist

În opinia sa, soluția ar fi nominalizarea de către PNL a unui alt premier, dar „trebuie să fie un premier liberal, nu unul PSD-ist cu carnet de liberal, (…) că la liberali sunt liberali pesedişti, liberali penelişti, liberali pedelişti”.

Întrebat dacă ar fi o variantă Cătălin Predoiu, Băsescu a insistat: „trebuie un liberal, liberal!”.