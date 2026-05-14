B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Băsescu: S-a răsuflat Mesia Georgescu și s-a inventat Mesia Bolojan

Băsescu: S-a răsuflat Mesia Georgescu și s-a inventat Mesia Bolojan

Traian Avarvarei
14 mai 2026, 12:42
Băsescu: S-a răsuflat Mesia Georgescu și s-a inventat Mesia Bolojan
captură video B1 TV
Cuprins
  1. Băsescu: Coaliția dacă e moartă, trebuie reînviată
  2. Băsescu, despre „Mesia Bolojan”
  3. Băsescu: PNL să desemneze un premier liberal, nepesedist

Traian Băsescu a declarat că singura soluție pentru ieșirea din criza politică e ca PNL, chiar dacă Ilie Bolojan chiar a fost nedreptățit, să renunțe la orgolii și să desemneze un alt premier. Dar „trebuie să fie un premier liberal, nu unul PSD-ist cu carnet de liberal”, a punctat fostul președinte.

Băsescu: Coaliția dacă e moartă, trebuie reînviată

Traian Băsescu e de părere că soluția pentru ieșirea din criza guvernamentală e renunțarea la orgolii și refacerea coaliției: „Dacă e moartă, trebuie reînviată. Şi, sigur, sunt orgolii politice, dar dincolo de orgolii şi de interese politice avem o ţară care are nevoie să aibă documentele semnate până la 30 mai pentru cele 8,3 miliarde dotări pe SAFE şi încă 10 miliarde, până în august, care trebuie încasate din PNRR. Dacă oamenii ăştia lasă un guvern provizoriu până atunci, avem şanse să pierdem banii”.

„PSD-ul şi PNL-ul trebuie să înţeleagă că nu au soluţie şi dacă amândouă sunt responsabile de ce s-a întâmplat cu guvernul, de căderea guvernului, tot ambele partide vor fi responsabile că am pierdut banii”, a punctat fostul președinte, într-un interviu pentru TVR Info.

Băsescu, despre „Mesia Bolojan”

Fostul președinte a mai afirmat că, e adevărat, premierul demis Ilie Bolojan (PNL) a fost nedreptățit, dar asta nu înseamnă că orgoliul trebuie să primeze.

„După falsificarea alegerilor din 2024, au apărut aşa, nişte ”Mesia”. A fost Georgescu ”Mesia” până acum câteva luni, el era ”omul providenţial, trimis de Dumnezeu” să ne dea benzină cu un leu, apă, hrană şi ce mai era. S-a răsuflat ”Mesia” ăla și s-a inventat alt Mesia – ”Mesia Bolojan” – şi ăsta de neschimbat şi de neînlocuit. (…)

Eu nu spun că Bolojan trebuie acuzat, dar partidele nu pot să pună orgoliu pentru un om nedreptăţit, cum e Bolojan, deasupra interesului naţional. Deci liberalii trebuie să înţeleagă. Bolojan poate să îşi continue campania de pregătire a alegerilor prezidenţiale. (…) Da, presupun că va candida”, a mai declarat Traian Băsescu.

Băsescu: PNL să desemneze un premier liberal, nepesedist

În opinia sa, soluția ar fi nominalizarea de către PNL a unui alt premier, dar „trebuie să fie un premier liberal, nu unul PSD-ist cu carnet de liberal, (…) că la liberali sunt liberali pesedişti, liberali penelişti, liberali pedelişti”.

Întrebat dacă ar fi o variantă Cătălin Predoiu, Băsescu a insistat: „trebuie un liberal, liberal!”.

Tags:
Citește și...
PSD: Bolojan să plece! A numit o persoană anchetată la conducerea Autorității Vamale
Politică
PSD: Bolojan să plece! A numit o persoană anchetată la conducerea Autorității Vamale
(VIDEO) Percheziții coordonate în mai multe țări după destructurarea unei rețele de suplimente contrafăcute. Rețeaua acționa și în România
Politică
(VIDEO) Percheziții coordonate în mai multe țări după destructurarea unei rețele de suplimente contrafăcute. Rețeaua acționa și în România
Mircea Dinescu ironizează Guvernul în versuri. Pamflet acid după datele economice anunțate de INS. „Pe butucul Bolojan se taie gâtul societății de consum”
Politică
Mircea Dinescu ironizează Guvernul în versuri. Pamflet acid după datele economice anunțate de INS. „Pe butucul Bolojan se taie gâtul societății de consum”
Dispută între Adrian Câciu și Oana Gheorghiu după concertul Metallica la Arena Națională. Schimb de replici pe social-media
Politică
Dispută între Adrian Câciu și Oana Gheorghiu după concertul Metallica la Arena Națională. Schimb de replici pe social-media
Sindicatul angajaților de la Palatul Victoria cere demiterea Oanei Gheorghiu și a lui Irineu Darău
Politică
Sindicatul angajaților de la Palatul Victoria cere demiterea Oanei Gheorghiu și a lui Irineu Darău
PSD-iștii Grindeanu și Manda vor ca numele lor să devină mărci înregistrate. Au depus cereri la OSIM
Politică
PSD-iștii Grindeanu și Manda vor ca numele lor să devină mărci înregistrate. Au depus cereri la OSIM
CTP, comentariu ironic despre summitul B9 de la București: „O reuniune pricăjită de provincie”
Politică
CTP, comentariu ironic despre summitul B9 de la București: „O reuniune pricăjită de provincie”
Rădulescu (BNR) spune că „dimensiunea incredibilă a jafului” din instituții e „adevăratul cancer care roade vitalitatea societății românești”. Cum evaluează activitatea Guvernului Bolojan
Economic
Rădulescu (BNR) spune că „dimensiunea incredibilă a jafului” din instituții e „adevăratul cancer care roade vitalitatea societății românești”. Cum evaluează activitatea Guvernului Bolojan
Băsescu, despre anularea alegerilor: O afacere dâmbovițeană. Mie să nu-mi spună PSD-ul că ei n-au năravul să se bage
Politică
Băsescu, despre anularea alegerilor: O afacere dâmbovițeană. Mie să nu-mi spună PSD-ul că ei n-au năravul să se bage
Claudiu Năsui desființează mitul reformistului Bolojan: „Marketingul politic nu ține loc de tratament”
Politică
Claudiu Năsui desființează mitul reformistului Bolojan: „Marketingul politic nu ține loc de tratament”
Ultima oră
13:39 - PSD: Bolojan să plece! A numit o persoană anchetată la conducerea Autorității Vamale
13:37 - Schimbare majoră pe piața muncii datorită IA: Meseriile care devin esențiale în noua eră industrială
13:18 - (VIDEO) Percheziții coordonate în mai multe țări după destructurarea unei rețele de suplimente contrafăcute. Rețeaua acționa și în România
13:11 - Mihai Sturzu, despre despărțirile care i-au schimbat viața: Am trăit durerea supremă, dar îi sunt recunoscător lui Dumnezeu
13:09 - S-a aflat secretul filmului care se va lansa peste 100 de ani. De ce este ținut într-un seif?
12:40 - Sentință controversată la Iași: Judecătorii au acceptat relația unui bărbat de 35 de ani cu o minoră
12:24 - Mircea Dinescu ironizează Guvernul în versuri. Pamflet acid după datele economice anunțate de INS. „Pe butucul Bolojan se taie gâtul societății de consum”
12:12 - Alba: Doi minori, reținuți pentru viol. Victima e o fată de 13 ani (VIDEO)
12:11 - Adevărul despre palma primită de Macron în avion. Totul ar fi pornit de la mesajele președintelui către o actriță celebră
12:09 - Dispută între Adrian Câciu și Oana Gheorghiu după concertul Metallica la Arena Națională. Schimb de replici pe social-media