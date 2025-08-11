Bilanțul lui Cătălin Predoiu după inundațiile din Suceava și Neamț: peste 1.500 de misiuni și sute de vieți salvate

Vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis într-o postare pe Facebook bilanțul acțiunilor desfășurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne în zonele afectate de inundații din județele Suceava și Neamț. Potrivit acestuia, echipele de pompieri, polițiști, jandarmi, salvamontiști și specialiști ai Sistemului de Gospodărire a Apelor și ai Secției de Drumuri Naționale au intervenit zilnic, alături de sute de voluntari și operatori economici, pentru evacuarea populației și limitarea efectelor fenomenelor meteo extreme.

Cătălin Predoiu a precizat că, în perioada 27 iulie – 10 august, au fost derulate peste 1.500 de misiuni, în urma cărora 200 de persoane au fost salvate, iar aproape 900 au fost evacuate preventiv. În aceeași perioadă, elicopterele Ministerului Afacerilor Interne au efectuat peste 80 de misiuni aeriene. De asemenea, în data de 27 iulie au fost transmise 8 mesaje RO-ALERT în județul Suceava și 3 în județul Neamț, conform procedurilor.

„Nu există sate întregi ignorate și nu există lipsă de intervenție. Există sute de oameni în uniformă și mii de voluntari care lucrează în teren”, a subliniat vicepremierul. Cătălin Predoiu a mai anunțat menținerea stării de alertă la Poiana Teiului și Borca pentru curățarea Lacului Izvorul Muntelui, cu echipe care lucrează în regim continuu.