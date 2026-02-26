B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Blocaj în Consiliul General al Municipiului București. Ședința ordinară de joi, 26 februarie a fost anulată

Blocaj în Consiliul General al Municipiului București. Ședința ordinară de joi, 26 februarie a fost anulată

Adrian Teampău
26 feb. 2026, 11:01
Blocaj în Consiliul General al Municipiului București. Ședința ordinară de joi, 26 februarie a fost anulată
Primăria Municipiului București Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Consiliul General a intrat în blocaj
  2. Ciprian Ciucu propune desființarea Desfiinţarea Expo Arte
  3. Consiliul General vrea să majoreze chiriile pentru

Consiliul General al Municipiului București (CGMB), a intrat în blocaj. Ședința ordinară programată pentru joi, 26 februarie, nu s-a putut desfășura din cauza lipsei de cvorum.

Consiliul General a intrat în blocaj

Şedinţa ordinară programată pentru joi, 26 februarie, la Consiliul General al Municipiului București nu s-a putut desfășura din cauza lipsei de cvorum. În sală au fost prezenți doar 27 de consilieri, insuficienți pentru a putea desfășura discuțiile. Consilierii PSD și ai AUR au lipsit, așa cum au anunțat, de altfel anterior.

Grupul PSD a transmis, încă de marți că va intra în grevă până când aparatul de specialitate al municipalităţii va redacta rapoartele necesare proiectului privind diminuarea facturilor la termie în cazul nerespectării parametrilor contractuali. Măsura nu este pe placul primarului general Ciprian Ciucu.

De asemenea, de la ședință au lipsit și consilierii municipali ai AUR. Aceștia au anunțat, miercuri, că nu vor participa la şedinţele CGMB dacă nu vor fi fi implementate mai multe proiecte pe care le susțin. Aceștia cer acordarea stimulentelor datorate persoanelor cu dizabilităţi. Totodată solicită și rezolvarea problemei zonei retrocedate din Parcul IOR. Ei solicită exproprierea terenului, o altă măsură care nu este pe placul primarului Ciucu.

Ciprian Ciucu propune desființarea Desfiinţarea Expo Arte

Consiliul General a fost convocat pentru joi, 26 februarie, în ședință ordinară, având pe ordinea de zi mai multe proiecte de hotărâre. Între acestea, se află desființarea Centrului Expo Arte şi creşterea chiriilor pentru locuinţele convenabile.

Pe ordinea de zi figurează, de asemenea, depunerea jurământului pentru preluarea mandatului de consilier municipal de către Georgiana Diţă (REPER).

În baza proiectului de hotărâre, Centrul Cultural Expo Arte va fi desființat, ca persoană juridică, de la 1 mai. Activitatea și personalul instituției vor fi transferate Centrului de Proiecte Culturale ARCUB.

Pe ordinea de zi se mai află exproprierea unor terenuri, de 75,8 milioane lei pentru reconfigurarea zonei Dimitrie Pompeiu – Farbica de Glucoză – Şoseaua Pipera. Sunt vizate imobilele situate pe amplasamentul lucrării „Lărgire Bd. Dimitrie Pompeiu cu extindere infrastructură de tramvai şi străpungere Bd. Barbu Văcărescu, construire drum de legătură între Şos. Pipera, Bd. Dimitrie Pompeiu şi Str. Fabrica de Glucoză şi construire parcare de tip park&ride”.

De asemenea, Primăria Sectorului 1 va fi împuternicită să achiziţioneze mai multe imobile situate în Bulevardul Bucureştii Noi nr. 245, pe malul Lacului Străuleşti. Aici ar urma să fie amenajată o bază de agrement şispaţii verzi în cadrul proiectului „Promenada Verde”. După achiziţie, cele cinci imobile vor aparţine domeniului public al Municipiului Bucureşti, fiind administrate de Sectorul 1.

Consiliul General vrea să majoreze chiriile pentru

Un alt proiect are în vedere majorarea tarifului de bază pentru închirierea locuinţelor convenabile, la 8 lei/mp. Dacă hotărârea va trece de Consiliul General, valoarea chiriilor va fi stabilită prin înmulțirea tarifului cu coeficientul zonei, care va fi:

  • 3,5 pentru zona A;
  • 2,5 pentru zona B;
  • 2 pentru zona C;
  • 1,5 pentru zona D.

În prezent, există peste 4.000 de locuințe la Administraţia Fondului Imobiliar, unde chiriile variază de la 115 lei lunar pentru o garsonieră, la 171 lei lunar pentru un apartament cu trei camere.

