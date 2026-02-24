B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Daniel Băluță anunță grevă și plângeri penale, după ce proiectul PSD privind facturile a fost blocat în CGMB: „Au creat un adevărat grup infracțional organizat, condus de primarul general Ciprian Ciucu” (VIDEO)

Daniel Băluță anunță grevă și plângeri penale, după ce proiectul PSD privind facturile a fost blocat în CGMB: „Au creat un adevărat grup infracțional organizat, condus de primarul general Ciprian Ciucu” (VIDEO)

Traian Avarvarei
24 feb. 2026, 11:28
Daniel Băluță anunță grevă și plângeri penale, după ce proiectul PSD privind facturile a fost blocat în CGMB: „Au creat un adevărat grup infracțional organizat, condus de primarul general Ciprian Ciucu” (VIDEO)
Cuprins
  1. Băluță amenință cu plângeri penale
  2. De ce s-a blocat proiectul PSD

Proiectul PSD privind diminuarea facturilor la încălzire a fost blocat, marți, în Consiliul General al Municipiului București (CGMB). Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și liderul PSD București, anunță grevă a consilierilor generali social-democrați și plângeri penale pentru abuz în serviciu în cazul unor funcționari din Primăria Generală.

Amintim că PSD a depus un proiect care prevede micșorarea facturilor la apă caldă și căldură, în cazul bucureștenilor care primesc agentul termic sub parametri.

Băluță amenință cu plângeri penale

„1. Nu vom ceda. Mâine vom convoca o altă ședință având aceeași temă. Până când aparatul de specialitate al primarului își va face datoria, grupul de consilieri PSD – și fac apel și la celelalte partide să facă același lucru – va intra în grevă. Nu vom fi prezenți până când această nedreptate nu va fi reparată.

2. Cerem demisia de îndată a secretarului general al primăriei și a tuturor celor care nu și-au făcut datoria, nerespectând Codul administrativ așa încât, în termen de 3 zile cum prevede legea, să redacteze documentele necesare pentru derularea în bune condiții a ședinței.

Pentru toți acești abuzatori vom face săptămâna aceasta plângeri penale pentru abuz în serviciu pentru că, din păcate, au luat această instituție pe persoană fizică. Au creat un adevărat grup infracțional organizat, condus de primarul general Ciprian Ciucu. Lucrul acesta nu poate să continue. Sper că bucureștenii au văzut cu adevărat cine e Ciprian Ciucu.

În spatele privirii sale se ascunde un om fără scrupule, capabil să facă absolut orice pentru a-și atinge obiectivele meschine, care n-au nicio legătură cu dreptatea, cu bucureștenii, cu investițiile, termia sau transportul. E un individ preocupat de răfuieli politice, care a instituit în această instituție cenzura și dovadă e nota de serviciu pe care a trimis-o. Vrea să controleze tot. Uită că nu trăiește în Coreea de Nord, ci în România”, a declarat Daniel Băluță.

De ce s-a blocat proiectul PSD

Proiectul PSD privind micșorarea facturilor avea susținerea consilierilor generali PUSL și AUR. În schimb, primarul general și aparatul de specialitate din primărie sunt acuzați că nu ar fi respectat pașii legali și, din această cauză, nu se întrunesc condițiile tehnice pentru dezbaterea proiectului.

Citește și...
Război deschis între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Replica primarului general după ce edilul Sectorului 4 l-a acuzat că și-a făcut un grup infracțional în Primărie
Politică
Război deschis între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Replica primarului general după ce edilul Sectorului 4 l-a acuzat că și-a făcut un grup infracțional în Primărie
Călin Georgescu trage un semnal de alarmă: „Eu am un mesaj astăzi”. Ce a transmis suveranistul
Politică
Călin Georgescu trage un semnal de alarmă: „Eu am un mesaj astăzi”. Ce a transmis suveranistul
SONDAJ: Românii nu cred într-un acord de pace între Rusia și Ucraina. Ce spun românii despre o nouă invazie a Rusiei (GRAFICE)
Politică
SONDAJ: Românii nu cred într-un acord de pace între Rusia și Ucraina. Ce spun românii despre o nouă invazie a Rusiei (GRAFICE)
Ce jaloane din PNRR mai ratăm și cât ne costă. Bugetul e tras în jos de jaloanele iluzorii din PNRR. Avertismentul lui Kelemen Hunor (VIDEO)
Politică
Ce jaloane din PNRR mai ratăm și cât ne costă. Bugetul e tras în jos de jaloanele iluzorii din PNRR. Avertismentul lui Kelemen Hunor (VIDEO)
Cristian Preda, doctor în ipocrizie. Și-a rupt diploma în direct, în semn de protest că i s-au luat bani din sporul de doctorat. Mai rămâne să își taie buletinul (VIDEO)
Politică
Cristian Preda, doctor în ipocrizie. Și-a rupt diploma în direct, în semn de protest că i s-au luat bani din sporul de doctorat. Mai rămâne să își taie buletinul (VIDEO)
Tatulici: Grindeanu „e cel care conduce acest Guvern, el e cel care conduce această țară”. Argumentele jurnalistului și ce crede despre Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Tatulici: Grindeanu „e cel care conduce acest Guvern, el e cel care conduce această țară”. Argumentele jurnalistului și ce crede despre Nicușor Dan (VIDEO)
Guvernul Bolojan urmează să aprobe reforma administrației: Mii de concedieri și tăieri de salarii. Ce aviz mai lipsește
Politică
Guvernul Bolojan urmează să aprobe reforma administrației: Mii de concedieri și tăieri de salarii. Ce aviz mai lipsește
Frica de suveraniști scoate reformele de la naftalină. PSD propune reducerea numărului de parlamentari
Politică
Frica de suveraniști scoate reformele de la naftalină. PSD propune reducerea numărului de parlamentari
Decizie importantă pentru persoanele divorțate, adoptată de Senat. Cum vor putea alege foștii soți numele de familie
Politică
Decizie importantă pentru persoanele divorțate, adoptată de Senat. Cum vor putea alege foștii soți numele de familie
Austeritatea șmecherilor din Parlament. Senatorul Daniel Zamfir denunță o sinecură menținută pentru USR la Senat
Politică
Austeritatea șmecherilor din Parlament. Senatorul Daniel Zamfir denunță o sinecură menținută pentru USR la Senat
Ultima oră
12:50 - Orașul din România care oferă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de oameni. Cum te poți înscrie
12:49 - Cum usuci rufele iarna fără miros de mucegai? Cele mai bune locuri din casă și trucuri eficiente
12:42 - Imagini impresionante de pe șantierul tronsonului Suplacu de Barcău–Chiribiș, parte din A3. Construcții Erbașu: „Va deveni parte dintr-un coridor esențial pentru vestul țării” (VIDEO)
12:29 - Război deschis între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Replica primarului general după ce edilul Sectorului 4 l-a acuzat că și-a făcut un grup infracțional în Primărie
12:24 - Călin Georgescu trage un semnal de alarmă: „Eu am un mesaj astăzi”. Ce a transmis suveranistul
12:24 - Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie: „Suntem în scandal”. Care e motivul
12:09 - SUA introduc tarife vamale globale de 15%. Măsura intră în vigoare în contextul disputelor comerciale internaționale
12:05 - Cum să îți optimizezi costurile medicale cu ajutorul unei asigurări medicale private
11:52 - SONDAJ: Românii nu cred într-un acord de pace între Rusia și Ucraina. Ce spun românii despre o nouă invazie a Rusiei (GRAFICE)
11:46 - Câte picioare are un iepure? Profesorul din Câmpina, surprins de răspunsul unui elev cu media 9,50: „Trebuie să ne mai mire ceva?”