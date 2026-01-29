B1 Inregistrari!
Daniel Băluță, șeful PSD București, i-a administrat prima înfrângere primarului general Ciprian Ciucu. PSD a blocat creșterea prețurilor la biletele STB

Adrian A
29 ian. 2026, 16:55
  1. Daniel Băluță, șeful PSD București, a punctat victoria
  2. PSD București, avertisment pentru primarul general
  3. Ce prevedea proiectul de majorare a tarifelor

PSD a reușit să îl înfrângă pe Ciprian Ciucu la prima ședință a Consiliului General al Capitalei. Consilierii PSD au respins proiectul care prevedea creșterea prețului la biletele STB.

Daniel Băluță, șeful PSD București, a punctat victoria

„O „strategie” cinică prin care se încerca mascarea amatorismului, a lipsei totale de viziune și a incompetenței administrative, prin împovărarea brutală a oamenilor deja sufocați de traiul greu, de creșterea TVA, a taxelor și a impozitelor.
Astăzi, în ședința CGMB, acest mod de a face administrație a fost confirmat fără echivoc, de către Primarul General, cel care a propus creșterea (de fapt, aproape dublarea) tarifelor STB pentru transportul public.
O măsură nedreaptă, care arăta, încă o dată, lipsa de soluții a Primarului General, care a găsit de cuviință să înceapă să “rezolve” problemele critice ale orașului pe spatele bucureștenilor. Doar intervenția consilierilor generali a făcut ca această nedreptate să fie împiedicată.”, scrie Daniel Băluță, șeful PSD București.

PSD București, avertisment pentru primarul general

Daniel Băluță îl avertizează pe Ciprian Ciucu, primarul general, că orice măsură care va impune scumpiri ale serviciilor publice va fi respinsă de consilierii PSD-ului.

„Cu riscul de a mă repeta, mă opun categoric acestei măsuri profund greșite și nu voi susține niciodată politici care lovesc direct în oamenii vulnerabili.
Pentru că ceea ce vedem astăzi în București nu este un accident, ci este continuarea și radicalizarea unei politici nocive promovate de premierul Ilie Bolojan, o politică ce distruge puterea de cumpărare, prăbușește nivelul de trai și încearcă, în mod deliberat, să îngenuncheze Capitala.
NU putem vorbi despre scumpiri ale serviciilor publice în București, mai ales atunci când ne referim la nevoi de bază, precum transportul, atâta timp cât salariile angajaților PMB ajung la suma de 15 milioane de euro pe lună.
Și NU, nu putem vorbi despre scumpiri ale serviciilor publice în București, atâta timp cât administrațiile PNL care au condus orașul au cheltuit, numai anul trecut, 20 de milioane de euro pe “paranghelii”.
Sper ca bucureștenii să sancționeze astfel de comportamente și să fie atenți, pe viitor, la evaluarea preponderentă a rezultatelor Primarului General, rezultate care lipsesc din portofoliul domniei sale.
În calitate de primar al Sectorului 4 și de președinte al PSD București, voi lupta cu toată puterea mea pentru ca oamenii care trăiesc în acest oraș să nu fie condamnați la sărăcie, la subdezvoltare și mizerie.”, mai transmite Daniel Băluță.

Ce prevedea proiectul de majorare a tarifelor

Planul primarului general Ciprian Ciucu includea nu doar creșterea prețului biletului de călătorie STB, ci și o posibilă majorare a biletului comun pentru metrou, care ar fi ajuns până la 9 lei. În plus, pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei ar fi pierdut gratuitatea la transport, iar sancțiunile pentru contravenții ar fi fost dublate.

Tarifele propuse erau următoarele:

  • două călătorii metropolitane – 10 lei

  • zece călătorii metropolitane – 40 lei

  • abonament 24 de ore – 14 lei

  • abonament 72 de ore – 30 lei

  • abonament 7 zile – 45 lei

  • abonament 1 lună – 100 lei

  • abonament redus 50% / 1 lună – 50 lei

  • abonament 6 luni – 500 lei

  • abonament 12 luni – 900 lei

  • călătorie la tarif special cu supra-taxa – 200 lei

