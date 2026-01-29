Daniel Băluță, șeful PSD București, i-a administrat prima înfrângere primarului general Ciprian Ciucu. PSD a blocat creșterea prețurilor la biletele STB

PSD a reușit să îl înfrângă pe Ciprian Ciucu la prima ședință a Consiliului General al Capitalei. Consilierii PSD au respins proiectul care prevedea creșterea prețului la biletele STB.

Daniel Băluță, șeful PSD București, a punctat victoria

„O „strategie” cinică prin care se încerca mascarea amatorismului, a lipsei totale de viziune și a incompetenței administrative, prin împovărarea brutală a oamenilor deja sufocați de traiul greu, de creșterea TVA, a taxelor și a impozitelor.

Astăzi, în ședința CGMB, acest mod de a face administrație a fost confirmat fără echivoc, de către Primarul General, cel care a propus creșterea (de fapt, aproape dublarea) tarifelor STB pentru transportul public.

O măsură nedreaptă, care arăta, încă o dată, lipsa de soluții a Primarului General, care a găsit de cuviință să înceapă să “rezolve” problemele critice ale orașului pe spatele bucureștenilor. Doar intervenția consilierilor generali a făcut ca această nedreptate să fie împiedicată.”, scrie Daniel Băluță, șeful PSD București.

PSD București, avertisment pentru primarul general

Daniel Băluță îl avertizează pe Ciprian Ciucu, primarul general, că orice măsură care va impune scumpiri ale serviciilor publice va fi respinsă de .