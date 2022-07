Bobby Păunescu i-a cerut premierului Ciucă să semneze pentru trimiterea Dosarului Revoluției la Tribunalul Penal de la Haga: „Procesul de derusificare a României va începe când vom vedea această hârtie semnată” (VIDEO)

Bobby Păunescu, regizor și președinte ARMIS, a făcut un apel către premierul Nicolae Ciucă să semneze pentru trimiterea la Tribunalul Penal Internațional de la Haga.

„În România, după Revoluție, puterea a fost acaparată. S-au creat premizele ca oamenii să iasă în stradă. Oamenii erau nervoși, nemultumiți de neajunsuri. Sigur, oamenii suferă și acum.

Eu am în casă microfoane și nu am fost lasat sa candidez. Dl Mărieș se luptă și acum… Trebuia sa fiu martor în acel proces și nu am putut pentru că n-a vrut doamna judecătoare”, a afirmat Bobby Păunescu, în cadrul unei ediții speciale a emisiunii „Talk B1”, difuzată pe B1 TV.

Acesta i-a solicitat apoi premierului Ciucă să semneze pentru trimiterea acestui dosar la Tribunalul Penal de la Haga: „Dl Mărieș se află la această televiziune pentru că aici se poate spune tot! Sunteți aici pentru că lucrurile trebuie să se afle. Dl Ciucă, dvs puteți face aceasta plângere!”.

Despre Dosarul Revoluției și cei care au preluat puterea după 1989

Păunescu a mai spus că puțini din cei care au preluat puterea după 1989 mai sunt acum, dar aceștia și-au pus oameni care sunt de 17 – 18 ani în Servicii.

„România, până în 1996, a fost condusă de o bandă de oameni, a fost pură butaforie. Au subminat încrederea în România. Mii de tineri au plecat din țară. De asta e important să spunem adevărul, că Romania poate fi reconstruită”, a susținut și Marius Bostan, fondatorul proiectului RePatriot.

La rândul său, Doru Mărieș a afirmat că , așa cum e și Dosarul 10 August: „Nu discutăm de fapte marunte, ci de autoritățile statului! Dl Ciucă e astăzi, e o onoare pentru un premier care face aceasta acțiune”.

Jurnalistul Mihai Octavian Rusu a susținut și el că premierul „poate să facă fără probleme plângerea la Haga după ce are deciziile de la CEDO și Luxemburg”.

Bobby Păunescu: „S-a furat Revoluția începută de oameni”

„S-a furat Revoluția începută de oameni. S-au instalat la putere, au încercat să-i anihileze pe toți care știau cum funcționează statul, au subminat intenționat economia națională.

Jumătate dintre cei aflați la conducerea țării ori erau vasali ori erau plătiți – cum este și în actualul Guvern. Sunt oameni plătiți de Putin!

Eu nu cred asta, ci sunt sigur! Ei își păstrează sistemul. Acest război ne dă șansa să derusificăm România. Nu avem nicio treabă cu poporul rus, ci cu spionii și cu trădătorii.

Procesul de derusificare a României va începe când vom vedea această hârtie semnată de premierul României către Haga. Să-i dăm drumul cu Dosarul Revoluției către Haga! Nu poate să-l oprească nimeni, vă spun sigur! Doar Rusia”, a mai afirmat Bobby Păunescu.