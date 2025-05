Bogdan Ivan, despre acordul de cooperare cu SUA în domeniul producției de muniții: „Se deschide un capitol extrem de important din punct de vedere economic (VIDEO)

Ministrul Economiei a arătat care este importanța cooperării cu Statele Unite pentru producția de , compatibilă NATO, destinată tancurilor Abrams, de producție americană și artileriei.

Bogdan Ivan a explicat că, prin noul proiect de cooperare cu Statele Unite, pentru dezvoltarea capabilităților de producție armata română își va putea asigura necesarul de muniție și, totodată, va putea livra și altor state, partenere. Ministrul Economiei a avut o intervenție în emisiunea Talk B1, moderată de Gabriela Mihai.

„Este extrem de important în contextul în care vorbim despre dezvoltarea capabilităților de producție pentru muniția compatibilă NATO de care are nevoie și Armata României, pe teritoriul României, în companiile deținute de Ministerul Economiei, automat de statul român. Acest lucru ne asigură și o oarecare independență din punct de vedere a securității aprovizionării armatei român, dar deschide și un capitol extrem de important din punct de vedere economic pentru că vine cu cea mai nouă tehnologie din SUA care este o premieră pentru România”, a declarat Bogdan Ivan.

Potrivit spuselor sale, este pentru prima oară când companiile românești vor produce muniții într-un parteneriat cu Statele Unite. Pentru aceasta, autoritățile române au accesat un mecanism de finanțare de 220 de milioane de dolari, sumă ce va fi rambursată în următorii 20 de ani.

„Este prima oară când producem muniție cu tehnologie americană, pe teritoriul României, într-un parteneriat deschis și corect. Pe deasupra avem și acest mecanism de finanțare pe care l-am accesat, 220 de milioane de dolari din partea Departamentului de Stat al SUA, în condiții extrem de favorabile, cu dobânzi foarte mici, care va fi plătit în aproximativ 20 de ani în urma vânzării de muniție produsă pe teritoriul României”, a mai spus oficialul român.

Avantaje pentru România

Ministrul Economiei a subliniat că pentru România este un avantaj foarte mare pentru că va asigura necesarul de muniție pentru propria armată, dar va exporta și pentru alți parteneri din NATO, iar acest lucru va aduce venituri statului român.

„Este un avantaj foarte mare pentru că tot ce înseamnă centru de excelență, tot ce înseamnă proprietate intelectuală a NATO în materie de muniție va fi făcut în România. Este un progres extraordinar în contextul în care nu suntem doar consumatorii, și facem achiziții, ca țară, ci suntem cei care ne asigurăm din capacități proprii de producție, în fabricile deținute de Ministerul Economiei, necesarul pentru Armata română, dar vom produce bani prin companiile noastre, livrând spre alte state partenere de securitate cu România. Este un pas uriaș, prima dată în 35 de ani când se întâmplă așa ceva”, a precizat ministrul Economiei.

Miercuri, 28 mai, Bogdan Ivan, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, a semnat Scrisorile de Solicitare (Letter Of Request) pentru Scrisori de Ofertă şi Acceptare (Letter of Offer and Acceptance), prin care România şi vor colabora în domeniul producției de muniție de război.