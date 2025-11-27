B1 Inregistrari!
Bolojan: Pensionarea magistraților se va face la o vârstă normală și pensia va fi una rezonabilă. Această regulă trebuie extinsă și la celelalte categorii

Traian Avarvarei
27 nov. 2025, 23:53
Ilie Bolojan Sursa foto. gov.ro
Cuprins
  1. Bolojan, despre reformele ce ne asigură fondurile din PNRR
  2. Ce a spus Bolojan despre ceilalți pensionari speciali, în afară de foștii magistrați

După ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ pe proiectul privind pensiile magistraților, premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat că de această reformă și de altele depind fonduri europene pe care le primim prin PNRR. Bolojan a precizat, însă, că nu totul ține de Guvern, căci în acest proces de reformare intervin și alte instituții și a dat exemplul Curții Constituționale. „O pensionare la 48, 50 de ani și o pensie cât ultimul salariu nu este în regulă din niciun punct de vedere”, a mai ținut să precizeze șeful Guvernului. Bolojan a mai afirmat că este necesară o intervenție și în cazul celorlalte pensii speciale.

Bolojan, despre reformele ce ne asigură fondurile din PNRR

„Deci sunt două aspecte aici: aspectul de timp, care este o realitate, pentru că de respectarea unor date, de timp, depind banii europeni care ne sunt reținuți și avem o sumă destul de importantă care este reținută din cererea de plată mai veche. Este vorba de peste 800 de milioane de euro, care e o sumă destul de mare.

Avem niște termene până la sfârșitul acestei luni pe care trebuie să le respectăm, inclusiv pe companii, pe guvernanță corporativă și așa mai departe, inclusiv pe componenta de pensii de magistrați.

Deci asta este o problemă, să spunem, de formă și apoi este problema de fond care trebuie rezolvată și partea de corectare a acestor acumulări negative. Oricum le-am spune, o pensionare la 48, 50 de ani și o pensie cât ultimul salariu nu este în regulă din niciun punct de vedere. Și această măsură trebuia pusă în practică. Dar, așa cum vedeți, punerea în practică nu depinde exclusiv de către Guvern sau de o anumită persoană”, a explicat Ilie Bolojan, pentru Digi24.

Ce a spus Bolojan despre ceilalți pensionari speciali, în afară de foștii magistrați

Întrebat dacă măsuri vor fi luate și în cazul celorlalte pensii speciale, premierul a explicat: „Generația noastră, generația mea, care ar ieși la pensie peste 9 – 10 ani, este o generație mare, 450.000- 500.000 de oameni, care sunt înlocuiți doar jumătate. Prin urmare, dacă nu luăm măsuri pentru ca toate posibilitățile de pensionare anticipată care nu sunt justificate de o greutate foarte mare, lucru în mediu foarte toxic sau situații în care efectiv condiția fizică este o condiție de bază pentru a putea lucra, atunci nu vom repara aceste lucruri și eu cred și sper că acest proiect de lege va trece de testul constituțional. Deci, pensionarea magistraților se va face la o vârstă normală, adică la 65 de ani, iar pensia va fi una rezonabilă, maxim 70% din ultimul salariu. Iar această regulă trebuie extinsă și la celelalte categorii. Sigur, ținând cont de un specific”.

„Una este să te pensionezi la 50 de ani, alta este să te pensionezi la 65 de ani. Gândiți-vă că, în acești ani, generațiile care ar trebui să te înlocuiască se angajează în economia reală, se duc în zone productive direct, și, în felul acesta, economia este pusă pe o bază mai bună. Avem mai mulți contributori în economie, avem mai multe șanse pentru oameni și avem mai multe venituri la bugetul de stat”, a mai explicat premierul Ilie Bolojan.

