Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a emis, joi, un aviz negativ pentru proiectul pensiilor speciale. Este important de precizat că acest aviz are caracter consultativ, iar decizia finală aparține Parlamentului.

Aviz negativ pentru proiectul pensiilor speciale: Cum a decurs ședința CSM de joi

În cadrul ședinței desfășurate joi, a suplimentat ordinea de zi pentru a include discutarea și emiterea acestui aviz legat de pensiile speciale, informează . Decizia a fost luată după analizarea proiectului și a implicațiilor acestuia asupra sistemului judiciar și a magistraților.

Ce urmează pentru proiectul pensiilor speciale

Deși avizul CSM este consultativ, opinia exprimată de Consiliu reprezintă un punct important în dezbaterile privind pensiile speciale. Parlamentul va trebui să țină cont de recomandările formulate în acest aviz în continuarea procesului legislativ.

Aviz negativ pentru proiectul pensiilor speciale. Cum au votat membrii CSM

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, prezent la ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), s-a abținut de la vot. Toți ceilalți magistrați prezenți s-au exprimat împotriva proiectului de lege privind pensiile speciale ale magistraților. Deși avizul CSM este consultativ, acesta este obligatoriu în procesul legislativ.

Ce riscuri financiare implică legea pensiilor magistraților

Vicepremierul Tanczos Barna a avertizat, recent, că există un risc real ca România să piardă suma de 230 de milioane de euro, dacă problema pensiilor magistraților nu este rezolvată până la termenul stabilit. Această prevedere este inclusă ca jalon important în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Judecătorii Curții de Apel București au exprimat, în majoritate, un punct de vedere care respinge propunerea legislativă a Guvernului privind modificarea pensiilor magistraților. Aceștia contestă proiectul care urmărește ajustarea pensiilor de serviciu.

Ce prevede noul proiect de lege privind pensiile magistraților

Proiectul, coinițiat de Ministerul Muncii și Ministerul Justiției și publicat săptămâna trecută în procedură de transparență decizională, stabilește că pensia magistraților va fi calculată astfel:

55% din media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă;

o perioadă de tranziție de 15 ani până la atingerea vârstei de pensionare de 65 de ani, începând cu 1 ianuarie 2026;

în vechimea necesară de minimum 25 de ani în magistratură se includ și 10 ani asimilați din activități juridice conexe.

Care este termenul limită pentru rezolvarea acestei probleme

România trebuie să soluționeze problema pensiilor magistraților până pe 28 noiembrie, conform cerințelor din PNRR, pentru a evita riscul pierderii unei finanțări de 231 de milioane de euro.