Bolojan: Există nemulțumiri față de lumea politică, din cauza modului în care ne-am comportat. Ele sunt potențate din afară / În percepția românilor, președintele are puteri mai mari decât în realitatea dată de Constituție

Președintele interimar Ilie Bolojan a declarat că românii sunt pe bună dreptate nemulțumiți de clasa politică. Pe de altă parte, aceste nemulțumiri sunt potențate și din afară: „Războaiele nu se mai fac doar cu tancurile, ci avem și războaie informaționale”.

Bolojan a mai afirmat că o parte dintre români au așteptări nerealiste în ceea ce privește puterea președintelui, dar acest lucru se întâmplă tot din cauza politicienilor: „O bună parte dintre candidații la Președinție au niște campanii care sunt de fapt campanii de premier”.

Bolojan, despre nemulțumirile românilor față de politicieni

„Există o acumulare de nemulțumiri și neîncredere în lumea politică, în autorități, determinată în parte de modul în care cei din această lume ne-am comportat și ne-am respectat angajamentele. Pe de altă parte, nemulțumirile sunt potențate din afară. Războaiele nu se mai fac doar cu tancurile, ci avem și războaie informaționale care fac ca aceste nemulțumiri să fie amplificate. În această situație, cu cât guvernările sunt mai de calitate, cu atât încrederea este mai mare, și aici avem foarte mult de lucrat, lucrurile nu pot fi schimbate de o zi pe alta.

Schimbarea nu se face cu o baghetă magică, este o sumă de mii de schimbări dintr-o comunitate mai mică într-una mai mare, de la o instituție mai importantă la una secundară. Doar în felul acesta poți să schimbi lucrurile, printr-un efort de mare guvernare, de instituții, ceea ce din păcate nu am reușit pe termen lung, pentru că noi am improvizat de foarte multe ori. Am schimbat guvernările frecvent, am schimbat miniștrii frecvent, și oricât ai fi de bine intenționat, fie că ești președinte trei luni sau ministru un an, nu ai cum să schimbi lucrurile de pe o zi pe alta”, a declarat Ilie Bolojan, pentru

Bolojan: În percepția românilor, președintele are niște puteri mai mari decât în realitate

La întrebarea „Românii încă văd în președinte un tătuc, dar are președintele pârghii de acțiune cum are Guvernul?”, președintele interimar a răspuns: „Nu știu dacă au neapărat imaginea unui președinte tătuc, dar cu siguranță în percepția românilor președintele are niște puteri mai mari decât în realitatea dată de Constituție. Asta derivă și din modul în care se fac , pentru că o bună parte dintre candidații la Președinție au niște campanii care sunt de fapt campanii de premier. Fac rău întregii lumi politice, pentru că setează niște așteptări care nu sunt onorate și vedeți că nu avem vot pentru, avem tot voturi împotrivă. Se câștigă pe voturi împotrivă pentru că ciclic se dezamăgește”.

„În momentul în care milioane de oameni votează președintele, se prezumă că are o forță mare, posibilitatea de a face, or nu e așa. Deci România are un sistem constituțional și de guvernare care a împărțit puterea, o parte este la președinte, o parte la guvern. În anii ’90, când am gândit Constituția, n-am mai dorit să permitem un nou tovarăș Nicolae Ceaușescu.

La noi puterea fiind disipată, dacă aceste două centre de putere, președintele și guvernul cu majoritatea parlamentară , se pot face niște lucruri în plus. Dacă intră în conflict, lucrurile bune care ar trebui să se întâmple sunt temporizate, pentru că dacă nu pot să se ajute unii pe alții, sigur se pot carota, se pot sabota, pot să întârzie anumite lucruri, și asta am văzut de foarte multe ori. De aceea, în această perioadă, e foarte important ca oamenii să înțeleagă că dacă președintele României nou ales nu va colabora cu Guvernul, în situația în care suntem astăzi lucrurile nu vor ieși bine, pentru că un slogan electoral nu ține cont de proiecte. Împărțirea populației în buni și răi nu ține loc de plata salariilor, a pensiilor, nu rezolvă inflația, nu rezolvă scăderea puterii de cumpărare. Aceste probleme le rezolvă colaborarea și acțiunea coordonată care să creeze condiții pentru aceste lucruri…”, a mai explicat Ilie Bolojan, pentru eBihoreanul.