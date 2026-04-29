B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Miruţă convoacă Consiliul Metrorex pentru întreruperea mandatului Marianei Miclăuş

Adrian Teampău
29 apr. 2026, 17:40
Sursa foto:Facebook/ Metrorex
Cuprins
  1. Miruță propune schimbarea directorului Metrorex
  2. Corpul de Control trimis să verifice afacerile sindicatului

Metrorex ar putea fi condus de un director general nou, dat fiind că Radu Miruță, ministrul interimar de la Transporturi propune schimbarea Marianei Miclăuş. 

Miruță propune schimbarea directorului Metrorex

Radu Miruță, ministrul interimar de la Transporturi a anunțat că a decis să convoace Consiliul de Administraţie al Metrorex pentru a întrerupe contractul de mandat al actualei directoare, Mariana Miclăuş. Miruță își susține inițiativa spunând că actualul director nu și-a îndeplinit indicatorii financiari negociați cu ministerul.

„Dacă tot am ajuns să ne uităm în interiorul reţelei Metrorex, am decis convocarea Consiliului de Administraţie al Metrorex, prin Adunarea Generală a Acţionarilor, pentru a întrerupe contractul de mandat al doamnei director general pentru nerespectarea indicatorilor financiari negociaţi cu ministerul, acceptaţi, dar nerealizaţi. Asta ar fi trebuit să se întâmple de când au fost observaţi că nu sunt realizaţi”, a spus Miruţă.

El a precizat că a cerut Corpului de Control din cadrul Ministerului Transporturilor să verifice activitatea Consiliului de Administraţie al companiei. Obiectivul urmărit este cuantificarea valorii prejudiciului înregistrat pentru transmiterea unor bunuri ale companiei care să fie utilizate de alții.

„Am găsit o situație cu neînchirierea spațiilor comerciale din rețeaua stațiilor de Metrou. Am găsit contracte de publicitate care au fost date fără o procedură competitivă. Imaginați-vă cam câți bani s-ar putea pierde din faptul că nu s-a organizat o procedură competitivă. Am găsit o companie care utilizează cu titlu gratuit depouri și clădiri ale Metrorex, fără a plăti nimic. Am găsit baza sportivă de la Ciurel, pe care o folosește sindicatul Metrorex, încasând bani din activitățile care se desfășoară acolo, fără a exista o bază legală să facă asta, și fără a plăti la rândul lui bani către Metrorex, care este proprietarul acestei baze sportive”, a spus Radu Miruță.

Corpul de Control trimis să verifice afacerile sindicatului

Corpul de Control va verifica şi va documenta modul în care sindicatul încasează bani din utilizarea unor resurse ale companiei. Radu Miruță spune că vrea să pună capăt acestor practici, în condițiile în care Metrorex nu are nici un beneficiu. De asemenea, a precizat că au fost demarate  procedurile pentru închirierea unor spații comerciale și pentru închirierea spaţiilor de publicitate.

„Este de-a dreptul absurd ca o ţară întreagă să plătească subvenţie pentru Metrorex, fără a demonstra că la Metrorex sunt luate toate măsurile de utilizare de bun simţ, ca să nu zic eficientă, a acestor bani”, a subliniat ministrul interimar al Transporturilor.

În acest context, Miruță a semnat un ordin prin care a suspendat pentru 60 de zile scumpirea biletelor cu metroul. El  spus că va lua măsuri pentru ca această companie să-și acopere nevoile financiare fără să recurgă la majorări  de prețuri. Suma estimată în plus, în bugetul companiei, din scumpirea călătoriei cu metroul, ar fi de 59 de milioane de lei pe an.

„Numai de acolo (din închirierea spațiilor comerciale și a celor publicitare n. red) se acoperă suma asta și se poate întâmpla într-o lună de zile”, a spus Miruță.

Tags:
Ultima oră
21:18 -  Ion Țiriac se retrage din afaceri la 87 de ani! Cine preia imperiul de miliarde al celui mai bogat român
21:17 - Sindicatele din educație anunță grevă generală în școli pe 25 mai. Cum pot fi afectate Bacalaureatul și Evaluarea Națională
21:08 - Minivacanța de 1 Mai: Grecia sau Bulgaria? Ce aleg românii în 2026
20:55 - Dinu Iancu Salajanu revine la conducerea Consiliului Județean Sălaj. Hotărârea a fost luată de Tribunal
20:40 - CNAIR anunță restricții temporare pe A2, DN7 și DN39. Ce vehicule sunt vizate și de când se aplică măsurile
20:40 - Vacanță de 80.000 de euro distrusă în câteva minute! De ce a fost întoarsă o întreagă familie din aeroport
20:30 - Rică Răducanu revine în forță pe litoral! Secretul simplu care îi aduce vânzări uriașe de mici: „Numai așa merge treaba”
20:21 - Lukoil primește o nouă amânare de la Donald Trump. Casa Albă prelungește termenul pentru vânzarea activelor gigantului rus
20:05 - Antonia, părăsită de cel mai important bărbat din viața ei
19:59 - România ocupă ultimul loc în UE la alfabetizare digitală: 74% dintre elevi nu au competențe de bază. Ce soluții apar