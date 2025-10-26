B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Bolojan spune că unii directori de companii de stat și-au mărit indemnizațiile cu 40-50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”

Traian Avarvarei
26 oct. 2025, 23:59
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce a descoperit Bolojan despre indemnizațiile directorilor unor companii de stat
  2. Cum explică Bolojan indemnizațiile mari din companiile de stat

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat că sunt directori de companii de stat care și-au mărit indemnizațiile chiar și cu 40-50%. El s-a referit la directorii aeroporturilor Mihail Kogălniceanu şi Otopeni, respectiv directorul Romatsa.

Bolojan a spus că acestora nu le pasă de dificultățile bugetare în care ne găsim. De asemenea, indemnizațiile lor n-au nicio legătură cu performanțele lor. „A abuza de anumite prevederi care au fost înainte, uitaţi-vă unde ne aduce”, a mai susținut premierul. Bolojan a punctat că aceste lucruri sunt în curs de corectare.

Ce a descoperit Bolojan despre indemnizațiile directorilor unor companii de stat

„M-am uitat chiar astăzi şi ieri la indemnizaţiile unor directori de companii, pentru că ce-am făcut? După ce a apărut această lege, care se referă, e adevărat, la viitor, din acest pachet, am mai avut o pârghie să-i întreb de sănătate pe directori, trebuie să le aprobăm bugetele. Şi m-am uitat la trei companii, de exemplu, din zona de transporturi, la Aeroportul Kogălniceanu, la Aeroportul Otopeni şi cred că la Romasta.

Au explodat indemnizaţiile conducerii. Sunt nişte sume destul de robuste şi le-au crescut cu 40-50%. Dar nu e o problemă că aceste date vor fi făcute publice.

Credeţi că şi le-au redus? Nu, preferă să stea la limită până nu le mai poţi bloca bugetele, nu-i interesează asta, în loc să revină la nişte valori de indemnizaţii decente. Şi dacă legea nu-i mai poate forţa, poate bunul simţ i-ar putea forţa sau ministerul să pună o presiune pe ei, pentru că efectiv îi sfidează pe oameni”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi24.

Cum explică Bolojan indemnizațiile mari din companiile de stat

Premierul a mai afirmat că nu există nicio legătură între aceste indemnizații și performanțele directorilor. Aceștia pur și simplu au speculat prevederi mai vechi din legi.

„Şi atunci un om care lucrează de dimineaţa până seara, în sectorul public, în sectorul privat, când vede că unii sunt nişte învârtiţi, îşi rezolvă astfel de lucruri în care pur şi simplu când ai servicii de tip monopol, efectiv îţi faci venituri nu e o problemă. Deci nu e o legătură directă între performanţele tale şi salarizare. Atunci a abuza de anumite prevederi care au fost înainte, uitaţi-vă unde ne aduce. Şi acest tip de lucru trebuie corectat”, a mai susținut Ilie Bolojan.

