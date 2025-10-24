Salariații de lux din companiile de stat. Câștigă într-o lună cât alții în 10 ani. Cifre halucinante

Guevrnul a reușit să facă publice salariile șefilor din , iar ce găsim acolo întrece orice limită. Sunt oameni care nu câștigă într-o viață cât câștigă un director într-un an.

Companiile de stat. Cei mai bogați directori

Cele mai nesimțite salarii din companiile de stat le găsim în energie și transporturi, unde doar din salariu, unii directori strâng peste 100.000 de lei pe lună. Bonusurile anuale sunt însă de ordinul milioanelor.

Afacerile cu gaz pare că merg cel mai bine în România, dacă ne uităm, la salariile din companiile din domeniu. Transgaz și Romgaz conduc topul companiilor de stat în domeniul energiei.

La Romgaz, directorul general Răzvan Popescu a avut în august o indemnizație brută de 85.644 de lei, adică aproximativ 50.100 lei net, iar bonusul său anual de 2,05 milioane de lei îi ridică veniturile la aproape 1,8 milioane lei net pe an. Directorii adjuncți și directorul economic ai companiei câștigă lunar peste 70.000 de lei și primesc, de asemenea, bonusuri anuale de sute de mii de lei.

Iar la Transgaz, îl avem pe celebrul director general Ion Sterian. Acesta a avut un salariu brut de 80.838 de lei și a declarat venituri nete anuale de aproape 1,9 milioane de lei în anii anteriori.

La Hidroelectrica, cei cinci directori încasează lunar 65.748 de lei brut, însă toți au o indemnizație anuală brută de aproape 1.600.000 de lei. Practic, într-un an, compania plăteşte doar pentru directori aproape 12.000.000 de lei.

Și la Transelectrica sunt tot cinci directori. Iar fiecare primește câte 55.000 de lei pe lună. Făr alte prime și bpnusuri care pot duce și aici veniturile la ordinul sutelor de mii.

Nababii din companiile de stat de la Transporturi

În sectorul transporturilor, Romatsa și Autoritatea Aeronautică Civilă domină topul veniturilor. Directorul general Romatsa a încasat 142.000 de lei brut pe lună, iar directorul economic 125.000 de lei brut. Directorul Autorității Aeronautice, Octavian Stoica, a avut o indemnizație de 110.856 de lei, sumă care poate fi dublată printr-o primă anuală similară.

Alte companii precum Aeroporturi București sau Aeroportul Mihail Kogălniceanu plătesc pentru directori salarii între 69.000 și 70.000 de lei brut lunar.

Mai sunt și alți directori plătiți regește

Dincolo de transporturi și energie, salarii de nababi mai sunt în . De xemplu, Antibiotice își plătește directorii cu sume lunare cuprinse între 63.000 și 43.000 de lei. Plus indemnizații anuale de aproape 200.000 de lei pentru fiecare.

Iar la SRI, găsim Rasirom, firma care se ocupă de securitatea instituției, unde directorul are 109.980 de lei brut pe lună, plus un bonus anual egal cu salariul.