Politică » Bucureștenii despre Ciprian Ciucu: „E timpul să dezvolte frumos Bucureștiul" (VIDEO)

Bucureștenii despre Ciprian Ciucu: „E timpul să dezvolte frumos Bucureștiul” (VIDEO)

13 nov. 2025, 11:00
Bucureștenii despre Ciprian Ciucu: „E timpul să dezvolte frumos Bucureștiul” (VIDEO)
Când oamenii din Sectorul 6 povestesc cum arată cartierul lor astăzi și despre ce a realizat Ciprian Ciucu, o spun simplu și convingător: ”Este un om serios. Își ia angajamente și le respectă. S-a schimbat totul — chiar și civilizația și curățenia”. Au văzut schimbarea cu ochii lor și o spun direct: ”mai multă verdeață, aer curat, modernizare, ordine și civilizație, infrastructură de nivel european”.

În spatele acestor mărturii stau ani de muncă: parcuri îngrijite, trotuare refăcute, spații publice modernizate, curățenie ținută la zi. Pentru mulți locuitori, comparația între „înainte” și „acum” e suficientă: ce era părăsit și în paragină a fost pus la punct, în ordine.

Întreaga infrastructură a fost refăcută și oanenii au simțit schimbarea sradă cu stradă. Acolo unde erau poteci de pământ acum sunt artere importante și moderne.

Mesajul lor merge mai departe de granițele sectorului: „E timpul ca Bucureștiul să aibă o abordare unitară.” „E timpul ca Bucureștiul să se dezvolte frumos, în modul în care s-a dezvoltat Sectorul 6.” E o dorință și o invitație firească: standardul de aici poate deveni standardul întregului oraș.

Oamenii recunosc un bun primar atunci când rezultatele se văd clar și acestea  le fac mai bună viața de zi cu zi.

Material promovat de PNL București

