Călin Georgescu a anunțat când va merge să-și depună candidatura pentru alegerile prezidențiale

a anunțat când își va depune pentru alegerile prezidențiale.

Susţinătorii au făcut scut în jurul lui, miercuri, şi chiar au încercat să intre după el în sediul Judecătoriei Sectorului 1. Magistraţii au amânat din nou decizia privind ridicarea controlului judiciar. Georgescu susține că este nevinovat şi a anunţat că îşi va depune vineri candidatura pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc în luna mai.

„Sunt nevinovat!”

Flancat de gărzile de corp şi înconjurat de zeci de susţinători, Călin Georgescu şi-a făcut cu greu cărare prin mulţime pentru a intra în sediul Judecătoriei. În urma lui, s-a creat o adevărată busculadă. Mai mulţi oameni au încercat chiar să forţeze intrarea în instituţie.

Georgescu a stat în jur de o jumătate de oră în Judecătorie. Decizia privind ridicarea controlului judiciar a fost amânată pentru joi. La ieşire, Georgescu a înaintat la fel de greu prin mulţimea de susţinători.

„Sunt nevinovat! Aşa cum am spus de fiecare dată, vă spun în continuare. Este un dosar politic. Personal am încredere în magistratul judecător, am încredere într-o decizie dreaptă, consistentă şi care este conformă cu realitatea. Sunt foarte încrezător în pronunţarea care va avea loc mâine”, a spus Călin Georgescu, potrivit .

Călin Georgescu, urmărit penal pentru șase infracțiuni

Aminim că Georgescu este urmărit penal pentru șase infracțiuni, cea mai gravă fiind cea de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Se pare că fostul candidat la prezidenţiale ar fi pus la cale un plan de destabilizare a României cu ajutorul mercenarilor conduşi de Horaţiu Potra, după ce Curtea Constituţională a decis anularea alegerilor.

De asemenea, există tot felul de controverse în ceea ce privește sursele sale de finanţare din timpul campaniei.

În această dimineață, poliţiştii şi procurorii au descins la trei firme care i-au oferit acestuia servicii nedeclarate. De acolo, aceștia au ridicat mai multe documente.