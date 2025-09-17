B1 Inregistrari!
Politică » Călin Georgescu se compară cu Donald Trump: „Dosarul e o copie la indigo. Aceleași acuze, dar s-au schimbat actorii"

Călin Georgescu se compară cu Donald Trump: „Dosarul e o copie la indigo. Aceleași acuze, dar s-au schimbat actorii”

George Lupu
17 sept. 2025, 12:25
Călin Georgescu. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce declarații a făcut Călin Georgescu despre dosarul său
  2. Ce spune avocatul fostului candidat la prezidențiale
  3. Acuzațiile aduse în dosar

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a comparat miercuri dosarul în care este acuzat pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat cu dosarul în care Donald Trump a fost acuzat înainte de a ajunge din nou președintele SUA.

Ce declarații a făcut Călin Georgescu despre dosarul său

Călin Georgescu a fost chemat miercuri să dea din nou cu subsemnatul la Poliție. Cererea fostului candidat suveranist de a I se ridica măsura controlului judiciar a fost respinsă de judecători.

Astfel, Călin Georgescu a avut miercuri prima sa apariție, după ce Parchetul General a dispus trimiterea sa în judecată.

Ajuns la sediul IPJ Ilfov, Călin Georgescu a oferit o serie de declarații despre noile acuzații care i s-au adus ieri de procurorii DIICOT. În acest context el a spus că dosarul său este o copie la indigo cu dosarul lui Donald Trump:

„Rechizitoriul de ieri este un discurs. Atât. Dosarul e o copie la indigo a dosarului din 2016 al președintelui Trump, cu aceleași acuze, dar s-au schimbat actorii. Așa cum a arătat adevărul în cazul lui Trump, așa se va arăta adevărul aici. Vinovăția creează minciuna, iar minciuna creează șantajul, care conduce această țară”, a declarat Călin Georgescu în fața sediului IPJ Ilfov.

Călin Georgescu a semnat miercuri, 17 septembrie, pentru controlul judiciar menținut de oamenii legii asupra sa.

El a fost așteptat de zeci de susținători, care s-au strâns în fața sediului de poliție.

Ce spune avocatul fostului candidat la prezidențiale

Avocatul acestuia, Lucian Catrinoiu, a declarat că dosarul în care clientul său este acuzat de răsturnarea ordinii constituționale este un simulacru:

„Un simulacru de rechizitoriu, care va fi desființat de Justiție, pentru că, să nu uităm, Justiția se înfăptuiește de către Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și de către celelalte instanțe judecătorești”, a declarat avocatul, pentru Realitatea Plus.

Procurorul general, Alex Florența, a explicat marți că România a fost ţinta unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor generale și prezidențiale din 2024.

Acuzațiile aduse în dosar

Potrivit acestuia, campania a fost coordonată de entități care au legături cu Rusia.

„Din anchetele derulate la nivelul Parchetului General se poate desprinde în acest moment concluzia, pe baza unor elemente pe care vi le vom prezenta pe larg în cele ce urmează, cu privire la faptul că România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul scrutinelor electorale din anul 2024, actorii ostili urmărind modelarea continuă a opinii publice, destabilizarea capacităţii de decizie a autorităţilor şi diluarea gradului de coeziune la nivelul populaţiei”, a declarat Alex Florenţa, într-o conferinţă de presă.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost trimis în judecată pentru mai multe infracțiuni, între care complicitate la o tentativă de răsturnare a ordinii constituționale.

„Cu referire strictă la procesul electoral derulat anul trecut, trebuie să avem în vedere că s-au derulat mai mult de 85.000 de atacuri cibernetice lansate asupra infrastructurii electorale care au urmărit obţinerea şi exfiltrarea unor credenţiale în special din partea Autorităţii Electorale centrale şi ale Biroului Electoral Central, în preajma perioadei respective, multe dintre acestea fiind ulterior diseminate în grupuri de Telegram din infrastructura rusească”, a afirmat procurorul general.

