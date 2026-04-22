România traversează o perioadă neobișnuit de rece pentru acest moment al anului. Vremea aduce precipitații mixte, ninsori la munte și intensificări puternice ale vântului.

a emis atât informări generale, cât și avertizări de tip cod galben și cod portocaliu, valabile în special pentru ziua de 23 aprilie.

Unde revine iarna în mijlocul primăverii

Un val de aer rece aduce miercuri, 22 aprilie, mai ales în zonele montane. Temporar, în estul și sudul Transilvaniei sunt prognozate precipitații mixte.

Potrivit ANM, la altitudini de peste 1400 de metri, în Carpații Meridionali și Orientali, ploile se transformă în ninsori. Peisajul va fi din nou acoperit de un strat proaspăt de zăpadă, de aproximativ 5 centimetri.

Temperaturile scad sub valorile normale pentru această perioadă, iar senzația de frig se va resimți accentuat. Pe timpul nopții, în special în regiunile intracarpatice și în zonele deluroase, există condiții pentru formarea brumei.

Cât de puternic va sufla vântul joi

Ziua de joi, 23 aprilie, aduce un episod de vânt intens în aproape toată țara. Acesta va fi resimțit încă din primele ore ale dimineții. Rafalele vor atinge, în general, 40–50 km/h. În zonele montane și în regiunile din nord, est și centru, viteza vântului va crește local peste 55–60 km/h.

Intervalul critic este cuprins între orele 09:00 și 22:00. În acest interval, mai multe regiuni precum Moldova, Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, nord-estul Munteniei și Dobrogea vor fi sub incidența codului galben. Aici, vântul va avea intensificări susținute, cu rafale de 50–70 km/h. La munte, condițiile devin și mai severe, unde vântul va sufla cu putere, atingând 70–90 km/h și amplificând senzația de frig.

Care sunt zonele vizate de codul portocaliu

Intervalul 12:00–20:00 aduce condiții meteo severe în mai multe zone din țară, unde vântul capătă intensitate periculoasă. Județele Botoșani, Iași și zona joasă a județului Suceava intră sub cod portocaliu. Aici rafalele pot atinge 70–90 km/h.

Situația devine și mai dură la munte, în Carpații Meridionali, de Curbură și în Munții Apuseni, unde la altitudini de peste 1600 de metri vântul va sufla violent, cu viteze ce pot ajunge la 90–130 km/h.