Când va fi gata primul spital regional. Anunțul lui Alexandru Rafila (PSD), ministrul Sănătății

Alexandru Rafila (PSD), ministrul Sănătății, a declarat că va fi inaugurat cel mai probabil în 2027, fiind vorba despre cel din Iași. Va urma cel din Floreşti, judeţul Cluj, iar ultimul va fi cel din Craiova.

Rafila, despre spitalele regionale promise

„Când am venit la minister, erau în stadiile de stand-by, în luna noiembrie 2021, şi aveam doar studiile de fezabilitate făcute. Aici, la studii de fezabilitate, stăm bine, avem o istorie lungă cu studii de fezabilitate. Am terminat cu studiile de fezabilitate şi am reuşit să finalizăm licitaţiile pentru proiectul tehnic, e deja mult mai complex decât studiul de fezabilitate. (…)

La Iaşi am terminat, urmează în curând Cluj, se face la Floreşti, lângă Cluj spitalul regional. Iar cel de-al treilea, care se la finaliza în acest an proiectul tehnic, durata de realizare este de un an de zile prevăzută pentru proiectele tehnice, la Craiova”, a declarat Alexandru Rafila la Prima TV, potrivit

Întrebat care va fi gata primul, ministrul a răspuns: „Părerea mea este că primul dintre ele va fi gata în 2027. Probabil cel de la Iaşi, urmat în scurt timp de cel de la Cluj. (…) Nu cred că o să fiu ministru la momentul când aceste spitale vor fi finalizate”.