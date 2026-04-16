B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Nicușor Dan: „Fără discuție, Călin Georgescu a fost susținut de o infrastructură creată de Federația Rusă”. Când va prezenta raportul despre anularea alegerilor

Ana Maria
16 apr. 2026, 19:37
Sursa foto: Colaj foto Inquam Photos / Octav Ganea + Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor?
  2. Există dovezi privind implicarea Rusiei?
  3. Ce urmează în perioada următoare?

Președintele României, Nicușor Dan, a făcut noi declarații în cadrul interviului acordat Europa FM, în contextul tensiunilor politice generate de PSD. Șeful statului a abordat și un subiect extrem de sensibil: raportul privind anularea alegerilor și posibile influențe externe.

Va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor?

Întrebat dacă documentul așteptat de opinia publică va fi prezentat, președintele a confirmat că acest lucru se va întâmpla, subliniind complexitatea situației:

Da, am avut o corespondență foarte interesantă cu instituții. Și discuții față în față cu reprezentanți, și discuții cu societatea civilă pentru că e o chestiune foarte sofisticată. România e ținta unui război hibrid al Rusiei. Fără discuție, Călin Georgescu a fost susținut de o infrastructură creată de Federația Rusă.”, a afirmat președintele, potrivit G4media.

Există dovezi privind implicarea Rusiei?

Președintele a afirmat că există suficiente informații care susțin aceste acuzații și că o mare parte dintre ele vor fi făcute publice:

“Sigur că da. Nu e o noutate. 90% din lucrurile pe care le știu pe alegeri pot fi făcute publice și le vom face publice. Parchetul general a ieșit cu un raport care dovedește că agenții ruse de publicitate au lucrat pentru Georgescu. Anul acesta vom ieși cu raportul. Nicăieri în lume nu am văzut o creștere de la 5% la 23% într-o lună. Eu cred că multe din țările occidentale nu ar fi văzut dacă un asemenea fenomen s-ar fi întâmplat acolo, ca să vin în apărarea serviciilor”, a mai spus Nicușor Dan.

Ce urmează în perioada următoare?

Șeful statului a transmis că raportul complet va fi prezentat în cursul acestui an, iar dezvăluirile ar putea clarifica suspiciunile legate de influențele externe în procesul electoral.

Declarațiile vin într-un moment tensionat, în care scena politică este deja marcată de conflicte interne, iar subiectul securității electorale capătă o importanță tot mai mare. Rămâne de văzut când va decide președintele să facă public raportul.

Tags:
Citește și...
Nicușor Dan respinge ideea unui guvernări PSD – AUR. Mesaj cu subînțeles pentru Ilie Bolojan și PNL
Politică
Nicușor Dan respinge ideea unui guvernări PSD – AUR. Mesaj cu subînțeles pentru Ilie Bolojan și PNL
Vape-urile și țigările electronice, vizate de interdicții noi. „Fumatul este fumat, indiferent de obiectul folosit”. Cum se schimbă regulile în spațiile publice
Politică
Vape-urile și țigările electronice, vizate de interdicții noi. „Fumatul este fumat, indiferent de obiectul folosit”. Cum se schimbă regulile în spațiile publice
Nicușor Dan, reacție în plină criză politică. De ce nu se poziționează de partea lui Ilie Bolojan și ce soluție vede pentru depășirea crizei
Politică
Nicușor Dan, reacție în plină criză politică. De ce nu se poziționează de partea lui Ilie Bolojan și ce soluție vede pentru depășirea crizei
PSD îl condamnă pe Bolojan pentru „vânzarea” companiilor strategice de stat. Asaltul oamenilor lui Grindeanu
Politică
PSD îl condamnă pe Bolojan pentru „vânzarea” companiilor strategice de stat. Asaltul oamenilor lui Grindeanu
România, la masa negocierilor despre situația din Strâmtoarea Ormuz: Nicușor Dan va participa la reuniune. Ce a anunțat Administrația Prezidențială
Politică
România, la masa negocierilor despre situația din Strâmtoarea Ormuz: Nicușor Dan va participa la reuniune. Ce a anunțat Administrația Prezidențială
Ce datorii trebuie să ai la taxe și impozite, ca să ajungi pe „lista rușinii”. Decizia a fost deja adoptată de Guvern
Politică
Ce datorii trebuie să ai la taxe și impozite, ca să ajungi pe „lista rușinii”. Decizia a fost deja adoptată de Guvern
Guvernul anunță restructurări majore: Ce companii de stat sunt propuse pentru a fi închise și care sunt pregătite pentru listarea la bursă
Politică
Guvernul anunță restructurări majore: Ce companii de stat sunt propuse pentru a fi închise și care sunt pregătite pentru listarea la bursă
Surse: Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, întâlnire la Cotroceni înainte de votul decisiv din PSD. Cât timp au discutat cei doi
Politică
Surse: Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, întâlnire la Cotroceni înainte de votul decisiv din PSD. Cât timp au discutat cei doi
SONDAJ: Românii nu îl mai vor premier pe Ilie Bolojan, dar nici pe Sorin Grindeanu. Haosul din coaliție și de la guvernare a distrus orice încredere (FOTO/GRAFICE)
Politică
SONDAJ: Românii nu îl mai vor premier pe Ilie Bolojan, dar nici pe Sorin Grindeanu. Haosul din coaliție și de la guvernare a distrus orice încredere (FOTO/GRAFICE)
PSD e în încurcătură. Ce scenarii încearcă dacă Bolojan refuză să demisioneze. Știm decizia pe care PSD o va lua duminică
Politică
PSD e în încurcătură. Ce scenarii încearcă dacă Bolojan refuză să demisioneze. Știm decizia pe care PSD o va lua duminică
Ultima oră
19:40 - Nicușor Dan respinge ideea unui guvernări PSD – AUR. Mesaj cu subînțeles pentru Ilie Bolojan și PNL
19:19 - Vape-urile și țigările electronice, vizate de interdicții noi. „Fumatul este fumat, indiferent de obiectul folosit”. Cum se schimbă regulile în spațiile publice
19:15 - Nicușor Dan, reacție în plină criză politică. De ce nu se poziționează de partea lui Ilie Bolojan și ce soluție vede pentru depășirea crizei
18:57 - Burleanu i-a stabilit obiectivul lui Gică Hagi. Naționala trebuie să se califice la EURO 2028
18:47 - România, lovită de un ciclon puternic. Vremea o ia razna în următoarele zile. Anunțul meteorologilor
18:37 - Europa mai are kerosen pentru doar șase săptămâni. Avertismentul Agenției Internaționale pentru Energie: „Cea mai mare criză energetică” de până acum
18:33 - Dani Mocanu și fratele său nu scapă de pușcărie. Tribunalul le-a respins contestația la executare
18:17 - Șoc în lumea fotbalului. Fostul portar al lui Arsenal, Alex Manninger, a murit la doar 48 de ani. Cum a avut loc tragedia
17:57 - Sport gratuit în București: Sectorul 3 deschide două noi baze sportive pentru comunitate
17:55 - Răzvan Burleanu a făcut anunțul oficial. Șeful FRF negociază cu Hagi preluarea echipei naționale