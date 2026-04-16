Președintele României, Nicușor Dan, a făcut noi declarații în cadrul interviului acordat Europa FM, în contextul tensiunilor politice generate de PSD. Șeful statului a abordat și un subiect extrem de sensibil: raportul privind anularea alegerilor și posibile influențe externe.

Va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor?

Întrebat dacă documentul așteptat de opinia publică va fi prezentat, președintele a confirmat că acest lucru se va întâmpla, subliniind complexitatea situației:

“Da, am avut o corespondență foarte interesantă cu instituții. Și discuții față în față cu reprezentanți, și discuții cu societatea civilă pentru că e o chestiune foarte sofisticată. România e ținta unui război hibrid al Rusiei. Fără discuție, Călin Georgescu a fost susținut de o infrastructură creată de Federația Rusă.”, a afirmat președintele, potrivit .

Există dovezi privind implicarea Rusiei?

a afirmat că există suficiente informații care susțin aceste acuzații și că o mare parte dintre ele vor fi făcute publice:

“Sigur că da. Nu e o noutate. 90% din lucrurile pe care le știu pe alegeri pot fi făcute publice și le vom face publice. Parchetul general a ieșit cu un raport care dovedește că agenții ruse de publicitate au lucrat pentru Georgescu. Anul acesta vom ieși cu raportul. Nicăieri în lume nu am văzut o creștere de la 5% la 23% într-o lună. Eu cred că multe din țările occidentale nu ar fi văzut dacă un asemenea fenomen s-ar fi întâmplat acolo, ca să vin în apărarea serviciilor”, a mai spus Nicușor Dan.

Ce urmează în perioada următoare?

Șeful statului a transmis că raportul complet va fi prezentat în cursul acestui an, iar dezvăluirile ar putea clarifica suspiciunile legate de influențele externe în procesul electoral.

Declarațiile vin într-un moment tensionat, în care scena politică este deja marcată de conflicte interne, iar subiectul securității electorale capătă o importanță tot mai mare. Rămâne de văzut când va decide președintele să facă public raportul.