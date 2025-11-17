B1 Inregistrari!
Candidații la stat vor fi verificați la diplome. Proiect de lege pentru depistarea impostorilor din funcții publice

Candidații la stat vor fi verificați la diplome. Proiect de lege pentru depistarea impostorilor din funcții publice

Adrian Teampău
17 nov. 2025, 12:03
Candidații la stat vor fi verificați la diplome. Proiect de lege pentru depistarea impostorilor din funcții publice
Cuprins
  1. Proiect de lege pentru depistarea diplomelor false
  2. Ce propun autorii proiectului legislativ
  3. Proiectul de lege impune costuri suplimentare

Un proiect de lege propune verificarea diplomelor de studii pentru candidații care se înscriu concursurile pentru ocuparea unor funcții publice. Inițiativa are drept scop combaterea „fenomenului diplomelor false”

Proiect de lege pentru depistarea diplomelor false

O inițiativă legislativă depusă la Senat urmărește combaterea fenomenului diplomelor false prezentate la angajarea în sistemul public. Proiectul de lege are în vedere instituirea unor verificări pentru cei care se înscriu la concursuri de angajare în instituțiile statului. Autorii propunerii susțin că în instituțiile publice au fost descoperite numeroase cazuri de funcționari cu diplome falsificate.

Această practică, neverificarea documentelor de studii este de natură să submineze încrederea în funcționarii publici. Pe cale de consecință, legea propune creșterea transparenței și profesionalismului prin verificarea riguroasă a legitimității actelor de studii.

Drept urmare, proiectul are în vedere ca fiecare candidat la un post de la stat să prezinte diploma de studii însoțită de un mecanism oficial de verificare.

Această sarcină va reveni Ministerului Educației sau unei structuri desemnate special pentru verificarea autenticității diplomelor de studii. Totodată, se propune introducerea unui cod QR pe actele de studii. Rolul acestuia este de a permite o verificare rapidă în baza de date a instituțiilor de învățământ. De altfel, acest sistem urmează să fie implementat deja la nivelul unităților de învățământ universitar.

Ce propun autorii proiectului legislativ

Proiectul de lege depus la Senat are în vedere modificarea articolului 30 din Codul muncii. Acesta stabilește că, la înscrierea unui candidat la examenul pentru ocuparea unui post într-o instituție publică, se vor verifica diplomele de studii sau documentele de echivalare pentru studiile efectuate în străinătate. De asemenea vor fi impuse verificări pentru orice acte care dovedesc nivelul de pregătire al candidatului.

În cazul în care, verificările, constatată că documentele de studii prezentate sunt false, angajații vor fi obligați să returneze beneficiile obținute pe baza acestora. Actul normativ propune recuperarea sumelor primite din salarii, sporuri sau alte avantaje. Aceste beneficii vor fi recuperate în urma unor acțiuni inițiate de instituțiile angajatoare.

În termen de 60 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial, dacă va fi adoptată și promulgată, Ministerul Educaţiei și Cercetării va trebui să adopte metodologia și modalitățile tehnice privind atestarea autenticităţii actelor de studii.

Proiectul de lege impune costuri suplimentare

Implementarea acestei legi ar putea duce la creșterea costurilor administrative pentru verificarea actelor de studii. De asemenea, va fi nevoie de implementarea unui sistem digital care să permită verificarea în timp real.

Introducerea codului QR pe diplome necesită infrastructură informatică și instruirea personalului în școli și universități, ceea ce poate dura.

Pe de altă parte, prin acest proiect se anticipează o reducere a fraudelor academice și o mai bună responsabilizare a candidaților la posturile publice.

Verificarea autenticității diplomelor va contribui la consolidarea profesionalismului și la creșterea legitimității funcționarilor. În plus, recuperarea beneficiilor obținute ilegal poate descuraja falsificarea diplomelor în viitor.

