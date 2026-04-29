George Simion dă primul semn al unei intrări la guvernare cu PSD. Dar o numește „reconciliere națională”

După ce câteva zile s-a tot negat ideea intrării AUR la guvernare alături de PSD, George Simion a dat cărțile pe față. Vrea să guverneze. „Un guvern de reconciliere națională”, zice liderul AUR.

George Simion: ne vedem la guvernare

„Ne vedem la guvernare. E o idee generoasă «guvern de reconciliere națională». Putem susține din Parlament o asemenea formulă. Și eu am enunțat anul trecut o idee de a depăși fricțiunile interne și de a depăși divizarea societății românești și am susținut o astfel de idee.

E o cauză și o idee generoasă de reconciliere națională și putem susține din Parlament o astfel de formulă. E ea astăzi realizabilă? Din declarațiile publice, nu.

Poate mâine va fi. Noi sperăm ca această, metaforic vorbind, înflorire a cireșului, să se concretizeze în realpolitik, în trezirea în conștiință inclusiv din partea celorlalți actor politici și care să sesizeze că țara noastră a ajuns în genunchi, în prăpastie și trebuie să facă un pas înapoi.„, a declarat George Simion.

Simion preferă PSD?

Totuși „reconcilierea națională” de care vorbește George Simion în ideea intrării la guvernare, ar putea avea doar doi parteneri: AUR și PSD. Sau asta înțelegem din indignarea lui când vorbește despre faptul că acum guvernează locurile 3 și 4 la alegeri, adică PNL și USR.

„Am discutat cu toți. Am discutat cu toate formațiunile politice, cu toți liderii importanți de partid, e normal să discut, nu am de ce să mă ascund, nu am făcut ilegalități. M-am întâlnit și cu reprezentanți din conducerea USR-ului. Am înțeles modul lor de gândire, am înțeles ce vor.

Vor să își atingă niște obiective politice, de exemplu voiau să îl țină în continuare pe Ilie Bolojan și voiau să existe o participare a noastră în susținerea acestui guvern minoritar.

Astăzi guvernează partidul 3 și partidul 4 din România.”, a afirmat liderul AUR la