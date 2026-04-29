Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj, în favoarea unirii cu Republica Moldova, în contextul afirmațiilor făcute de Maia Sandu. Lidera de la Chișinău a afirmat că ar putea accelera aderarea la Uniunea Europeană.

Nicușor Dan, mesaj în favoarea unirii cu Moldova

a făcut aceste declarații la finalul Summitului Inițiativei celor Trei Mări, care s-a desfășurat în Croația, la Drubovnik. Nicușor Dan a declarat că poziția României privind o eventuală unire cu rămâne neschimbată. Mesajul său a venit ca răspuns la declarațiile Maiei Sandu care a afirmat că unirea ar putea accelera aderarea Moldovei la Uniunea Europeană.

„Din partea României cred că nu s-a schimbat nimic față de votul în unanimitate al Parlamentului din 2018, care a spus că România este pregătită în orice moment în care cetățenii din Republica Moldova o vor dori”, a declarat președintele Dan pentru caleaeuropeana.ro.

Șeful statului a precizat că unirea s-ar putea face în momentul în care cetățenii Republicii Moldova vor fi de acord cu acest pas. Până atunci, până se v constitui o majoritate în favoarea acestui proiect, Bucureștiul va respecta dorințele moldovenilor de peste Prut.

„Acum depinde de aspirațiile, dorințele democratice ale cetățenilor Republicii Moldova, pe care evident că le respectăm. Dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata”, a încheiat președintele Nicușor Dan.

Ce a declarat Maia Sandu?

Președinta Republicii Moldova, , a afirmat că unirea cu România ar putea accelera procesul de aderare la Uniunea Europeană. Aceste declarații au fost făcute într-un interviu pe care l-a acordat publicației franceze „Le Monde”. Ea a subliniat că pentru a ajunge la o astfel de soluție, este nevoie de voința majorității cetățenilor moldoveni.

„Acest lucru ne-ar permite să aderăm mai repede la UE și ne-ar putea ajuta. (…) Pentru noi, aderarea la UE nu este doar un vis, ci o strategie de supraviețuire ca stat democratic”, a afirmat Maia Sandu.

În același interviu, lidera de la Chișinău a precizat că autoritățile moldovene iau în calcul și alte variante pentru a grăbi aderarea la UE. Una dintre opțiunile avute în vedere este o aderare fără regiunea transnistreană. Ea a declarat că integrarea europeană reprezintă un obiectiv strategic major pentru Republica Moldova.

Maia Sandu a reiterat angajamentul autorităților de a pregăti țara pentru intrarea în Uniunea Europeană până în anul 2030. Ea a spus că mai sunt reforme de finalizat, însă a precizat că autoritățile de la Chișinău sunt hotărâte să respecte angajamentele, în special în domeniul justiției și al luptei împotriva corupției.