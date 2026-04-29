Curtea Constituţională a respins obiecțiile președintelui cu privire la modificările Legii energiei electrice şi a gazelor naturale. Magistrații au stabilit că actul normativ, în forma adoptată de , este constituţional.

Înfrângere la Curtea Constituțională pentru Nicușor Dan

Judecătorii constituţionali au respins, cu majoritate de voturi, obiecţia de neconstituţionalitate formulată de la legea de modificare a Legii energiei electrice şi a gazelor naturale. Curtea Constituțională a apreciat că modificările operate de Parlament sunt constituționale, în raport cu criticile formulate.

Potrivit comunicatului, Parlamentul s-a încadrat în limitele cererii de reexaminare a legii criticate de preşedintele României. Noul act normativ adoptat propune soluţii legislative congruente cu obiectul acestei cereri și respectă jurisprudenţa în privinţa redeschiderii procedurii de legiferare ca urmare a formulării unei cereri de reexaminare.

„Prin urmare, Curtea a stabilit că legea criticată nu încalcă art.77 alin.(2) şi art.147 alin.(4) din Constituţie”, se precizează în comunicat.

Ce a stabilit instanța constituțională

Curtea Constituțională a stabilit, cu privire la criticile de constituționalitate următoarele: