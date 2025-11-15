Biroul Electoral al Municipiului București (BEM) a validat, sâmbătă, candidatura lui Ciprian Ciucu (PNL) la Primăria Generală a Capitalei.

„BEM mi-a validat, cu puțin timp în urmă, candidatura.

Arc peste timp, 2015 – 2025.

Mergem mai departe împreună!”, a scris Ciprian Ciucu, pe Facebook.

Ce a spus Ciucu despre candidatura sa la Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu a declarat, recent, că e pregătit să fie primarul general al Capitalei și că îl recomandă realizările sale din funcția de primar al Sectorului 6.

„Noi am reușit să atragem foarte mulți bani europeni. Am făcut primul mare bulevard din București după 1989, Drumul Valea Largă, două benzi pe sens, piste de biciclete, toate utilitățile trase pe dedesubt. Deci vorbim despre un kilometru și jumătate, un bulevard efectiv nou, care nu exista, era câmp acolo.

Avem primul mare parc din București după 1989. Parcul Liniei are acum 8 hectare și va avea, într-un an sau mai puțin, 16 hectare. Deci este un parc mare, liniar, de 4 km.

Am construit de la zero 5 școli, am 2 grădinițe, 2 creșe. Sunt construite de la 0. Deci avem această capacitate de a atrage finanțare și de a duce la bun sfârșit proiecte”, Ciucu, pentru B1 TV.

Regenerarea urbană, printre proiectele lui Ciprian Ciucu

Acesta a vorbit și despre ambițiile sale, dacă va ajunge primar general. De exemplu, Ciucu dorește să lanseze de regenerare urbană. El s-a referit la zona Magheru, care necesită o modernizare profundă. Totuși, procesul este unul complex și de durată.

„Pe partea de mentenanță. Ce am reușit să fac în Sectorul 6 a fost să aduc cultura mentenanței sau a întreținerii. În sensul în care, dacă este o bancă stricată, ai 24 de ore ca să o repari. Dacă este un coș plin cu gunoaie și primim o sesizare, ai două ore ca să intervii ca să cureți zona. (…) Întreținerea, întreținerea spațiilor verzi, întreținerea parcurilor, lucruri care sunt mai ușor de făcut, iar pe termen lung, este nevoie de proiecte de regenerare urbană”, a mai exemplificat Ciprian Ciucu.