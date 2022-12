Cătălin Drulă, acuzații grave la adresa lui Lucian Bode și a lui Klaus Iohannis, după ce România nu a intrat în Schengen: „Ceea ce am văzut este un amatorism fantastic”

Cătălin Drulă a acuzat joi, într-o intervenție în emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin, pe Lucian Bode și pe Klaus Iohannis pentru că România nu a intrat în Schengen. Liderul USR consideră că acest dosar nu a fost pregătit din timp, ci s-a încercat pe ultima sută de metri convingerea oficialilor austrieci:

„În primul rând este o decizie nedreaptă. În același timp ce am văzut ieri la Viena, în acea conferință în care cancelarul austriac stătea umăr la umăr cu șeful PPE, partidul în care este reprezentant Klaus Iohannis și PNL, pentru mine a fost o experiență șocantă, să vezi cum un șef de partid european stă umăr la umăr cu cel care refuză un drept legitim României.

Lucrurile astea nu se întâmpla ca și când te rogi de cineva. Ceea ce am văzut din partea Guvernului României și a ministrului Bode este un amatorism fantastic. După ce ne-a asigurat că ministrul de Interne austriac și că Austria susțin aderarea României la Schengen, evident că n u e așa. Inclusiv întâlnirea de la Viena cu 24 de ore înainte nu are niciun sens. Oricine știe niște lucruri reale despre diplomație știe că astfel de momente sunt bine pregătite, nu te rogi de cineva să te ajute. S-au dat pe surse, că va fi un fel de compromis, o aderare în etapă, am văzut că iarăși nu s-a adeverit.

Cancelarul Austriei este de un an în funcție. Lucian Bode a fost la Viena și a spus că ministrul de Interne austriac susține aderarea României la Schengen. Zilele trecute iarăși ne-a asigurat că totul este în regulă. În momentul în care nu ai un dosar pregătit până la capăt….Este un eșec major al lui Bode, un eșec major al PNL, un eșec major al președintelui Iohannis, cel care coordonează politica externă a României”.