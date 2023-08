Cătălin Drulă: Îi cer premierului Ciolacu să ia măsuri în privința activității lui Cătălin Predoiu. De mult n-am mai văzut un politician așa de sfidător și obraznic / Lucian Bode are o agendă de sprijinire a infracționalității (VIDEO)

Deputatul Cătălin Drulă, liderul USR, a declarat, marți, la Știrile B1 TV prezentate de Aneta Sângeorzan, că de multă vreme n-a mai văzut „un politician așa de sfidător și aș spune chiar obraznic” cum este actualul ministru de Interne, Cătălin Predoiu. Totodată, parlamentarul din opoziție l-a acuzat pe fostul șef de la MAI, Lucian Bode că „are o agendă de sprijinire a infracționalității, nu de combatere a ei”.

Cătălin Drulă (USR), declarații dure pe B1 TV despre Cătălin Predoiu și Lucian Bode

Liderul USR spune că fostul și actualul ministru de Interne, Lucian Bode și Cătălin Predoiu, încă nu au cerut să fie decontate din bani europeni sumele cheltuite pentru controversata achiziție de BMW-uri deoarece „ ”.

„Aici miniștrii nu sunt chiar de capul lor. Există un premier în țara asta, care se numește Marcel Ciolacu. Îi cer premierului Ciolacu să ia măsuri în privința activității domnului Predoiu, care a fost ieri într-o conferință de presă, de mult n-am mai văzut un politician așa de sfidător și aș spune chiar obraznic”, a declarat Cătălin Drulă.

„Dacă ați observat, la toate întrebările colegilor dumneavoastră din presă, care reprezintă, prin întrebările lor, interesul public și au pus niște întrebări absolut legitime, le-a răspuns că sunt detalii tehnice și că el nu intră în detalii tehnice. A fost întrebat câte aparate DrugTest are Poliția Română, a zis că acesta e un detaliu tehnic, nu poate să răspundă. Domnul Predoiu îl văd că joacă în aceeași echipă cu domnul Bode și nu cere banii europeni pentru acest proiect”, a continuat liderul USR.

„Mai mult decât atât, sunt alte proiecte de siguranță rutieră pe care domnul Predoiu le blochează. Uitați, există un proiect depus de colegii mei de la USR care așteaptă punct de vedere de la MAI, un proiect foarte bun pentru România, prin care s-ar putea da amenzi de către Poliție și pe baza filmărilor de pe camerele de bord. Gândiți-vă că un teribilist din acesta, drogat sau nedrogat, care depășește peste linii continue ș.a.m.d., poate fi surprins de o cameră de bord – și, în momentul de față, știți foarte bine că Poliția Română spune, domne`, dacă l-a prins un cetățean făcând ceva absolut sfidător, orice, trecut pe roșu ș.a.m.d., nu avem ce să îi facem”, a adăugat Cătălin Drulă.

„Un alt proiect blocat de domnul Predoiu este proiectul celor 1.000 de radare fixe din PNRR, bani pe care eu, Cătălin Drulă, ca ministru al Transporturilor, i-am pus acolo. Recunosc că am făcut asta în ciuda lui Lucian Bode, pentru că domnul Bode are o agendă de sprijinire a infracționalității, nu de combatere a ei, și am pus, este jalon PNRR, sunt și banii PNRR acolo, pentru montarea a 1.000 de radare fixe în România. Întrebați la Ministerul Afacerilor Interne dacă a progresat în vreun fel acest proiect – și vă spun că nu a progresat”, mai spune Drulă.