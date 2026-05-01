Sorin Grindeanu e dispus să fie premier: „Cred că vom fi chemați repede la Cotroceni"

Sorin Grindeanu e dispus să fie premier: „Cred că vom fi chemați repede la Cotroceni”

Traian Avarvarei
01 mai 2026, 08:46
Sorin Grindeanu e dispus să fie premier: „Cred că vom fi chemați repede la Cotroceni”
Sorin Grindeanu, liderul PSD. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Sorin Grindeanu s-ar vrea premier
  2. Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că arde toate punțile

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că nu va refuza funcția de premier în cadrul coaliției „rearanjate”. El l-a acuzat pe actualul șef al Guvernului, liderul PNL Ilie Bolojan, că „dă foc la câmpie, otrăvește fântânile” și că are un „management dezastruos”.

Sorin Grindeanu s-ar vrea premier

Șeful PSD a susținut, la Antena 3, că după ce trece moțiunea de cenzură depusă împreună cu AUR, vrea „o majoritate în interiorul acestei coaliții, poate rearanjată” sau intrarea în opoziție.

Grindeanu a spus apoi că va accepta funcția de premier: „PSD va nominaliza un premier dacă asta va fi soluția care se degajă urmare consultărilor. Dacă ai mei colegi vor decide asta (să fiu propunerea de premier), nu am niciun fel de ezitare. Vreau să găsim rapid o soluție după ziua de marți. Cred că vom fi chemați repede la Cotroceni și se va degaja rapid o soluție”.

Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că arde toate punțile

În același interviu, Sorin Grindeau i-a reproșat lui Ilie Bolojan „managementul dezastruos”.

„Pare că Bolojan dă foc la câmpie, otrăvește fântânile, taie punțile de dialog, astfel încât, după domnia sa – că marți va trece moțiunea – să nu mai existe nicio șansă de construcție a unei coaliții pro-europene. Eu nu intru în acest joc”, a mai declarat Sorin Grindeanu, la Antena 3.

Citește și...
RESET la vârful digitalizării: șeful Autorității pentru Digitalizarea României, demis de Ilie Bolojan
Politică
RESET la vârful digitalizării: șeful Autorității pentru Digitalizarea României, demis de Ilie Bolojan
Iulia Albu: „Penibilul în care se scaldă clasa politică din România a atins cote la care Caragiale nici nu putea să viseze”
Politică
Iulia Albu: „Penibilul în care se scaldă clasa politică din România a atins cote la care Caragiale nici nu putea să viseze”
Grindeanu insistă că PSD nu-l va suspenda din funcție pe Nicușor Dan: „E o altă minciună, şi una din cele mai mari spuse de Bolojan”
Politică
Grindeanu insistă că PSD nu-l va suspenda din funcție pe Nicușor Dan: „E o altă minciună, şi una din cele mai mari spuse de Bolojan”
Politico scrie despre „încăpățânarea” lui Bolojan și ascensiunea „periculoasă” a lui Simion. „Cum să urmărești haosul politic din România ca un profesionist”
Politică
Politico scrie despre „încăpățânarea” lui Bolojan și ascensiunea „periculoasă” a lui Simion. „Cum să urmărești haosul politic din România ca un profesionist”
Haos pe Otopeni. Diana Șoșoacă, întâmpinată de susținători, după pierderea imunității. Ea avertizează: „S-ar putea să câștige Rusia”
Politică
Haos pe Otopeni. Diana Șoșoacă, întâmpinată de susținători, după pierderea imunității. Ea avertizează: „S-ar putea să câștige Rusia”
MAE va declasifica mii de dosare ținute secret timp de 30 de ani. Ce teme majore apar în documente
Politică
MAE va declasifica mii de dosare ținute secret timp de 30 de ani. Ce teme majore apar în documente
Campanie neobișnuită a Ministerului Apărării stârnește reacții online și controverse. „Ajută-ne să prindem drona!”
Politică
Campanie neobișnuită a Ministerului Apărării stârnește reacții online și controverse. „Ajută-ne să prindem drona!”
Ce spune Grindeanu despre o posibilă demisie dacă pică moțiunea: „Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia?”
Politică
Ce spune Grindeanu despre o posibilă demisie dacă pică moțiunea: „Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia?”
Grindeanu îl compară pe Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea. Ce spune despre votul moțiunii: „Există viață și după ziua de marți”
Politică
Grindeanu îl compară pe Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea. Ce spune despre votul moțiunii: „Există viață și după ziua de marți”
Ministerul Educației aprobă 320 de programe noi pentru liceu în plină reformă curriculară. Cum vor influența aceste schimbări parcursul elevilor
Politică
Ministerul Educației aprobă 320 de programe noi pentru liceu în plină reformă curriculară. Cum vor influența aceste schimbări parcursul elevilor
11:09 - Bucureștenii au luat cu asalt Piața Obor din București. Cât costă un mic și o bere de 1 Mai
10:56 - Oana Roman, revoltată de comportamentul unora la cinema: „Atât de deranjant, atâta nesimțire. Bă, stai dracu’ acasă!”
10:33 - RESET la vârful digitalizării: șeful Autorității pentru Digitalizarea României, demis de Ilie Bolojan
10:32 - Iulia Albu: „Penibilul în care se scaldă clasa politică din România a atins cote la care Caragiale nici nu putea să viseze”
10:24 - Măsuri stricte de 1 Mai pe șoselele din România: Filtre ale poliției, în mai multe locuri. Zonele unde traficul e monitorizat din elicopter. Ce restricții există pe A2
10:06 - Râșnov: Doi frați au dispărut de acasă. Poliția cere ajutor pentru găsirea lor
09:53 - Unde ai voie să faci grătar de 1 Mai în București. Vezi lista cu zonele permise. Ce amendă uriașă riști, dacă nu respecți legea
09:45 - Sfântul Proroc Ieremia, pomenit pe 1 mai. De ce era supranumit profetul lacrimilor
09:19 - A murit Ioan Ciocan. Lumea fotbalului românesc, în doliu
09:15 - Grindeanu insistă că PSD nu-l va suspenda din funcție pe Nicușor Dan: „E o altă minciună, şi una din cele mai mari spuse de Bolojan”