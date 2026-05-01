Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că nu va refuza funcția de premier în cadrul coaliției „rearanjate”. El l-a acuzat pe actualul șef al Guvernului, liderul PNL Ilie Bolojan, că „dă foc la câmpie, otrăvește fântânile” și că are un „management dezastruos”.

Sorin Grindeanu s-ar vrea premier

Șeful PSD a susținut, la , că după ce trece moțiunea de cenzură depusă împreună cu AUR, vrea „o majoritate în interiorul acestei coaliții, poate rearanjată” sau intrarea în opoziție.

Grindeanu a spus apoi că va accepta funcția de premier: „PSD va nominaliza un premier dacă asta va fi soluția care se degajă urmare consultărilor. Dacă ai mei colegi vor decide asta (să fiu propunerea de premier), nu am niciun fel de ezitare. Vreau să găsim rapid o soluție după ziua de marți. Cred că vom fi chemați repede la Cotroceni și se va degaja rapid o soluție”.

Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că arde toate punțile

În același interviu, Sorin Grindeau i-a reproșat lui Ilie Bolojan

„Pare că Bolojan dă foc la câmpie, otrăvește fântânile, taie punțile de dialog, astfel încât, după domnia sa – că marți va trece moțiunea – să nu mai existe nicio șansă de construcție a unei coaliții pro-europene. Eu nu intru în acest joc”, a mai declarat Sorin Grindeanu, la Antena 3.