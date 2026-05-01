Politico explică haosul politic din România. Publicația notează că țara noastră se află într-o nouă etapă de tensiuni politice, cu potențial de impact major asupra stabilității interne și a poziției în Uniunea Europeană. La aproape un an de la alegerile prezidențiale, liderul AUR, George Simion, urcă în sondaje și generează turbulențe pe scena politică, potrivit unei analize publicate de .

În acest context tensionat, se pregătește pentru un vot de neîncredere care ar putea duce la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Un eventual eșec al Executivului ar deschide calea unei perioade de incertitudine, cu efecte directe asupra economiei.

De ce este acest vot atât de important pentru România

Momentul este unul critic. România are la dispoziție doar câteva luni pentru a finaliza reformele necesare deblocării a aproximativ 11 miliarde de euro din fondurile europene. Termenul-limită este luna august, iar orice blocaj politic ar putea întârzia acest proces.

În același timp, analiștii avertizează că dificultățile în gestionarea finanțelor publice ar putea duce la retrogradarea ratingului de țară, ceea ce ar afecta costurile de împrumut și stabilitatea economică.

Politico explică haosul politic din România. Cum s-a ajuns la ruptura din coaliția de guvernare

Criza actuală are la bază conflictul dintre premierul Ilie Bolojan și Partidul Social Democrat. PSD a decis recent să iasă din coaliția de guvernare și cere schimbarea prim-ministrului. Nemulțumirile vizează în special măsurile dure de austeritate adoptate de Guvern, precum majorarea taxelor și înghețarea salariilor în sectorul public. Social-democrații critică și stilul politic al premierului, considerat prea rigid.

În acest context, PSD s-a alăturat AUR pentru susținerea unei moțiuni de cenzură, însă neagă existența unei alianțe politice mai largi.

Politico explică haosul politic din România. Ce spun experții despre această colaborare PSD-AUR

„Cred că acest lucru este foarte periculos pentru democrație”, a declarat politologul Cristian Pîrvulescu. Efortul comun de a-l răsturna pe prim-ministru ar putea „legitima și normaliza extrema dreaptă”, a spus el.

Ce impact are această criză dincolo de granițele României

Instabilitatea politică nu afectează doar scena internă. România, cu aproape 19 milioane de locuitori, este un actor strategic în Uniunea Europeană și pe flancul estic al NATO.

Țara joacă un rol esențial în sprijinul acordat Ucrainei și găzduiește infrastructură militară importantă, inclusiv sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu. De asemenea, pe litoralul Mării Negre se construiește cea mai mare bază NATO din regiune.

În acest context, o eventuală schimbare de direcție politică ar putea avea consecințe asupra politicilor de securitate și asupra relației cu UE.

De ce sunt piețele financiare în alertă

Pentru investitori, stabilitatea politică este esențială. România a înregistrat în 2024 cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, de aproximativ 9% din PIB, iar măsurile de austeritate au fost văzute ca necesare pentru echilibrarea situației.

„Nu ne permitem o retrogradare”, a declarat Radu Magdin, analist politic.

„Cu siguranță, orice fel de încurcătură politică trebuie rezolvată într-un mod relativ ordonat până pe 15 iunie, deoarece agențiile de rating vor analiza situația din România în iulie, august și septembrie.”

Ce se întâmplă dacă Guvernul cade

În cazul în care moțiunea de cenzură trece, Ilie Bolojan va fi demis. Președintele Nicușor Dan va începe consultări cu partidele pentru formarea unui nou Executiv. O variantă luată în calcul este menținerea unei coaliții între PNL și PSD, dar cu un premier tehnocrat. Social-democrații au transmis deja că ar accepta o astfel de soluție.

Pe de altă parte, dacă Guvernul supraviețuiește votului, este posibil ca Bolojan să conducă în continuare un executiv minoritar, iar PSD să treacă în opoziție.

Politico explică haosul politic din România. Are George Simion șanse reale să ajungă la putere?

Deși AUR crește în sondaje, scenariul în care George Simion devine prim-ministru în perioada imediat următoare este considerat puțin probabil.

Analiștii susțin că șansele sale reale sunt legate mai degrabă de viitoarele alegeri. Potrivit lui Pîrvulescu, nu există „nicio șansă” ca Simion să devină prim-ministru pe termen scurt.

Magdin a fost de acord, afirmând că Simion „nu este interesat” de funcție „în acest moment” și că „nu are nicio șansă” să devină prim-ministru.

Cum a ajuns România în această situație

După preluarea mandatului, Guvernul Bolojan a aplicat măsuri dure pentru reducerea deficitului bugetar: creșteri de taxe, impozitarea pensiilor și înghețarea salariilor bugetarilor.

Deși aceste decizii au avut efecte asupra deficitului, costul politic a fost ridicat. Nemulțumirile sociale au crescut, iar tensiunile politice s-au amplificat.

„Nu este o prietenie măreață între ei”, a spus Pîrvulescu. „Președintele își dorește un guvern stabil și instituții stabile și este îngrijorat că aceasta este o problemă cu stilul lui Ilie Bolojan – este un stil politic foarte inflexibil. Politica este arta flexibilității. El nu este flexibil.”

Magdin a completat: „Una dintre problemele pe care le-a avut domnul Bolojan este faimoasa sa încăpățânare. Încăpățânarea poate fi uneori foarte bună și numești asta tenacitate… dar când oamenii au sentimentul că ești pur și simplu rigid, antagonizezi o mulțime de oameni.”

Ce se întâmplă cu scena politică din România

Pe fondul nemulțumirilor acumulate în ultimii ani, tot mai mulți români își pierd încrederea în instituțiile statului. Scandalurile de corupție și controversele legate de anularea alegerilor prezidențiale din 2024 au amplificat tensiunile.

În acest climat, partidele naționaliste câștigă teren, iar relațiile dintre formațiunile tradiționale devin tot mai fragile.