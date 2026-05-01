Compania Romprest Service SA anunță că va reduce frecvența operațiunilor de salubrizare stradală în Sectorul 1 al Capitalei, invocând datorii mari neachitate de către administrația locală. Decizia vine după ani de dispute între operator și Primăria Sectorului 1, iar compania susține că măsura este una extremă, dar inevitabilă în contextul actual.

„O să fim direcți cu dumneavoastră. Începând de azi, o să observați schimbări pe care nu ni le dorim nici noi: străzi mai puțin curate, coșuri care nu mai sunt golite la fel de des, intervenții întârziate în spațiul public.„, este mesajul transmis de Romprest.

Potrivit unui comunicat transmis presei , operatorul afirmă:

„Compania Romprest Service SA aduce la cunoștința opiniei publice și a locuitorilor Sectorului 1 decizia de a aplica prevederile contractuale privind diminuarea frecvențelor de salubrizare stradală. Această măsură, luată ca ultimă instanță, este consecința directă a refuzului constant al autorității locale de a onora obligații de plată confirmate prin hotărâri judecătorești definitive. Deși am amânat acest moment până la limita posibilităților noastre financiare și operaționale, subfinanțarea serviciului public ne obligă să reducem activitatea.”, se arată în comunicatul Romprest.

De ce reduce Romprest frecvența curățeniei stradale

Reprezentanții companiei susțin că Primăria Sectorului 1 ar avea întârzieri de peste 5 ani la plata facturilor pentru .

„Primaria Sectorului 1 inregistreaza intarzieri de 2039 zile la plata catre Romprest a facturilor de salubrizare stradala din anul 2020, facturi validate ca titluri executorii defintive de catre instantele judecatoresti. Datoria istorica exigibila se ridica in prezent la peste 90 milioane lei, la care se calculeaza penalitati si actualizari pana la data platii efective.”

Mai mult, compania susține că penalitățile au crescut semnificativ: „Penalitatile calculate depasesc 100 milioane lei.”

Operatorul acuză administrația locală că refuză să plătească aceste sume, în ciuda deciziilor definitive ale instanțelor.

Ce mai spune compania

Romprest susține că acționează în baza contractului și a cadrului legal, iar plata datoriilor nu ar necesita aprobări suplimentare.

„Pentru plata datoriilor confirmate de instantele de judecata nu este nevoie de nicio hotarare a Consiliului Local al Sectorului 1, obligatia de plata catre creditor a sumelor datorate fiind stabilita definitiv de catre instantele de judecata competente, sumele fiind certe si exigibile.”

Compania avertizează că orice întârziere suplimentară nu face decât să crească datoria:

„Orice tergiversari ale Sectorului 1, prin invocarea acestor pretexte administrative, la peste 5 ani de la inregistrarea creantei principale, nu absolva actuala administratie de obligatia legala de a achita datoria si nu fac decat sa majoreze cuantumul acesteia.

Gravitatea situației este subliniată de faptul că cea mai veche factură neîncasată a depășit scadența cu 2039 zile. Având în vedere aceste fapte incontestabile, decizia operatorului de a

reduce frecvențele reprezintă o măsură necesară, fundamentată în totalitate pe cadrul legal și pe prevederile contractuale în vigoare.”, se mai arată în comunicatul transmis de Romprest.

Ce efecte va avea asupra locuitorilor din Sectorul 1

Reducerea frecvenței de salubrizare ar putea duce la o curățenie mai rară pe străzi, însă compania spune că încearcă să limiteze impactul asupra populației.

„Vom continua sa depunem eforturi sustinute pentru ca impactul diminuarii frecventelor sa fie resimtit cat mai putin de catre cetateni.”

Totodată, Romprest face apel la responsabilitate din partea cetățenilor:

„Pe perioada in care frecventele vor fi reduse, facem un apel la toti utilizatorii serviciului sa manifeste spirit civic si sa nu conduca, prin actiunile lor, la acumularea de deseuri abandonate pe domeniul public.”

Ce spune Romprest despre ridicarea gunoiului menajer

Compania dă asigurări că serviciile esențiale nu vor fi afectate.

„Activitatea de colectare separata si transport separat al deseurilor municipale de la utilizatorii casnici si non-casnici nu va fi afectata.”

Așadar, ridicarea gunoiului menajer va continua conform programului obișnuit, chiar dacă operațiunile de curățenie stradală vor fi reduse.

Ce mesaj a mai transmis Romprest

Redăm, mai jos, și mesajul publicat pe :

„O să fim direcți cu dumneavoastră.

Începând de azi, o să observați schimbări pe care nu ni le dorim nici noi: străzi mai puțin curate, coșuri care nu mai sunt golite la fel de des, intervenții întârziate în spațiul public.

Important: deșeurile menajere de la populație vor continua să fie ridicate.

Nu lăsăm gunoiul să se adune la ușa oamenilor.



Reducerile vizează în principal curățenia stradală – acolo unde, din păcate, impactul va fi vizibil.

Știm cum arată asta. Știm cât de deranjant e.

Și știm că primul gând e: „Romprest nu își mai face treaba.”

Dar adevărul e altul.

Noi nu ne-am oprit. Oamenii noștri sunt pe teren. Doar că lucrăm cu resurse tot mai limitate, după luni întregi în care serviciile prestate nu au fost plătite.”, a precizat Romprest.

„Această situație nu este întâmplătoare”

„Nu vorbim de o neînțelegere sau de o întârziere administrativă.

Vorbim de facturi confirmate, de sume stabilite inclusiv prin hotărâri judecătorești definitive – și, cu toate astea, blocate.

Am notificat oficial această situație, inclusiv prin documentul intrat în vigoare astăzi. Am așteptat. Am încercat să ținem totul la nivel normal cât am putut.

Dar când plățile sunt amânate la nesfârșit, iar obligațiile legale sunt ignorate, ajungi într-un punct în care nu mai ai cum să susții același nivel de servicii.

Și aici trebuie spus un lucru clar: Această situație nu este întâmplătoare.

Blocarea plăților nu este un accident. Este o decizie care se repetă, în mod constant. Aparatul financiar al Primăriei, în frunte cu edilul său, sunt responsabilii direcți ai acestei stări de fapt.”, au mai transmis reprezentanții companiei.

Când se va reveni la normal

„În timp ce această blocare continuă, cei care ar putea corecta situația – consilierii locali – aleg să nu intervină. Deși ei știu exact realitatea, aleg să tacă.

Iar consecințele le vedeți dumneavoastră, în stradă.

Adevărul simplu e acesta: nu poți să ții un sector curat dacă serviciile nu sunt plătite.

Reducerea activității nu e o alegere. E ultima soluție ca să putem continua, măcar parțial, în aceste condiții.

Dacă vedeți mai puțină curățenie pe străzi în perioada următoare, vrem să știți de ce.

Nu pentru că oamenii noștri nu sunt acolo – sunt. Fac în continuare tot ce pot!

În momentul în care plățile vor fi deblocate, revenim imediat la normal. Fără discuții inutile și propagandă ieftină.

Până atunci, alegem să vă spunem lucrurilor pe nume.

Cu speranța că o să reușim să trecem și peste acest haos administrativ.”, au conchis reprezentanții Romprest.