A murit Ioan Ciocan. Lumea fotbalului românesc, în doliu

Ana Maria
01 mai 2026, 09:19
Sursa foto: Facebook / @FC Universitatea Cluj﻿
Cuprins
  1. Lumea fotbalului românesc, în doliu. Ce mesaj a transmis Universitatea Cluj după moartea lui Ioan Ciocan
  2. Lumea fotbalului românesc, în doliu. Cine a fost Ioan Ciocan
  3. Cum a început cariera fostului fundaș
  4. Care au fost cele mai importante momente din perioada petrecută la „U” Cluj
  5. Când a jucat ultimul meci pentru Universitatea Cluj

Lumea fotbalului românesc este în doliu, după ce Universitatea Cluj a anunțat dispariția lui Ioan Ciocan, unul dintre jucătorii importanți din istoria clubului. Fostul fundaș s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani, iar vestea a fost făcută publică de reprezentanții „Șepcilor roșii” pe rețelele de socializare.

Oficialii clubului au transmis un mesaj emoționant, în care au evidențiat contribuția majoră pe care Ciocan a avut-o în cadrul echipei, unde a fost un om de bază în apărare timp de aproape un deceniu.

Lumea fotbalului românesc, în doliu. Ce mesaj a transmis Universitatea Cluj după moartea lui Ioan Ciocan

„Astăzi ne luăm rămas bun de la Ioan Ciocan, unul dintre marii jucători din istoria Universității Cluj. Ajuns la „U” în sezonul 1978/1979, Ioan Ciocan a fost un pilon al defensivei „studenților” până la finalul anului 1987, evoluând constant atât în prima divizie, cât și în eșalonul secund.

De-a lungul carierei sale în alb și negru, a îmbrăcat tricoul Universității în 313 meciuri și a înscris patru goluri. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate.”, este mesajul postat.

Lumea fotbalului românesc, în doliu. Cine a fost Ioan Ciocan

Ioan Ciocan rămâne unul dintre jucătorii de referință ai Universității Cluj, pentru care a evoluat în nu mai puțin de 313 partide oficiale. A fost un fundaș constant și disciplinat, apreciat pentru siguranța oferită în defensivă.

Statistica sa la nivel de competiții arată astfel:

  • Liga 1: 179 meciuri / 4 goluri
  • Liga 2: 127 meciuri / 4 goluri
  • Cupa României: 7 meciuri / 0 goluri

Cum a început cariera fostului fundaș

Drumul în fotbal al lui Ioan Ciocan a început la Arieșul Turda, încă din anul 1961, potrivit Știripesurse. Debutul la nivel de seniori a venit în 1969, când avea doar 17 ani. Transferul la Universitatea Cluj s-a realizat în sezonul 1978-1979, pe vremea când echipa evolua în Divizia B. Adaptarea a fost rapidă, iar Ciocan și-a câștigat locul de titular încă din primul sezon.

Care au fost cele mai importante momente din perioada petrecută la „U” Cluj

Primul sezon la Cluj a fost unul memorabil. Ciocan a contribuit la promovarea echipei în prima ligă, marcând inclusiv goluri importante, precum cel din victoria cu CFR sau reușita spectaculoasă din meciul câștigat cu 8-0 împotriva celor de la Dacia Orăștie.

De-a lungul anilor, a rămas un jucător esențial pentru echipă, chiar și în perioadele mai dificile, când Universitatea Cluj a evoluat în liga secundă. În sezonul 1984-1985, a pus umărul la o nouă promovare în Divizia A.

În perioada 1985-1987, când echipa a evoluat în prima ligă, Ciocan a bifat 65 de apariții și a înscris trei goluri.

Când a jucat ultimul meci pentru Universitatea Cluj

Ultima apariție a lui Ioan Ciocan în tricoul „Șepcilor roșii” a avut loc pe 12 decembrie 1987, într-un meci pierdut cu scorul de 1-2 împotriva celor de la Corvinul Hunedoara. Ulterior, s-a întors la Arieșul Turda, clubul la care și-a încheiat cariera de jucător.

