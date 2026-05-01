Lumea fotbalului românesc este în doliu, după ce Universitatea Cluj a anunțat dispariția lui Ioan Ciocan, unul dintre jucătorii importanți din istoria clubului. Fostul fundaș s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani, iar vestea a fost făcută publică de reprezentanții „Șepcilor roșii” pe rețelele de socializare.

Oficialii clubului au transmis un mesaj emoționant, în care au evidențiat contribuția majoră pe care Ciocan a avut-o în cadrul echipei, unde a fost un om de bază în apărare timp de aproape un deceniu.

Lumea fotbalului românesc, în doliu. Ce mesaj a transmis Universitatea Cluj după moartea lui Ioan Ciocan

„Astăzi ne luăm rămas bun de la Ioan Ciocan, unul dintre marii jucători din istoria . Ajuns la „U” în sezonul 1978/1979, Ioan Ciocan a fost un pilon al defensivei „studenților” până la finalul anului 1987, evoluând constant atât în prima divizie, cât și în eșalonul secund.

De-a lungul carierei sale în alb și negru, a îmbrăcat tricoul Universității în 313 meciuri și a înscris patru goluri. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate.”, este .

Lumea fotbalului românesc, în doliu. Cine a fost Ioan Ciocan

Ioan Ciocan rămâne unul dintre jucătorii de referință ai Universității Cluj, pentru care a evoluat în nu mai puțin de 313 partide oficiale. A fost un fundaș constant și disciplinat, apreciat pentru siguranța oferită în defensivă.

Statistica sa la nivel de competiții arată astfel:

Liga 1: 179 meciuri / 4 goluri

Liga 2: 127 meciuri / 4 goluri

Cupa României: 7 meciuri / 0 goluri

Cum a început cariera fostului fundaș

Drumul în fotbal al lui Ioan Ciocan a început la Arieșul Turda, încă din anul 1961, potrivit Știripesurse. Debutul la nivel de seniori a venit în 1969, când avea doar 17 ani. Transferul la Universitatea Cluj s-a realizat în sezonul 1978-1979, pe vremea când echipa evolua în Divizia B. Adaptarea a fost rapidă, iar Ciocan și-a câștigat locul de titular încă din primul sezon.

Care au fost cele mai importante momente din perioada petrecută la „U” Cluj

Primul sezon la Cluj a fost unul memorabil. Ciocan a contribuit la promovarea echipei în prima ligă, marcând inclusiv goluri importante, precum cel din victoria cu CFR sau reușita spectaculoasă din meciul câștigat cu 8-0 împotriva celor de la Dacia Orăștie.

De-a lungul anilor, a rămas un jucător esențial pentru echipă, chiar și în perioadele mai dificile, când Universitatea Cluj a evoluat în liga secundă. În sezonul 1984-1985, a pus umărul la o nouă promovare în Divizia A.

În perioada 1985-1987, când echipa a evoluat în prima ligă, Ciocan a bifat 65 de apariții și a înscris trei goluri.

Când a jucat ultimul meci pentru Universitatea Cluj

Ultima apariție a lui Ioan Ciocan în tricoul „Șepcilor roșii” a avut loc pe 12 decembrie 1987, într-un meci pierdut cu scorul de 1-2 împotriva celor de la Corvinul Hunedoara. Ulterior, s-a întors la Arieșul Turda, clubul la care și-a încheiat cariera de jucător.