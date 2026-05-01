Atac cu drone lângă România. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în noaptea de joi spre vineri, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea, după ce a fost semnalat un nou atac cu drone al Rusiei asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România.

Potrivit informațiilor oficiale, un grup de nouă drone care se deplasa către spațiul aerian ucrainean a fost monitorizat, fără ca acestea să fie detectate în spațiul aerian românesc.

De ce a fost emis mesajul RO-Alert în Tulcea

Autoritățile au decis alertarea populației ca măsură preventivă, în contextul riscului ca fragmente de drone sau alte obiecte să ajungă pe teritoriul României.

”Ca urmare a detectării unui grup de 9 drone ce se îndrepta către spaţiul aerian al , Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din Nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 03.36, mesaj RO-Alert. Sistemele de supraveghere nu au depistat semnale radar în spaţiul aerian naţional. Au fost raportate explozii pe malul ucrainean al Dunării, în zonele Izmail si Kilia”, a transmis MApN, potrivit .

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 04:03, după aproximativ 30 de minute de la transmiterea mesajului.

Atac cu drone lângă România. Ce s-a întâmplat în timpul nopții la granița cu Ucraina

În timpul atacului, explozii au fost observate în localitățile Izmail și Kilia, situate pe malul ucrainean al Dunării, foarte aproape de granița cu România. Deși dronele nu au pătruns în spațiul aerian românesc, autoritățile au activat procedurile standard de siguranță pentru protejarea populației din zonele de frontieră.

Atac cu drone lângă România. Cum au reacționat locuitorii după alerta RO-Alert

Mesajul transmis în toiul nopții a generat reacții rapide din partea cetățenilor. Potrivit ISU Tulcea, două persoane au apelat numărul unic de urgență 112 pentru a solicita informații suplimentare.

”În urma mesajului RO-Alert emis în cursul nopţii, în jurul orei 03:36, pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, au fost înregistrate două apeluri la numărul unic de urgenţă 112, prin care s-au solicitat informaţii suplimentare”, a transmis ISU Tulcea.

Ce s-a întâmplat, recent, la Galați

Incidentul din Tulcea vine la doar câteva zile după un episod tensionat petrecut în județul Galați. Sâmbăta trecută, fragmente dintr-o dronă rusească încărcată cu explozibil au căzut peste o gospodărie, declanșând o intervenție de amploare a autorităților.

Zona a fost izolată, iar localnicii au fost evacuați de urgență. Ulterior, drona a fost detonată controlat într-un perimetru sigur, în apropierea lacului Brateș. În timpul operațiunii, circulația pe DN 26 a fost temporar oprită.