Protest la Otopeni, la sosirea Dianei Șoșoacă. Șefa S.O.S. România a revenit joi seară în țară, pe Aeroportul Henri Coandă, după ce s-a întors de la Parlamentul European, unde i s-a retras imunitatea parlamentară. La sosire, aceasta a susținut un discurs în fața susținătorilor veniți să o întâmpine.

Protest la Otopeni, la sosirea Dianei Șoșoacă. Se teme europarlamentara de anchetele în curs?

Europarlamentara a fost întâmpinată de mai mulți susținători are scandau numele ei. Șoșoacă a transmis că nu este îngrijorată de anchetele care o vizează sau de eventuale consecințe judiciare.

„Nu mi-e frică. Nu au ei pușcării și aresturi ca să mă poată îngenunchea. Și americanii și rușii mi-au zis la fel: Nici măcar noi nu avem închisori care să vă facă față”, a declarat europarlamentara, potrivit .

Aceasta a continuat cu referiri la sistemul penitenciar din România:

„Vă dați seama că România e vai de mama ei, ce închisori avem. Se poate și evada”, a adăugat Șoșoacă.

Totodată, ea a avertizat că ar putea depune plângeri în cazul în care va ajunge în detenție:

„Dacă mă duc acolo, îi avertizez pe toți directorii de închisoare și pe șeful penitenciarelor și pe ministrul Justiției că le voi face plângeri naționale și internaționale pentru toate crimele și violurile care se petrec în pușcărie și pentru toată mafia cu magazinele care aparțin oamenilor politici.”

Protest la Otopeni, la sosirea Dianei Șoșoacă. Ce spune despre ridicarea imunității în Parlamentul European

Diana Șoșoacă a susținut că nu este singurul europarlamentar vizat de astfel de măsuri și a oferit un context mai larg privind situația din legislativul european.

„Odată cu mine, s-a ridicat și a încă cinci colegi. Este pentru prima dată în istorie când, într-o legislatură a Parlamentului European, într-un an și zece luni se ridică 50 de imunități. Cei mai mulți sunt polonezii”, a mai declarat șefa S.O.S. România.

În opinia sa, motivele invocate în astfel de situații ar fi minore:

„Că l-a înjurat pe un judecător, că i-a smuls microfonul uneia din opoziție, în timp ce vorbea la un protest, că a înjurat un procuror sau că a scris nu știu ce pe Facebook, nu știu ce pe TikTok”, a mai menționat ea.

Protest la Otopeni, la sosirea Dianei Șoșoacă. Ce mesaje a transmis despre România și scena internațională

În discursul adresat susținătorilor, lidera S.O.S. România a făcut și o serie de afirmații despre poziția României pe plan internațional.

„Suntem colonie americană, israeliană, franceză, UE, austriacă, germană, suntem o multicolonie, așa ne place nouă. Și acum se bat toți pe putere”, a mai precizat Șoșoacă.

Aceasta a comentat și contextul geopolitic:

„Și s-ar putea, știți cum e, când toți (…) se ceartă, s-ar putea să câștige Rusia, cum câștigă de obicei”, a mai declarat europarlamentara.

Referitor la viitorul Uniunii Europene, Șoșoacă a avansat un scenariu pesimist:

„Deja sunt discuții foarte mari. În 2028, cred că va începe dezintegrarea Uniunii Europene, iar în 2030 nu cred că va mai exista”.

Cum a fost întâmpinată la Aeroportul Otopeni

La sosirea în țară, zeci de susținători au venit să o întâmpine pe Diana Șoșoacă, fluturând steaguri tricolore și însemne ale partidului S.O.S. România. Mulțimea a scandat mesaje precum „Diana, Diana”, „Diana te iubim” și „Diana președinte”, în timp ce unii participanți au afișat pancarte de susținere.

În timpul manifestației, participanții au discutat și despre situația economică, unii plângându-se de salariile mici și de faptul că sunt plătiți „la minim pe economie”.

Europarlamentara s-a alăturat rapid susținătorilor și a condus mai multe scandări:

„La luptă!”, „Revoluție!”, „Adevărul, adevărul!”, „România liberă”, „Jos trădătorii” și „Trădătorii la canal” au fost strigate de aceasta și preluate imediat de mulțime.

De ce a fost ridicată imunitatea Dianei Șoșoacă

Decizia de ridicare a imunității a fost adoptată marți de plenul Parlamentul European, la solicitarea autorităților române, după avizul favorabil al Comisiei juridice. Măsura permite procurorilor să continue investigațiile într-un dosar penal care vizează presupuse fapte comise în perioada 10 decembrie 2021-11 februarie 2025.

Printre acuzațiile menționate se numără propagandă legionară, promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de război, declarații cu caracter antisemit, dar și lipsire de libertate în mod ilegal și ultraj. Ridicarea imunității înlătură astfel un obstacol procedural în desfășurarea anchetei.