Cătălin Drulă intră în războiul declarațiilor. Mesaj dur pentru PSD: Da, eu sunt dușmanul vostru!

Cătălin Drulă a venit cu o replică acidă după ce Sorin Grindeanu a afirmat că reprezentantul USR este adevăratul dusman al bucureștenilor. Drulă nu l-a iertat pe liderul PSD.

Drulă, răspuns dur pentru PSD

„Adevăratul dușman al Bucureștenilor este Cătălin Drulă”, a spus astăzi .

Da, sunt adevăratul dușman al mafiilor care bagă bani grei în manipulări de campanie pentru candidați care vor vinde Bucureștiul la hectar.

Sunt adevăratul dușman al speculanților imobiliari care construiesc blocuri în cimitire și bloc lângă bloc, fără trotuare, fără spații verzi, fără creșe.

Sunt adevăratul dușman al “famigliilor” care fac averi uriașe din autorizarea de proiecte imobiliare pentru clanuri și băieți conectați politic, cum e candidatul vostru, Daniel Băluță.”, a transmis Cătălin Drulă.

Legătura dintre Grindeanu și Anca Alexandrescu

Candidatul USR la Primăria Capitalei i-a adus aminte lui Grindeanu și de legăturile strânse ale PSD cu Anca Alexandrescu.

„Sunt adevăratul dușman al PSD-ului de rit vechi securistic reprezentat de Anca Alexandrescu.

Consiliera arogantului Adrian Năstase, a eliberatorului de hoți și criminali Liviu Dragnea, a șpăgarului Sorin Oprescu, a mincinosului de Victor Ponta, candidata asta e trecutul vostru, Sorin Grindeanu! Asumați-o!

Sunt adevăratul dușman pentru cei care speră să aibă primar pe unul care închide ochii în timp ce se fură în jurul său. Și va fi liniște. Liniște pentru hoți.

Adevăratul dușman au fost, sunt și rămân mafiile PNL-PSD care au sugrumat orașul de 30 de ani.

Orașul ăsta în care m-am născut, am copilărit și trăiesc are un potențial uriaș.

Dar a fost furat ani de zile de pile și clienți politici. A fost lăsat pe mâna clanurilor, care au primit aprobare să construiască de la primarii voștri, așa cum s-a întâmplat în Sectorul 4 și în Sectorul 6. Da, clanuri, Sportivilor și Vasiloi, de ei vorbesc!

Voi vreți să reveniți astăzi în forță. V-ați împărțit candidații între voi, poate-poate iese vreunul.

Adevăratul pericol pentru București este întoarcerea acestor mafii la butoane.

Cu mine știu că nu se poate. Mi-au mai zis-o. „E câine, nu e om”.

Cu mine nu merge cu șpăgi. Și nu închid ochii.