Sorin Grindeanu agită iar spiritele în Coaliție. Șeful PSD, atac frontal la Cătălin Drulă (VIDEO)

Se apropie alegerile pentru Primăria Capitalei și încep să apară atacurile dure. Sorin Grindeanu nu s-a sfiit să îl atace pe Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei. Șeful PSD l-a spulberat pe Drulă, dar și partidul din care face parte. Deși PSD și USR sunt în aceeași tabără: la guvernare.

Sorin Grindeanu, atac dur la Cătălin Drulă

Președintele PSD l-a atacat pe Cătălin Drulă, despre care a spus că este adevăratul dușman al bucureștenilor.

„Haosul în administraţia locală de foarte mulţi ani are un nume, USR, pentru că sunt cei care au gestionat de ani buni mersul la Primăria Generală a Capitalei, sunt cei care au primit în mod covârşitor votul şi încrederea bucureştenilor, dar, totodată, răspunsul bucureştenilor este acesta. Astăzi, când vorbim haos, întruchiparea acestui haos este dată de Cătălin Drulă, ca şi candidat pe care îl are această formaţiune politică la Primăria Generală. Adevărul dușman al bucureștenilor este Cătălin Drulă și USR. Noi cu ei ne luptăm.”, a spus Sorin Grindeanu.

El a adăugat că PSD este concentrat „pe Daniel Băluță și, în ultimele zile, să meargă pe același drum, și acum a început, în care să discutăm despre administrație, nu despre politică, nu despre chestiuni care, văd, că sunt preocuparea altora”.

Luptă aprigă pentru Primăria Capitalei

Într-un sondaj realizat de pentru HotNews, primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, și candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în intențiile de vot ale bucureștenilor, separați de doar 0,1%. La 1,5% procente în urma lor se află primarul PNL Ciprian Ciucu.

Potrivit sondajului, Băluță este creditat cu 23,3%, Alexandrescu cu 23,2%, iar Ciucu cu 21,7%. Urmează candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 15,5%, și Ana Ciceală, de la SENS, cu 8,4%.

Datele vine cu modificări față de sondajul precedent, realizat tot de AtlasIntel în urmă cu două săptămâni. Băluță a crescut cu 4,7%, Alexandrescu cu 5,3%, în timp ce Ciucu a urcat cu 2,5% . Singurul care a pierdut teren este Cătălin Drulă, cu o scădere de aproape 3%.