Cătălin Drulă: „Nu pot ei tăia, cât putem noi planta. 1 milion de arbori în București în următorii 5 ani”

Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru primăria Capitalei, își asumă un angajament ambițios în programul său: plantarea unui milion de copaci în București în următorii cinci ani.

„Nu pot ei tăia cât putem noi planta. Acesta este un angajament. În planul meu pentru București am prevăzut plantarea a un milion de arbori în următorii 5 ani, alături de primăriile de sector și Ministerul Mediului. Orașul în care vrem să trăim se construiește în fiecare zi cu oameni care înțeleg că o calitate bună a vieții depinde direct de spațiile verzi.”, spune Cătălin Drulă.

Candidatul USR amintește că de curând, consiliul general al municipiului București a aprobat și proiectul Centura Verde a Bucureștiului, pe care USR și ministra Mediului Diana Buzoianu l-au susținut de la început.

„Proiectul Bucureștiului verde e un angajament de când există partidul. De curând, Consiliul General a aprobat Centura Verde a Capitalei, pe care USR și ministra Diana Buzoianu au susținut-o de la început. Acum trebuie să o transformăm în realitate, să creăm o barieră naturală care ne protejează de poluare și de problemele de sănătate cauzate de aceasta.”, declară Drulă.

