B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cătălin Drulă: „Nu pot ei tăia, cât putem noi planta. 1 milion de arbori în București în următorii 5 ani”

Cătălin Drulă: „Nu pot ei tăia, cât putem noi planta. 1 milion de arbori în București în următorii 5 ani”

B1 TV
21 nov. 2025, 16:55
Cătălin Drulă: „Nu pot ei tăia, cât putem noi planta. 1 milion de arbori în București în următorii 5 ani”
Sursa foto: Cătălin Drulă / Facebook

Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru primăria Capitalei, își asumă un angajament ambițios în programul său: plantarea unui milion de copaci în București în următorii cinci ani.

„Nu pot ei tăia cât putem noi planta. Acesta este un angajament. În planul meu pentru București am prevăzut plantarea a un milion de arbori în următorii 5 ani, alături de primăriile de sector și Ministerul Mediului. Orașul în care vrem să trăim se construiește în fiecare zi cu oameni care înțeleg că o calitate bună a vieții depinde direct de spațiile verzi.”, spune Cătălin Drulă.

Candidatul USR amintește că de curând, consiliul general al municipiului București a aprobat și proiectul Centura Verde a Bucureștiului, pe care USR și ministra Mediului Diana Buzoianu l-au susținut de la început.

„Proiectul Bucureștiului verde e un angajament de când există partidul. De curând, Consiliul General a aprobat Centura Verde a Capitalei, pe care USR și ministra Diana Buzoianu au susținut-o de la început. Acum trebuie să o transformăm în realitate, să creăm o barieră naturală care ne protejează de poluare și de problemele de sănătate cauzate de aceasta.”, declară Drulă.

Material susținut de USR

Tags:
Citește și...
Ilie Bolojan e mândru de majorarea taxelor. Suntem vinovați că nu avem bani (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan e mândru de majorarea taxelor. Suntem vinovați că nu avem bani (VIDEO)
Guvernul finalizează aplicația de finanţare prin Programul SAFE. Decizia finală va fi luată în CSAT
Politică
Guvernul finalizează aplicația de finanţare prin Programul SAFE. Decizia finală va fi luată în CSAT
Cătălin Drulă: Toate bazele sportive ale Capitalei trebuie incluse în noul PUG la categoria protejată
Politică
Cătălin Drulă: Toate bazele sportive ale Capitalei trebuie incluse în noul PUG la categoria protejată
EXCLUSIV: Oficialii Ministerului de Interne îi dau peste nas lui Bolojan. „Să măsurăm de mai multe ori până să tăiem.” (VIDEO)
Politică
EXCLUSIV: Oficialii Ministerului de Interne îi dau peste nas lui Bolojan. „Să măsurăm de mai multe ori până să tăiem.” (VIDEO)
Cum o critica Makaveli pe Anca Alexandrescu înainte să renunțe la Primăria Capitalei: “Singurul lider suveranist e Călin Georgescu”
Politică
Cum o critica Makaveli pe Anca Alexandrescu înainte să renunțe la Primăria Capitalei: “Singurul lider suveranist e Călin Georgescu”
Ilie Bolojan, despre legea pensiilor magistraților. Guvernul își asumă responsabilitatea pe 28 noiembrie
Politică
Ilie Bolojan, despre legea pensiilor magistraților. Guvernul își asumă responsabilitatea pe 28 noiembrie
S-au activat suveraniștii. „Horațiu Potra este omul serviciilor. Pus să îl înfunde pe Călin Georgescu.”
Politică
S-au activat suveraniștii. „Horațiu Potra este omul serviciilor. Pus să îl înfunde pe Călin Georgescu.”
Prima reacție a senatoarei POT care a fost bătută cu ranga de o femeie: “Am fost atacată în plină stradă”. Cum s-a întâmplat totul
Politică
Prima reacție a senatoarei POT care a fost bătută cu ranga de o femeie: “Am fost atacată în plină stradă”. Cum s-a întâmplat totul
„Despărțirea amicală” dintre Ludovic Orban și Nicușor Dan se transformă în război. Replica dură a lui Orban pentru șeful statului
Politică
„Despărțirea amicală” dintre Ludovic Orban și Nicușor Dan se transformă în război. Replica dură a lui Orban pentru șeful statului
Începe spectacolul „unirii poporului român” în jurul Ancăi Alexandrescu. Cine s-a retras în favoarea moderatoarei tv
Politică
Începe spectacolul „unirii poporului român” în jurul Ancăi Alexandrescu. Cine s-a retras în favoarea moderatoarei tv
Ultima oră
17:24 - Ilie Bolojan e mândru de majorarea taxelor. Suntem vinovați că nu avem bani (VIDEO)
17:11 - Mario Iorgulescu primește o lovitură dură! Instanța supremă acceptă recursul procurorilor și cere rejudecarea dosarului
17:11 - Guvernul finalizează aplicația de finanţare prin Programul SAFE. Decizia finală va fi luată în CSAT
16:59 - Cătălin Drulă: Toate bazele sportive ale Capitalei trebuie incluse în noul PUG la categoria protejată
16:45 - EXCLUSIV: Oficialii Ministerului de Interne îi dau peste nas lui Bolojan. „Să măsurăm de mai multe ori până să tăiem.” (VIDEO)
Catalin Drula
16:38 - 8 tipuri de coșuri pentru reciclare selectivă și sfaturi practice de folosire
16:33 - ANAF anunță schimbări majore la Declarația Unică 212. Ce se modifică, cum se completează și până când poate fi depusă
16:15 - Cum o critica Makaveli pe Anca Alexandrescu înainte să renunțe la Primăria Capitalei: “Singurul lider suveranist e Călin Georgescu”
16:08 - Ilie Bolojan, despre legea pensiilor magistraților. Guvernul își asumă responsabilitatea pe 28 noiembrie
16:03 - S-au activat suveraniștii. „Horațiu Potra este omul serviciilor. Pus să îl înfunde pe Călin Georgescu.”