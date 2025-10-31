Guvernul României a aprobat, vineri, fondurile necesare pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025. Astfel, a stabilit printr-o Hotărâre de Guvern un buget total de aproximativ 67,6 milioane de lei. Suma va acoperi toate cheltuielile logistice, administrative și tehnice pentru buna desfășurare a procesului electoral, potrivit unui comunicat oficial al Executivului.

Alegerile locale parțiale din 2025 vor avea loc în mai multe localități din România, unde funcțiile de primar sunt vacante, iar autoritățile promit un proces transparent, sigur și bine organizat pentru cetățeni.

Cum vor fi împărțite fondurile între instituții pentru alegerile locale parțiale din decembrie

Cea mai mare parte a bugetului, 45 de milioane de lei, a fost alocată , instituția responsabilă cu siguranța procesului electoral și menținerea ordinii publice.

Alte 16,9 milioane de lei vor merge către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), care coordonează organizarea și supravegherea desfășurării alegerilor, conform .

Guvernul a precizat că fondurile sunt împărțite pe categorii distincte de cheltuieli, de personal, bunuri și servicii, dar și active nefinanciare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Ce instituții se vor ocupa de organizarea alegerilor locale parțiale din decembrie

În aceeași ședință, Executivul a adoptat și hotărârea privind măsurile tehnice necesare bunei organizări a scrutinului.

Documentul stabilește atribuțiile principale ale instituțiilor implicate:

Autoritatea Electorală Permanentă – coordonează procesul electoral și monitorizează respectarea legislației;

Ministerul Afacerilor Interne – gestionează paza secțiilor de votare și asigură ordinea publică;

Institutul Național de Statistică – se ocupă de centralizarea datelor;

Serviciul de Telecomunicații Speciale – gestionează sistemele informatice electorale;

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – oferă sprijin logistic.

Totodată, hotărârea vizează și atribuțiile prefecților, primarilor și președinților consiliilor județene, care vor colabora pentru buna desfășurare a procesului electoral din decembrie.

Când vor avea loc alegerile locale parțiale

Scrutinul va fi organizat pe 7 decembrie 2025, în localitățile unde funcțiile de primar au rămas vacante. Procesul se va desfășura conform legislației electorale actuale, iar autoritățile promit condiții „optime și transparente” pentru alegători.