B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Câți bucureșteni mai au încredere în Nicușor Dan. Sorin Grindeanu și Anca Alexandrescu sunt ultimii în top

Câți bucureșteni mai au încredere în Nicușor Dan. Sorin Grindeanu și Anca Alexandrescu sunt ultimii în top

Adrian A
21 nov. 2025, 10:48
Câți bucureșteni mai au încredere în Nicușor Dan. Sorin Grindeanu și Anca Alexandrescu sunt ultimii în top
Nicușor Dan
Cuprins
  1. Topul încrederii în politicieni
  2. Nicușor Dan și Ilie Bolojan, în scădere în ochii bucureștenilor
  3. La nivel național, Nicușor Dan și Bolojan stau mult mai prost

Aproape jumătate dintre bucureșteni încă mai au încredere în Nicușor Dan. Potrivit unui sondaj INSCOP, cel mai rău văzut de locuitorii Capitalei este Sorin Grindeanu.

Topul încrederii în politicieni

Nicușor Dan este politicianul în care bucureștenii au cea mai multă încredere. 44,6% dintre locuitorii Capitalei spun că încă îl mai creditează pe șeful statului cu încrederea lor.

Potrivit sondajului INSCOP, Nicușor Dan este urmat în topul încrederii de  este urmat de premierul Ilie Bolojan cu 36.6% încredere destul de multă și foarte multă, Daniel Băluță cu 33.8%, Ciprian Ciucu cu 32.1% și Călin Georgescu cu 25.9%.

Urmează Cătălin Drulă cu 19% încredere destul de multă și foarte multă, Dominic Fritz cu 17.2%, Anca Alexandrescu cu 17.1% și Sorin Grindeanu cu 14.6.

Datele au fost culese în perioada 17-19 noiembrie 2025 prin metoda interviurilor telefonice, pe un eșantion de 1107 de persoane din București, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de +/-2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Nicușor Dan și Ilie Bolojan, în scădere în ochii bucureștenilor

Însă, Nicușor Dan e în cădere liberă în ochii bucureștenilor. Acum o săptămână, un alt sondaj, realizat de CURS, arăta că 49% din bucureșteni aveau o părere bună și foarte bună despre actualul președinte al României.

Potrivit aceleiași cercetări, doar 37% dintre bucureșteni aveau o părere bună sau foarte bună despre Ilie Bolojan, în timp ce 61% îl creditau cu o părere proastă sau foarte proastă.

Înaintea lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan, erau candidații la Primăria Capitalei Ciprian Ciucu și Daniel Băluță.

La nivel național, Nicușor Dan și Bolojan stau mult mai prost

Iar un alt studiu, realizat de IPSOS la finalul lunii trecute, arăta că doar 15% dintre români mai au încredere în Nicușor Dan. Iar premierul Ilie Bolojan se bucura de încrederea a 17% dintre români.

Per total, 82% dintre români nu au încredere în oamenii politici, arată sondajul IPSOS.

Tags:
Citește și...
Nicușor Dan amână iar prezentarea raportului pe anularea alegerilor. Se așteaptă dezvăluirile lui Potra? (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan amână iar prezentarea raportului pe anularea alegerilor. Se așteaptă dezvăluirile lui Potra? (VIDEO)
Cum explică Nicușor Dan demiterea lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele” (VIDEO)
Politică
Cum explică Nicușor Dan demiterea lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele” (VIDEO)
Prima reacție a lui Nicușor Dan, după scandalul cu privire la banii dați de AUR către Realitatea Plus în campaniile electorale: „Aici trebuie să avem o discuție” (VIDEO)
Politică
Prima reacție a lui Nicușor Dan, după scandalul cu privire la banii dați de AUR către Realitatea Plus în campaniile electorale: „Aici trebuie să avem o discuție” (VIDEO)
Vor exista tăieri salariale în Educație? Ministrul îi liniștește pe profesori. Ce anunț a făcut de Daniel David: „Sunt două linii roșii” (VIDEO)
Politică
Vor exista tăieri salariale în Educație? Ministrul îi liniștește pe profesori. Ce anunț a făcut de Daniel David: „Sunt două linii roșii” (VIDEO)
ANALIZĂ: Dubla măsură a lui Nicușor Dan. Ludovic Orban dat afară, penalul Vlad Voiculescu, păstrat. Ambii au făcut același lucru.
Politică
ANALIZĂ: Dubla măsură a lui Nicușor Dan. Ludovic Orban dat afară, penalul Vlad Voiculescu, păstrat. Ambii au făcut același lucru.
Câți bani a dat AUR, într-o singură lună, televiziunii Realitatea Plus și de ce AEP refuză rambursarea. Suspiciuni uriașe în campania prezidențială din 2025
Politică
Câți bani a dat AUR, într-o singură lună, televiziunii Realitatea Plus și de ce AEP refuză rambursarea. Suspiciuni uriașe în campania prezidențială din 2025
Ciprian Ciucu și-a prezentat viziunea pentru București: Orașul – parc, bine întreținut, prosper, efervescent
Politică
Ciprian Ciucu și-a prezentat viziunea pentru București: Orașul – parc, bine întreținut, prosper, efervescent
Andrei Zaharescu, consulul României din Africa de Sud, chemat în țară de Guvern. Fostul prezentator TV ocupă funcția din Cape Town de aproape 12 ani
Politică
Andrei Zaharescu, consulul României din Africa de Sud, chemat în țară de Guvern. Fostul prezentator TV ocupă funcția din Cape Town de aproape 12 ani
Legătura dintre demiterea lui Ludovic Orban și serviciile secrete. Ce spune fostul consilier prezidențial
Politică
Legătura dintre demiterea lui Ludovic Orban și serviciile secrete. Ce spune fostul consilier prezidențial
Ludovic Orban, despre demiterea de la Cotroceni. Ce a ținut să-i amintească lui Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Ludovic Orban, despre demiterea de la Cotroceni. Ce a ținut să-i amintească lui Nicușor Dan (VIDEO)
Ultima oră
13:00 - Nicușor Dan amână iar prezentarea raportului pe anularea alegerilor. Se așteaptă dezvăluirile lui Potra? (VIDEO)
12:57 - Cum explică Nicușor Dan demiterea lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele” (VIDEO)
12:33 - Prima reacție a lui Nicușor Dan, după scandalul cu privire la banii dați de AUR către Realitatea Plus în campaniile electorale: „Aici trebuie să avem o discuție” (VIDEO)
12:29 - David Pușcaș face apel la mila internauților de pe TikTok pentru a-și acoperi cheltuielile: „Nu pot să fac față. Sunt singur pe lume”
12:09 - Vor exista tăieri salariale în Educație? Ministrul îi liniștește pe profesori. Ce anunț a făcut de Daniel David: „Sunt două linii roșii” (VIDEO)
Catalin Drula
11:53 - ANALIZĂ: Dubla măsură a lui Nicușor Dan. Ludovic Orban dat afară, penalul Vlad Voiculescu, păstrat. Ambii au făcut același lucru.
11:53 - Candidata mexicană primește titlul de Miss Univers 2025 după ce, la începutul lunii, a fost jignită de un prezentator
11:19 - Primele imagini cu Horațiu Potra, adus de mascați la Curtea de Apel București. Rămâne în arest ori se dispune altă măsură mai ușoară? Ce va decide instanța (FOTO)
11:12 - Gigi Becali a fugit din spital la câteva ore după ce a fost operat. Cum se simte latifundiarul din Pipera
10:50 - IT-ul Curții de Apel București, blocat din cauza dosarului Călin Georgescu-Horațiu Potra. S-au strâns sute de GB de probe pentru „lovitura de stat”. Ce reclamă avocații inculpaților