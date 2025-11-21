Câți bucureșteni mai au încredere în Nicușor Dan. Sorin Grindeanu și Anca Alexandrescu sunt ultimii în top

Aproape jumătate dintre bucureșteni încă mai au încredere în Nicușor Dan. Potrivit unui sondaj INSCOP, cel mai rău văzut de locuitorii Capitalei este Sorin Grindeanu.

Topul încrederii în politicieni

Nicușor Dan este politicianul în care bucureștenii au cea mai multă încredere. 44,6% dintre locuitorii Capitalei spun că încă îl mai creditează pe șeful statului cu încrederea lor.

Potrivit sondajului INSCOP, Nicușor Dan este urmat în topul încrederii de este urmat de premierul Ilie Bolojan cu 36.6% încredere destul de multă și foarte multă, Daniel Băluță cu 33.8%, Ciprian Ciucu cu 32.1% și Călin Georgescu cu 25.9%.

Urmează Cătălin Drulă cu 19% încredere destul de multă și foarte multă, Dominic Fritz cu 17.2%, Anca Alexandrescu cu 17.1% și Sorin Grindeanu cu 14.6.

au fost culese în perioada 17-19 noiembrie 2025 prin metoda interviurilor telefonice, pe un eșantion de 1107 de persoane din București, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de +/-2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Nicușor Dan și Ilie Bolojan, în scădere în ochii bucureștenilor

Însă, Nicușor Dan e în cădere liberă în ochii bucureștenilor. Acum o săptămână, un alt sondaj, realizat de CURS, arăta că 49% din bucureșteni aveau o părere bună și foarte bună despre actualul președinte al României.

Potrivit aceleiași cercetări, doar 37% dintre bucureșteni aveau o părere bună sau foarte bună despre Ilie Bolojan, în timp ce 61% îl creditau cu o părere proastă sau foarte proastă.

Înaintea lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan, erau candidații la Primăria Capitalei Ciprian Ciucu și Daniel Băluță.

La nivel național, Nicușor Dan și Bolojan stau mult mai prost

Iar un alt studiu, realizat de IPSOS la finalul lunii trecute, arăta că doar 15% dintre români mai au încredere în Nicușor Dan. Iar premierul Ilie Bolojan se bucura de încrederea a 17% dintre români.

Per total, 82% dintre nu au încredere în oamenii politici, arată sondajul IPSOS.