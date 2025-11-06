B1 Inregistrari!
Sondaj Inscop: AUR a scăzut la sub 40%, pentru prima oară după prezidențiale. PSD, în ușoară creștere. Cum s-au schimbat preferințele românilor

Ana Maria
06 nov. 2025, 10:58
Sondaj Inscop: AUR a scăzut la sub 40%, pentru prima oară după prezidențiale. PSD, în ușoară creștere. Cum s-au schimbat preferințele românilor
Sursa foto: Inquam Photos / Alex Nicodim
Cuprins
  1. Sondajul Inscop. Cum evoluează principalele partide politice
  2. Sondajul Inscop. Care este distribuția detaliată a intenției de vot
  3. Ce spune directorul Inscop despre aceste cifre
  4. Sondajul Inscop. Câți oameni ar merge la vot
  5. Ce metodologie a fost folosită în sondaj

Sondajul Inscop a fost publicat. Un sondaj realizat recent de institutul Inscop, efectuat în perioada 25 octombrie-2 noiembrie 2025, indică o scădere importantă a intenției de vot pentru AUR. Pentru prima oară după alegerile prezidențiale, partidul condus de George Simion coboară sub pragul de 40%. A ajuns la 38%. Cu toate acestea, AUR rămâne detașat pe primul loc în preferințele alegătorilor.

Sondajul Inscop. Cum evoluează principalele partide politice

În acest context, PSD înregistrează o creștere ușoară, ajungând la 19.5% din intenția de vot, față de 17.6% în luna octombrie. PNL și USR mențin cifre stabile, cu 14.6%, respectiv 12.3%. Alte formațiuni precum UDMR, SENS, și POT au procente în jurul a 3-5%, conform datelor prezentate de Inscop.

Sondajul Inscop. Care este distribuția detaliată a intenției de vot

  • AUR: 38% (scădere față de 40% în octombrie)

  • PSD: 19.5% (creștere față de 17.6%)

  • PNL: 14.6% (constant față de octombrie)

  • USR: 12.3% (ușoară creștere)

  • UDMR: 4.8%

  • SENS: 3.2%

  • POT: 3.1%

  • SOS România: 1.7%

De asemenea, 1.8% dintre respondenți ar vota alte partide, iar 1% susțin candidați independenți.

Ce spune directorul Inscop despre aceste cifre

Remus Ștefureac, directorul Inscop Research, a explicat că „pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai 2025, AUR coboară sub pragul de 40%, însă rămâne la un scor dublu comparativ cu următorul clasat, Partidul Social Democrat, aflat în ușoară creștere. PNL, USR și UDMR se mențin la un nivel constant, comparativ cu lunile anterioare. Partidele care formează coaliția guvernamentală cumulează 51% din intenția de vot, în timp ce partidele din opoziție parlamentară aproximativ 43%”.

Sondajul Inscop. Câți oameni ar merge la vot

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot și 10 ”sigur da” vor merge la vot, 17,4% dintre români au ales 1, 1.2% au ales 2, 1% au ales 3, 1.4% au ales 4, 4.4% au ales 5, 1.5% au ales 6, 2.7% au ales 7. 3.8% indică 8, 3.3% aleg 9 și 60.5% indică 10. 2.9% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Ce metodologie a fost folosită în sondaj

Sondajul INSCOP Research Ediția a V-a arată intenția de vot pentru alegerile parlamentare. Datele au fost culese în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025, prin interviuri telefonice (metoda CATI), pe un eșantion reprezentativ de 3000 de persoane, cu o eroare maximă admisă de ±1.8% și un nivel de încredere de 95%.

Tags:
